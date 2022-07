Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - 28 Jahre nach dem Debüt von Kevin Smiths Kultklassiker Clerks III gibt es endlich einen Trailer.

Dieser dritte Teil von Lionsgate kündigt eine neue Ära an, aber die ganze Bande ist zurück. Der Film folgt Randal (gespielt von Jeff Anderson) und konzentriert sich auf seinen Herzinfarkt und die Folgen davon. Mit der Hilfe von Dante, Elias, Becky, Jay und Silent Bob beschließt er, keine Filme mehr zu schauen, sondern welche zu machen. Natürlich handelt sein erster Film von dem Supermarkt, mit dem alles begann.

Kevin Smith schrieb und führte Regie bei dem neuen Film, der sich an sein reales Leben anlehnt, da er 2018 einen fast tödlichen Herzinfarkt erlitt. Smith spielt auch Silent Bob in Clerks III. In dem neuen Film werden die meisten der ursprünglichen Darsteller zurückkehren, darunter Anderson, Brian O'Halloran und Jason Mewes. Rosario Dawson und Trevor Fehrman haben auch ihre Rollen als Beck und Elias aus Clerks II wieder aufgenommen.

In Clerks III spielen außerdem Marilyn Ghigliotti, Ben Affleck, Fred Armisen, Sarah Michelle Gellar, Michelle Buteau und Marc Bernardin mit.

1993 drehten wir meinen ersten Film, Clerks.

Im Jahr 2006 drehten wir meinen 7. Film Clerks II.

Diesen Herbst präsentieren meine Freunde und ich voller Stolz meinen 14. Film - CLERKS III!

Und heute haben wir einen Trailer!

Kommt und seht ihn mit mir auf der CLERKS III: THE CONVENIENCE TOUR! Get tickets now at https://t.co/pJCYU13Koa pic.twitter.com/cQ4T4Kmh4A- KevinSmith (@ThatKevinSmith) July 6, 2022

Das Original von Clerks erschien 1994 und ist Teil von Smiths fiktivem Universum, das als "View Askewniverse" bekannt ist. Es umfasst weitere Hits der 90er und frühen Achtziger, wie Mallrats, Chasing Amy, Dogma und Jay und Silent Bob. Jetzt wird Clerks III in diesem Herbst in dieses Universum aufgenommen. Der Film wird am 13. und 15. September 2022 in 19 Städten zu sehen sein.

Die genauen Städte werden auf der Comic-Con im Juli bekannt gegeben.

Schreiben von Maggie Tillman.