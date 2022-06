Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Hallo, Upper East Siders, hier ist Gossip Girl. Ich wollte euch nur wissen lassen, dass ich für eine zweite Staffel von HBO Max' Reboot der Serie zurückkomme, in der sich alles um mich dreht und um das, was ich über euch alle schreibe.

Vielleicht seht ihr in der nächsten Staffel auch ein paar alte Gesichter aus dem Original-Gossip Girl, also lest weiter, um herauszufinden, wann ihr mich wiedersehen werdet, wie ihr mich sehen könnt und was ihr erwarten könnt.

Das ist alles, was wir bisher über Gossip Girl Reboot Staffel 2 wissen.

Ein Veröffentlichungsdatum für die zweite Staffel des Gossip Girl Reboots wurde noch nicht bestätigt, obwohl im Februar bestätigt wurde, dass die Produktion begonnen hat.

Die Bühne ist bereitet. Staffel 2 ist jetzt in Produktion. pic.twitter.com/ZoW75TKUjt- Gossip Girl (@gossipgirl) February 4, 2022

Die erste Staffel des Gossip Girl-Reboots kam in den USA am 8. Juli 2021 auf die Bildschirme, es ist also möglich, dass die zweite Staffel nicht mehr allzu weit von einer Veröffentlichung entfernt ist. Showrunner Joshua Safran hat gesagt, dass es ein Datum gibt, aber er konnte nicht sagen, wann.

Ich weiß es nur allgemein, nicht speziell, und ich kann es sowieso nicht beantworten - Joshua Safran (@Anthologist) June 22, 2022

Am 22. Juni wurde auf dem Twitter-Account von Gossip Girl ein Teaser veröffentlicht, so dass wir hoffen, bald ein Datum zu erfahren, auch wenn dieses Datum wahrscheinlich zunächst nur für die USA gelten wird.

Die erste Staffel des Reboots von Gossip Girl kam in Großbritannien am 25. August 2021 in die Kinos. Es ist also möglich, dass wir auf dieser Seite des Teichs noch ein wenig länger auf die zweite Staffel warten müssen, nachdem ein Datum bekannt gegeben wurde.

Das Reboot von Gossip Girl ist eine HBO-Originalserie. Wenn die zweite Staffel erscheint, musst du also ein Abonnement für den Streamingdienst HBO Max haben, um sie sehen zu können. Staffel 1 war auch auf CW zu sehen - der Plattform, auf der Gossip Girl ursprünglich ausgestrahlt wurde - und konnte auch auf den Online-Plattformen von The CW angeschaut werden, so dass das Gleiche für Staffel 2 gelten könnte.

In Großbritannien hat Sky einen Programmdeal mit HBO für HBO Originals, aber die BBC hat sich das Gossip Girl-Reboot geschnappt.

Es ist derzeit nicht klar, ob die BBC auch die Rechte für die erste Staffel hat, aber wenn ja, dann können Sie Staffel 2 der Serie über BBC iPlayer in Großbritannien sehen, sobald sie erscheint.

Die erste Staffel des Gossip Girl-Reboots umfasste 12 Episoden, von denen die ersten sechs vor einer Pause in der Mitte der Staffel ausgestrahlt wurden. Es wurde noch nicht bestätigt, wie viele Episoden die zweite Staffel haben wird, aber wir gehen davon aus, dass es ungefähr die gleiche Anzahl sein wird. Wir rechnen auch wieder mit einer Pause in der Mitte der Staffel.

Joshua Safran kennt die Episodenzahl, hat aber gesagt, dass er sie im Moment noch nicht sagen darf.

Die ursprüngliche Serie lief sechs Staffeln lang und umfasste insgesamt 121 Episoden. Wir hoffen, dass das Reboot die gleiche Langlebigkeit bieten wird, aber im Moment wissen wir nur, dass eine zweite Staffel definitiv kommen wird, nachdem sie im September 2021 bestätigt wurde.

