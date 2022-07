Snowpiercer Staffel 4: Alles, was wir über die letzte Staffel wissen

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Snowpiercer ist vielleicht ein unwahrscheinliches Konzept für eine Geschichte, aber in den letzten drei Staffeln der Serie haben wir gesehen, wie sich dieses dystopische Märchen entwickelt hat.

Dank der beeindruckenden Größe von Snowpiercer - dem Zug, der die Menschheit von einem gefrorenen Planeten retten soll - gab es reichlich Platz für die Entfaltung der Handlung.

Staffel 3 hat uns mit einer Menge unbeantworteter Fragen zurückgelassen und den Weg für Staffel 4 geebnet.

Die Premiere von Staffel 3 fand am 24. Januar 2022 auf TNT und am 25. Januar 2022 auf Netflix statt.

Derzeit gibt es keine Informationen darüber, wann Staffel 4 Premiere haben wird, aber wir gehen davon aus, dass es in einem ähnlichen Zeitrahmen sein wird - also im Januar 2023. Die Produktion von Staffel 4 begann am 28. März 2022.

Es wird erwartet, dass Snowpiercer in Staffel 4 seine letzte Station machen wird. Wie wir in der Zusammenfassung und den Handlungssträngen weiter unten besprechen werden, erscheint das ziemlich logisch, wenn man bedenkt, wohin sich die Geschichte entwickelt.

Aber es ist auch bestätigt worden. Gegenüber Deadline sagte ein TNT-Sprecher: "Wir können bestätigen, dass Snowpiercer nach einer erfolgreichen, mehrstündigen Laufzeit auf TNT enden wird."

Snowpiercer erschien erstmals 2013 als Kinofilm mit Chris Evans in der Hauptrolle und unter der Regie von Bong Joon Ho, der auch als ausführender Produzent an der Snowpiercer-Fernsehserie beteiligt war.

Nein, es gibt noch keinen Trailer.

Staffel 3 endet damit, dass Wilford (Sean Bean) aus dem vereinigten Zug geworfen wird und in einem Track Scaler, einem kleinen autonomen Fahrzeug, um den Globus fährt.

Während der Bürgerkrieg im Zug dank der Arbeit von Layton (Daveed Diggs) und Melanie (Jennifer Connelly) abgewendet werden konnte, wird das Dilemma der Suche nach New Eden - einem Teil des Globus, in dem die Temperaturen hoch genug sein könnten, um Leben im Freien zu ermöglichen - durch die Teilung des Zuges gelöst.

Layton führt eine Gruppe zum Horn von Afrika, wo den Daten zufolge höhere Temperaturen herrschen könnten, während Melanie weiter um den Globus reist.

Staffel 3 endete damit, dass Layton in schmelzender Kälte aus dem Zug stieg - New Eden war real - mit einem Flash-Forward zu drei Monaten später, wo Melanie aufsteigenden Rauch und eine Explosion sieht, nur um in den letzten Momenten der Staffel zu erkennen, dass es sich um einen Raketenangriff handelt.

Das lässt eine Menge Fragen offen und bereitet perfekt auf Staffel 4 vor. Wir wissen, dass New Eden gefunden wurde, und wir sind sicher, dass sich ein Großteil der Geschichte darauf konzentrieren wird, aber es ist klar, dass es nicht einfach sein wird - und die Rakete deutet darauf hin, dass es einen Kampf um dieses Land geben wird.

Wilford ist natürlich immer noch da draußen, und er könnte hinter dieser neuesten Wendung stecken, aber die Ankunft von Melanie wird wahrscheinlich dazu führen, dass die Bewohner von Snowpiercer wieder zusammenkommen, um die letzte Hürde zu nehmen.

Es gibt einen neuen Showrunner für Staffel 4 - Paul Zbyszewski, der vor allem für Lost und Agents of SHIELD bekannt ist. Mit Clark Gregg, der Marvels Phil Coulson gespielt hat, kommt auch ein Star aus Agents of SHIELD, während Michael Aronov ebenfalls zur Besetzung gehört. Da Snowpiercer (der Zug) eine geschlossene Umgebung ist, deuten die neuen Charaktere auf Menschen aus einer anderen Quelle hin - was die Rakete erklären könnte.

Da wir wissen, dass dies die letzte Staffel ist, gibt es zwei Möglichkeiten, wie es weitergehen könnte: Wir könnten einen Moment des Glücks sehen, nachdem wir den Kampf überwunden haben und New Eden der Schmelztiegel für neues Leben auf der Erde ist. Oder wir sehen das Ende der Menschheit, alle werden ausgelöscht, was bedeutet, dass es keine Chance auf eine Fortsetzung gibt.

Im Moment wissen wir wirklich nicht, in welche Richtung es gehen wird - aber es gibt keinen Mangel an Handlungssträngen, die man ziehen könnte.

Da die Serie in den USA auf TNT und in anderen Ländern auf Netflix ausgestrahlt wird, wird sie wöchentlich veröffentlicht und nicht in einer einzigen großen Folge.

Wir gehen von 10 Episoden für die Staffel aus.

In den USA stehen die Staffeln 1, 2 und 3 von Snowpiercer auf HBO Max zum Streamen bereit. Die Serie ist auch auf Amazon Video zum Streamen oder zum Kauf auf physischen Datenträgern erhältlich.

In Großbritannien sind die Staffeln 1, 2 und 3 von Snowpiercer auf Netflix verfügbar.

Schreiben von Chris Hall.