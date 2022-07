Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Kevin Smith gab sein Regiedebüt im Jahr 1994 mit dem Low-Budget-Indie-Liebling Clerks. Mehr als ein Vierteljahrhundert später verwöhnt er uns nun mit einem dritten Teil: Clerks III, der diesen Herbst in die Kinos kommen soll. Bevor Sie den Film in den Kinos sehen, sollten Sie unbedingt Clerks und dessen Fortsetzung Clerks II sehen.

Eingefleischte Fans von Smith werden wissen, dass es ein größeres Filmuniversum gibt, das noch mehr seiner Filme umfasst - neun, um genau zu sein. Es nennt sich das View Askewniverse. (Smiths Produktionsfirma heißt View Askew Productions.) Smith schrieb und führte bei allen Filmen dieses Universums Regie. In den meisten Filmen spielen die Figuren Jay und Silent Bob, gespielt von Jason Mewes bzw. Smith, die Hauptrolle. Ein weiterer wiederkehrender Schauspieler im View Askew-Universum ist Ben Affleck, der in acht Filmen sieben verschiedene Charaktere gespielt hat. In Clerks III wird er sogar einen Gastauftritt haben.

Aber die Filme im View Askewniverse wurden nicht chronologisch veröffentlicht. Laut Smith fanden die Ereignisse in Mallrats von 1995 etwa einen Tag vor den Ereignissen in Clerks von 1994 statt. Wenn du alle Smith-Filme in chronologischer Reihenfolge sehen willst, bevor du im September Clerks III siehst, haben wir sie zusammengestellt und erklären dir, wie du sie am besten sehen kannst.

In diesem Leitfaden gehen wir darauf ein, wie man Kevin Smiths Filme am besten anschaut, und wir verraten die größten Easter Eggs im gesamten View Askewniverse. Es gibt also Spoiler.

Für diejenigen unter euch, die keine Spoiler lesen wollen, haben wir eine Listenversion des Leitfadens am Ende eingefügt. Unten ist auch die Reihenfolge des Kinostarts angegeben - falls ihr euch entscheidet, den Film auf diese Weise zu sehen.

Mallrats begleitet Brodie Bruce (Jason Lee) Mitte der 90er-Jahre bei seinem Leben als amerikanischer Teenager in einem Einkaufszentrum. Er verbringt jeden Tag im Einkaufszentrum, um mit seinen Freunden abzuhängen. Das Einkaufszentrum ist auch der Schauplatz einer Live-Aufzeichnung einer Dating-Show, bei der Brodies bester Freund TS (Jeremy London) als Kandidat versucht, seine Freundin zu halten.

Drehbuchautor und Regisseur Kevin Smith sagte, dass die Ereignisse in Mallrats vor dem Film Clerks von 1994 spielen. Im Film kommen auch Figuren vor, die in Clerks vorkommen - wie Jay und Silent Bob (Mewes und Smith). Es gibt sogar einen jungen Ben Affleck. Mallrats ist sein erster Auftritt im View Askewniversum. Affleck spielt in den verschiedenen Filmen von Smith tatsächlich mehrere verschiedene Figuren.

Clerks ist das Regiedebüt von Kevin Smith. Es folgt dem Tag im Leben von Dante (Brian O'Halloran), einem Angestellten bei Quick Stop Groceries, der an seinem freien Tag zur Arbeit gerufen wird. Er wird von Randal (Jeff Anderson) begleitet, der in der Videothek nebenan arbeitet. Im Laufe des Tages haben die beiden mit Kunden zu tun, darunter zwei Kiffer - Jay und Silent Bob -, die sich den ganzen Tag herumtreiben.

Ben Affleck kehrt für Chasing Amy in das View Askewniverse zurück - dieses Mal als Holden McNeil. Holden ist ein Comiczeichner, der zusammen mit seinem besten Freund Banky einen Comic entworfen hat. (Banky ist eine neue Rolle, wird aber von Jason Lee gespielt, einem wiederkehrenden Schauspieler aus dem View Askewniversum). Während die beiden Künstler für ihren Comic werben, lernt Holden Alyssa (Joey Lauren Adams) kennen, eine andere Comiczeichnerin und eine Lesbe. Die beiden freunden sich an, aber Holden verliebt sich trotz Alyssas Sexualität in sie.

Ein interessanter Hinweis zu Chasing Amy: Der Comic, den Holden und Banky kreiert haben und der The Adventures of Bluntman and Chronic heißt, basiert auf ihren engen Freunden Jay und Silent Bob, die auch im Film vorkommen. Dieser Comic taucht auch in einem anderen Film wieder auf.

Dogma ist anders als alle anderen Filme von Smith, vor allem seine früheren. Er ist viel umfangreicher. Es geht nicht um einen Tag im Leben eines Supermarktangestellten oder eines Einkaufszentrums - stattdessen geht es um das Ende der Welt.

