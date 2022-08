So streamen Sie Minions: The Rise of Gru zu Hause streamen und die Gentleminions vermeiden

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Es gibt keinen Mangel an Liebe für die Minions, von ihrem ersten Auftritt in Despicable Me bis zu einem weiteren Film, der für 2024 bestätigt wurde.

Doch dank eines TikTok-Trends mussten einige feststellen, dass ihr Kinobesuch in The Rise of Gru von Kindern in Anzügen geplagt wurde - was nicht immer etwas Schlechtes ist - und es gab Berichte, dass diese Gentleminions andere Kinobesucher störten. Soziale Medien, hm?

Zum Glück leben wir im Zeitalter des Streamings, so dass man sich Minions: The Rise of Gru zu Hause anschauen, umgeht man das Gentleminion-Risiko, es sei denn, man will sich selbst verkleiden.

Der Film kommt am 1. Juli 2022 in die Kinos.

Du kannst Minions jetzt leihen oder kaufen: The Rise of Gru bei Amazon Video.

Da der Film gerade erst auf Streaming-Plattformen erschienen ist, werden Sie feststellen, dass er einen Premium-Preis hat, wobei 4K-Streaming $19,99 kostet.

Wir gehen davon aus, dass Minions: The Rise of Gru irgendwann in der Zukunft auf Peacock verfügbar sein wird, bevor er auf Netflix läuft und dann zu Peacock zurückkehrt. Peacock kostet in den USA 4,99 Dollar pro Monat.

In diesem fünften Abenteuer der Minions leiht eine hochkarätige Besetzung den Animationen ihre Stimmen:

Steve Carell

Pierre Coffin

Taraji P. Henson

Lucy Lawless

Dolph Lundgren

Danny Trejo

Jean-Claude Van Damme

Julie Andrews

Hier sind die offiziellen Details zu The Rise of Gru:

"Minions spielt in den 1970er Jahren: The Rise of Gru erforscht die Ursprünge - und die Wachstumsschmerzen - des Bösen mit dem jungen Gru und seinen Minions und gibt uns einen Einblick aus erster Hand, wie sie zum abscheulichsten Team der Welt wurden."

Falls du die Minions verpasst hast, hier ist die Reihenfolge der Veröffentlichung der Minions-Filme:

Despicable Me (2010)

Ich bin unverbesserlich 2 (2013)

Minions (2015)

Ich bin unverbesserlich 3 (2017)

Minions: The Rise of Gru (2022)

Despicable Me 4 ist dann für 2024 geplant.

Schreiben von Chris Hall.