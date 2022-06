Sechs großartige Sendungen, die Sie zum Start von Paramount+ in Großbritannien sehen können

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Am Mittwoch, den 22. Juni 2022, startet im Vereinigten Königreich ein neuer Streaming-Dienst, der eine ganze Reihe von Sendungen mitbringt, die auf anderen Plattformen und Fernsehkanälen schon lange nicht mehr zu sehen waren. Nicht zuletzt: Star Trek: Discovery.

Paramount+ ist bereits in den USA verfügbar und expandiert nun endlich in mehrere neue Regionen, was bedeutet, dass ein riesiges neues Publikum bereit sein wird, herauszufinden, was es zu bieten hat.

Paramount+ wird auf so ziemlich jedem vernetzten Gerät, einschließlich Mobiltelefonen, in Form einer App verfügbar sein, und Sky Q- und Sky Glass-Kunden mit Sky Cinema-Abonnement erhalten es kostenlos.

Wir haben eine Liste von sechs Sendungen zusammengestellt, die Sie sich unbedingt ansehen sollten und die ab dem Start verfügbar sein werden.

Die Live-Action-Adaption von Halo wird demnächst in Großbritannien zu sehen sein.

Die Serie weicht ein wenig von den Videospielen ab und ist daher in einer eigenen Zeitlinie angesiedelt. Die neun Episoden der ersten Staffel konzentrieren sich auf die Entstehungsgeschichte von John-117, alias Master Chief, und die ersten Kämpfe mit den Covenant.

Obwohl Staffel 4 im Vereinigten Königreich auf Pluto TV gezeigt wurde, ist dies das erste Mal, dass die Zuschauer die Serie auf Abruf sehen können.

Auch diejenigen, die die vorherigen Staffeln von "Discovery" verpasst haben, nachdem sie von Netflix entfernt wurden, können sie nun endlich alle sehen.

Sowohl Yellowstone als auch die Vorgängerserie 1883 sind auf Paramount+ verfügbar, so dass britische Fans nun die Möglichkeit haben, beide Serien auf Abruf zu sehen.

Es ist erwähnenswert, dass zunächst nur die ersten drei Staffeln von Yellowstone auf dem Streaming-Dienst verfügbar sein werden.

Es handelt sich zwar nicht um eine Fernsehserie, sondern um einen abendfüllenden Film, aber wir sind von der Rückkehr von Beavis und Butt-Head so begeistert, dass wir ihn hier aufnehmen mussten.

Die Jungs begeben sich in ihrem ersten großen Auftritt seit Mitte der 90er Jahre ins Weltall.

HINWEIS: Der Film wird ab dem 23. Juni 2022 als Stream verfügbar sein.

Strange New Worlds ist ein Spin-off von Star Trek: Discovery und konzentriert sich auf die erste Crew der Enterprise mit Captain Pike am Steuer.

Die erste Staffel ist im Mai in den USA angelaufen und ist somit auch in anderen Regionen eine willkommene Ergänzung zu Paramount+.

Ursprünglich lief Evil in den USA auf CBS und wurde nach der zweiten Staffel von Paramount+ übernommen.

Jetzt hat eine dritte Staffel der übernatürlichen Dramaserie begonnen. Sie wird als eine Mischung aus "Der Exorzist" und "Akte X" beschrieben.

Die Kinderserie von NIckelodeon aus der Mitte der 2000er Jahre kehrt 2021 zurück, wobei Carly (Miranda Cosgrove) nun erwachsen ist und ihre eigene Web-Comedy-Show moderiert.

Fast die gesamte Originalbesetzung kehrt für diese Paramount+ Exklusivserie zurück, die gerade in ihre zweite Staffel geht.

Schreiben von Rik Henderson.