Ben Affleck und Matt Damon spielen die Hauptrollen von Bartleby und Loki, zwei gefallenen Engeln, die aus dem Himmel geworfen wurden, nachdem Loki als Todesengel zurückgetreten war. Die beiden erfahren von einem Kardinal, der behauptet, dass jedem, der eine bestimmte Kirche betritt, alle seine Sünden vergeben werden. Ist das ihre Eintrittskarte, um wieder in den Himmel zu kommen?

Unglücklicherweise müssten die beiden, um in den Himmel zurückzukehren, das Wort Gottes rückgängig machen, was das Universum zerstören würde. Also schickt der Himmel Metatron (Alan Rickman), um die Beraterin einer Abtreibungsklinik, Bethany Sloane (Linda Fiorentino), dazu zu bringen, Bartleby und Loki aufzuhalten. Natürlich bekommt sie auf ihrem Weg Hilfe von Jay und Silent Bob.

Kevin Smith produzierte diese Zeichentrickserie für ABC. Sie wurde zwei Episoden lang ausgestrahlt, bevor sie abgesetzt wurde, aber Sie können jetzt alle sechs Episoden online ansehen. Im Mittelpunkt der Serie stehen die Possen im Quick Stop mit Dante, Randal, Jay und Silent Bob.

Aber es gibt einen Grund, warum sie abgesetzt wurde; Sie werden nichts verpassen, wenn Sie sie auslassen.

Nachdem sie in vier Filmen mitgewirkt haben, bekommen Jay und Silent Bob endlich die Hauptrolle.

Dieser Film folgt den beiden Charakteren, die versuchen, einen Film zu verhindern. Dieser Film ist eine Live-Action-Adaption von Bluntman und Chronic, die Holden (Affleck) und Banky (Lee) in Chasing Amy erschaffen haben. Affleck und Lee haben beide Cameos in dem Film, wobei Affleck als "Holden McNeil, er selbst und Chuckie Sullivan" zu sehen ist. Letzterer ist seine Figur aus Good Will Hunting.

Jay und Silent Bob Strike Back enthält auch eine frühe Post-Credit-Szene, in der geduldige Zuschauer Gott dabei beobachten können, wie er ein Buch mit dem Titel View Askewniverse schließt.

Die Fortsetzung von Kevin Smiths Regiedebüt setzt 10 Jahre nach dem Ende des ersten Films ein. Darin arbeiten Dante und Randal bei Mooby's, nachdem Randal aus Versehen den Quick Stop abgebrannt hat.

Natürlich lungern Jay und Silent Bob jetzt vor dem Fastfood-Restaurant herum.

Die Handlung des Films dreht sich darum, ob Dante mit seiner Verlobten Emma Bunting (Jen Schwalbach, Kevin Smiths Ehefrau im wahren Leben) nach Florida ziehen wird. Randal will Dante nicht verlieren, aber zum Glück hat er eine neue Mitarbeiterin - Becky (Rosario Dawson) - in die sich Dante verliebt.

Im Groovy Cartoon Movie gewinnen Jay und Silent Bob 10.000.000 Dollar mit einem Rubbellos, bevor sie beschließen, die realen Versionen der Superhelden Bluntman und Chronic zu werden.

Wir führen diesen Film als optional auf, weil es sich nicht um einen Live-Action-Film handelt und weil Jay und Silent Bob im nächsten Film des Universums nicht zu millionenschweren Verbrechensbekämpfern werden. Dennoch wurde er von Smith geschrieben. Wenn Sie also das gesamte View Askewniverse erleben wollen, lohnt es sich, ihn anzusehen.

Wenn das View Askewniverse ein Marvel-ähnliches Endgame hätte, dann wäre es Jay und Silent Bob Reboot, weil es so viele Charaktere aus Smiths anderen Filmen zurückbringt.

Wie der Titel schon vermuten lässt, müssen Jay und Silent Bob verhindern, dass ein weiterer Film über sie gedreht wird, was eine Reise quer durchs Land von New Jersey nach Hollywood bedeutet.

Es gibt auch ein Zwischenspiel, in dem Matt Damon seine Rolle als Loki wieder aufnimmt und enthüllt, dass Gott ihn nach Dogma wieder auferstehen ließ. Ben Affleck und Joey Lauren Adams kehren auch als Holden und Alyssa aus Chasing Amy zurück und geben neue Informationen über ihre Beziehung zueinander.

Clerks III soll am 13. September 2022 in die Kinos kommen.

Im ersten Trailer sieht man, wie Randal einen Herzinfarkt erleidet, bevor er beschließt, einen Film zu drehen, um seinem Leben mehr Sinn zu geben. Die übliche Besetzung ist wieder mit dabei, darunter Dante, Jay und Silent Bob und Rosario Dawsons Becky.

Im Trailer ist natürlich auch Ben Affleck zu sehen.

