HBO Max beginnt mit der Auslese von Inhalten vor der Fusion mit Discovery+

(Pocket-lint) - HBO Max plant vielleicht ein großes Wochenende mit dem Game of Thrones-Prequel House of the Dragon, das am Sonntag anläuft, aber es gibt auch Anzeichen dafür, dass der Dienst heruntergefahren wird, da die geplante Fusion mit Discovery+ näher rückt.

Warner Bros. Discovery entfernt 36 Titel aus dem Streaming-Dienst, um dessen Inhalte vor dem Start der gemeinsamen Plattform zu reduzieren.

Zu den Titeln, die in den USA gestrichen werden, gehören der Sesamstraßen-Ableger The Not-Too-Late SHow with Elmo, Vinyl und das Teenager-Drama Generation.

Die meisten der gestrichenen Sendungen sind HBO Max Originals, die speziell für das Streaming entwickelt wurden, aber es gibt auch Opfer unter den HBO Originals und Cartoon Network-Programmen des Dienstes.

"Da wir darauf hinarbeiten, unsere Inhaltskataloge auf einer Plattform zusammenzuführen, werden wir Änderungen am Inhaltsangebot vornehmen, das sowohl auf HBO Max als auch auf Discovery+ verfügbar ist", sagte das Unternehmen (wie von Variety berichtet).

"Dazu gehört auch die Entfernung einiger Inhalte von beiden Plattformen."

Ein Datum, ab dem die Sendungen nicht mehr verfügbar sein werden, wurde noch nicht bekannt gegeben.

Der neue Streaming-Dienst von Warner soll 2023 an den Start gehen und sowohl HBO Max als auch Discovery+ übernehmen. Es wird vermutet, dass er einen neuen Namen erhalten wird, der allerdings noch nicht bekannt gegeben wurde.

Mehr über den Zusammenschluss erfahren Sie in unserem praktischen Feature über die Fusion.

Schreiben von Rik Henderson.