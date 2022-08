Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Rick and Morty ist eine der beliebtesten Zeichentrickserien im Multiversum, und es ist leicht zu verstehen, warum. Egal, ob Sie wegen des Hightech-Science-Fiction-Gedöns oder der witzigen Dialoge dabei sind, Sie werden zweifellos auf Ihre nächste Folge von Adult Swims größtem Hit warten.

Allerdings war der straffe Zeitplan noch nie eine der Stärken der Serie, und in der Vergangenheit mussten die Fans jahrelang zwischen den Staffeln warten. Die gute Nachricht ist, dass sich das zu ändern scheint, und die nächste actiongeladene Staffel steht schon vor der Tür. Hier ist alles, was wir bis jetzt wissen.

Adult Swim hat bekannt gegeben, dass Staffel 6 am 4. September 2022 um 23 Uhr EST auf den Fernsehern zu sehen sein wird.

Ripped and ready - Season 6 coming September 4th pic.twitter.com/ulYb34KRwY- adult swim (@adultswim) July 27, 2022

Das ist fast genau ein Jahr nach der Ausstrahlung des Finales von Staffel 5 und damit die schnellste Zeitspanne, die es bisher gab. Es ist auch das erste Mal, dass eine Staffel im September ausgestrahlt wird, für diejenigen, die mitzählen.

Rick and Morty wird in den USA auf Adult Swim ausgestrahlt und kann auf HBO Max und Hulu gestreamt werden.

In Großbritannien werden die neuen Episoden auf E4 und All 4 ausgestrahlt, bevor sie zu einem späteren Zeitpunkt auf Netflix zu sehen sein werden.

Staffel 6 wird elf Episoden haben, das ist eine zusätzliche Episode im Vergleich zu den letzten vier Staffeln, aber genauso viele wie in der ersten.

Darüber hinaus kennen wir auch die Titel dieser Episoden und ihre voraussichtlichen Ausstrahlungstermine:

4. September 2022 - Bethic Twinstinct

11. September 2022 - Ricktional Mortpoon's

18. September 2022 - Rickmas Mortcation

25. September 2022 - Voller Meta-Jackrick

2. Oktober 2022 - Endstation

9. Oktober 2022 - Rick: Ein gut gelebter Tod

16. Oktober 2022 - Die Familie der Nacht

23. Oktober 2022 - Ein Rick in König Morturs Mort

30. Oktober 2022 - Solaricks

Nov 6 2022 - Pisse analysieren

13. November 2022 - Juristen-Mort

Es gibt eine offizielle Zusammenfassung, aber die ist ziemlich vage und ungefähr so chaotisch wie die üblichen Abenteuer des Duos:

"Es ist Staffel 6 und Rick und Morty sind zurück! Wir machen da weiter, wo wir sie zurückgelassen haben, noch schlimmer als sonst und vom Glück verlassen. Werden sie es schaffen, sich zu erholen und weitere Abenteuer zu erleben? Oder werden sie in einem Ozean aus Pisse versinken? Wer weiß?! Pisse! Familie! Intrigen! Ein Haufen Dinosaurier! Mehr Pisse! Eine weitere unverzichtbare Staffel deiner Lieblingsserie."

Also, ja, faszinierend, aber nicht die aufschlussreichste Zusammenfassung. Was wir wissen, ist, dass es im Finale von Staffel 5 eine Menge Handlungspunkte zu klären gibt.

Die Abenteuer des letzten Jahres endeten mit einer ziemlich intensiven Episode, in der der böse Morty die Zitadelle der Ricks mitsamt ihren zahlreichen Bewohnern des Multiversums zerstörte, um der zentralen Endlichkeitskurve zu entkommen.

Dadurch sind Rick und Morty im Weltraum gestrandet, ohne eine funktionsfähige Portalkanone, die auf die von der nun zerstörten Zitadelle produzierte Flüssigkeit angewiesen ist. Unsere Abenteurer müssen das also lösen, bevor sie sich den Dinosauriern und, ähm, der Pisse widmen können.

Die übliche Bande wird in Staffel 6 wieder dabei sein, das heißt:

Justin Roiland (Solar Opposites) als Rick und Morty

Chris Parnell (Saturday Night Live) als Jerry

Sarah Chalke (Scrubs) als Beth

Spencer Grammar (Ironside) als Summer

Kari Wahlgren (Kung Fu Panda) als Jessica

Dan Harmon (HarmonQuest) als Vogelmann

und viele weitere wilde und wunderbare Kreaturen, die wir auf unserem Weg sicher treffen werden.

Zuerst wurde uns ein kryptischer Teaser mit dem Titel Wormageddon gezeigt: Ein Geheimnis der Zitadelle. Darin ist ein mysteriöses Ei zu sehen, das in einem Bottich mit grüner Flüssigkeit schwimmt, vielleicht eine Art Portalkanonenflüssigkeit? Hat es vielleicht etwas mit den bereits erwähnten Dinosauriern zu tun? Für uns sieht es auf jeden Fall wie ein Yoshi-Ei aus, aber das wird sich noch zeigen.

Dann wurde ein Werbetrailer von Adult Swim ausgestrahlt, aber nie online gestellt. Zum Glück hat Swimpedia auf Twitter den Trailer entdeckt und veröffentlicht.

Sieh dir die erste Promo für Rick and Morty Staffel 6 an! pic.twitter.com/ozinBVJXC0- Swimpedia (@swimpedia) August 6, 2022

Auch hier verraten die Macher nicht viel, wie die riesige Spoiler-Fahne im Teaser selbst beweist.

In den USA können Sie alle fünf Staffeln auf HBO Max und Hulu nachholen. Es gibt auch einen kostenlosen 24-Stunden-Rick-und-Morty-Marathon, der auf der Website von Adult Swim live gestreamt wird, aber du kannst keine Episoden auswählen oder vorspulen, sondern bekommst nur das, was gerade gestreamt wird.

Im Vereinigten Königreich sind alle fünf Staffeln auf Netflix verfügbar. Außerdem können Sie ausgewählte Episoden kostenlos auf All 4 sehen, sofern Sie eine TV-Lizenz haben.

Es wird definitiv mehr Rick and Morty geben, Adult Swim hat im Mai 2018 70 Episoden bestellt. Die Episoden von Staffel 4 und 5 sind in dieser Zahl enthalten, ebenso wie die von Staffel 6, so dass uns noch mindestens 39 weitere Episoden bevorstehen.

Das bedeutet, dass wir mit dieser Episodenbestellung wahrscheinlich 10 Staffeln erhalten werden, und es besteht durchaus die Möglichkeit, dass Adult Swim um mehr Episoden bitten wird, wenn die Popularität der Serie anhält.

Schreiben von Luke Baker.