Es wird erwartet, dass Kristen Bell - die Stimme von Gossip Girl (sowohl im Reboot als auch in der Originalserie) - wieder dabei sein wird. Und das sollten wir auch hoffen, denn ohne sie wäre es wirklich nicht dasselbe.

Weitere Charaktere, die in Staffel 2 zurückkehren werden, sind:

Whitney Peak als Zoya Lott

Jordan Alexander als Julien Calloway

Eli Brown als Otto 'Obi' Bergmann IV

Thomas Doherty als Max Wolfe

Emily Alyn Lind als Audrey Hope

Evan Mock als Akeno 'Aki' Menzies

Tavi Gevinson als Kate Keller

Wir erwarten auch Savannah Smith als Monet de Haan und Zion Moreno als Luna La.

In Staffel 1 gab es bereits Gastauftritte von einigen Mitgliedern der Originalbesetzung von Gossip Girl, darunter Eleanor Waldorf (Margaret Colin), Cyrus Rose (Wallace Shawn), Nelly Yuki (Yin Chang) und Georgina Sparks' Sohn Milo (Azhy Robertson), und es sieht so aus, als würden wir in Staffel 2 noch mehr sehen.

Der im Juni veröffentlichte Teaser - den Sie sich etwas weiter unten ansehen können - zeigte, wie Georgina Sparks (Michelle Trachtenberg) in einem Theater zu klatschen scheint, wobei es in dem Video heißt: "Es braucht nur einen Funken... um ein Feuer zu entfachen", bevor sie fortfährt: "Und ich habe das Gefühl, dass diese Stadt bald brennen wird."

Es sieht also so aus, als ob Michelle Trachtenberg als Georgina Sparks in der zweiten Staffel auftauchen wird, aber es ist noch nicht bekannt, wie oft sie zu sehen sein wird.

Während wir nicht wissen, worauf sich Staffel 2 des Gossip Girl Reboots konzentrieren wird, können wir erwarten, dass es jede Menge Drama geben wird und es klingt so, als ob sich die Dinge ein wenig aufheizen könnten und es gibt auch viele offene Handlungsstränge aus Staffel 1.

Joshua Safran sagte, die zweite Staffel sei "definitiv chaotischer". Die Antwort auf die Frage, wie Audreys Mutter Kiki über die Beziehung ihrer Tochter zu ihrem Vater denkt, lautete "sehr kompliziert".

Diese Staffel ist DEFINITELY chaotischer - Joshua Safran (@Anthologist) June 22, 2022

Safran sagte auch, dass die größte Veränderung von Staffel eins zu Staffel zwei sein würde: "Die Dinge, von denen ich gesagt habe, dass wir sie in S1 nicht tun würden, zwingt uns ein bestimmter Charakter in S2 dazu".

Der Showrunner sagte, dass wir "natürlich" mehr "Pärchen"-Szenen erwarten können, und dass Zoyas Motiv für die zweite Staffel sein wird, "herauszufinden, wer sie ist".

Nein, es gibt derzeit keinen Trailer für das Gossip Girl Reboot Staffel 2, obwohl der offizielle Twitter-Account einen Mini-Teaser veröffentlicht hat, den du dir unten ansehen kannst.

Und ich habe das Gefühl, dass diese Stadt bald brennen wird. pic.twitter.com/NbGfPRN2Xh- Gossip Girl (@gossipgirl) June 22, 2022

Netflix hat das Streaming des Originals von Gossip Girl am 31. Dezember 2020 eingestellt. Wenn du das Original von Upper East Siders sehen möchtest, kannst du es in den USA auf HBO Max sehen.

Im Vereinigten Königreich sind alle sechs Staffeln der Originalserie Gossip Girl auf BBC iPlayer und Sky On Demand verfügbar. Sie sind seit dem 19. August 2021 im Angebot der BBC.

Sie können auch die Originalstaffeln von Gossip Girl bei iTunes, Amazon und YouTube kaufen.

Schreiben von Britta O'Boyle.