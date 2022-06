Paramount+ streamt zum Start maximal 1080p und 5.1 in Großbritannien

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Paramount+ ist in Großbritannien und Irland erfolgreich gestartet, nachdem es in Nordamerika seit dem Wechsel von CBS All Access im März 2021 verfügbar ist. Im Gegensatz zu seinem US-Cousin haben wir jedoch festgestellt, dass die Streaming-Qualität maximal auf Full HD beschränkt ist.

Derzeit gibt es keine Möglichkeit, Paramount+ TV-Sendungen oder Filme in 4K HDR oder mit Dolby Atmos-Unterstützung zu streamen. In den USA sind diese Optionen für Premium-Abonnenten der Plattform verfügbar, und einige Sendungen haben sogar Dolby Vision aktiviert, aber die britischen Zuschauer sind derzeit auf 1080p und 5.1-Sound beschränkt.

Das könnte sich zum Glück bald ändern.

Ein Sprecher von Paramount+ sagte gegenüber Pocket-lint, dass "weitere Entwicklungen für die Zukunft geplant" seien.

Um fair zu sein, das macht Sinn. Das Letzte, was ein neuer Streaming-Dienst will, ist, dass seine Technologie bei der ersten Hürde scheitert oder dass er seinen Abonnenten nicht die versprochene Erfahrung bietet. Sobald er sich stabilisiert hat und die Zahl der täglichen Nutzer feststeht, kann er Leistung und Qualität steigern. Das haben wir schon bei anderen Diensten erlebt.

In der Zwischenzeit können Sie Full-HD-Präsentationen von Halo, Star Trek: Discovery, 1883 und Star Trek: Strange New Worlds sehen - Serien, die entweder von anderen Plattformen verschwunden sind oder neu in Großbritannien sind.

Paramount+ kostet 6,99 £ pro Monat oder 69,90 £ für ein ganzes Jahresabonnement. Sky Q- und Sky Glass-Nutzer mit einem Sky Cinema-Abonnement können den Dienst ohne zusätzliche Kosten nutzen. Wie das geht, erfahren Sie hier.

Schreiben von Rik Henderson.