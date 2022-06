Mike Tyson Hulu-Serie: Veröffentlichungsdatum und wie man sie sieht

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Wenn Serien oder Dokumentationen über das Leben bestimmter Sportpersönlichkeiten etwas für Sie sind, dann sollten Sie sich die limitierte Serie "Mike" auf Hulu auf Ihre Liste setzen.

Die Serie folgt dem dynamischen und kontroversen Leben der legendären Box-Ikone Mike Tyson und trägt den Titel "Du kennst vielleicht Tyson, aber kennst du auch Mike?

Hier finden Sie alles, was Sie über die Serie Mike wissen müssen, einschließlich des Erscheinungstermins und wie Sie die Serie dann sehen können.

25. August 2022 in den USA

Hulu hat am 8. Juni 2022 einen Teaser für Mike veröffentlicht - Sie können ihn weiter unten in diesem Beitrag ansehen - und gleichzeitig das Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben. Die limitierte Serie wird ab dem 25. August 2022 in den USA zu sehen sein.

Derzeit ist noch nicht klar, ob alle Episoden der Serie auf einmal veröffentlicht werden oder ob es eine wöchentliche Angelegenheit sein wird, aber wir werden Sie informieren, sobald wir mehr wissen.

Für das Vereinigte Königreich ist noch nicht bekannt, wann die Serie hierzulande erscheinen wird.

Hulu in den USA

Möglicherweise Star auf Disney+ in UK

Mike ist eine Hulu-Original-Serie und wird daher im August auf Hulu in den USA erscheinen. Um die Serie zu sehen, benötigen Sie ein Abonnement für den Hulu-Dienst, das 6,99 Dollar pro Monat kostet, oder Sie können das Disney+-Paket abschließen, das die Serie für 13,99 Dollar pro Monat enthält.

Der Hulu-Streamingdienst ist in Großbritannien nicht verfügbar, aber einige der wichtigsten Fernsehsendungen, die über den Dienst angeboten werden, sind über Star auf Disney+ verfügbar. Das gilt für Sendungen wie Grey's Anatomy und The Kardasians.

Es ist noch nicht bekannt, ob Mike in Großbritannien auf Star zu sehen sein wird, wenn er veröffentlicht wird, aber wenn ja, müssen Sie Ihr Disney+-Abonnement abschließen, das 7,99 £ pro Monat kostet. Für Star müssen Sie nicht extra bezahlen.

In der limitierten Serie Mike dreht sich alles um Tysons Leben innerhalb und außerhalb des Rings. Hulu sagt dazu:

"Von Steven Rogers, dem Schöpfer und Drehbuchautor von I, Tonya, und der Showrunnerin Karin Gist, der ausführenden Produzentin von Our Kind of People, erforscht Mike die dynamische und kontroverse Geschichte von Mike Tyson. Die acht Episoden umfassende, limitierte Serie erforscht die turbulenten Höhen und Tiefen von Tysons Boxkarriere und seinem Privatleben - von einem weltweit geliebten Athleten zu einem Ausgestoßenen und wieder zurück.

"Mit dem Fokus auf Mike Tyson untersucht die Serie die Klasse in Amerika, die Rasse in Amerika, den Ruhm und die Macht der Medien, Frauenfeindlichkeit, das Wohlstandsgefälle, das Versprechen des amerikanischen Traums und schließlich unsere eigene Rolle bei der Gestaltung von Mikes Geschichte.

"Mike ist ein unautorisierter und schonungsloser Blick auf das Leben von Mike Tyson - und es ist ein wilder Ritt."

Wir gehen davon aus, dass die Serie einen Teil von Tysons Profikarriere beleuchten wird, in der er 50 von 58 Kämpfen gewonnen hat, von denen er laut ESPN 44 durch K.o. gewonnen hat, aber auch Tysons Ehe mit Robin Givens und seine Zeit im Gefängnis werden wahrscheinlich im Mittelpunkt stehen. Sagen wir einfach, dass es keinen Mangel an Geschichten gibt, die man erzählen könnte.

Nein. Mike Tyson ist nicht besonders glücklich über die limitierte Serie Mike, die sein Leben als "Iron Mike" beleuchten wird. Als die Ankündigung der Serie herauskam, postete Tyson auf Instagram(Variety berichtete):

"Die Ankündigung von Hulu, eine nicht autorisierte Miniserie über die Geschichte von Tyson ohne Entschädigung zu machen, ist zwar unglücklich, aber nicht überraschend. Diese Ankündigung auf den Fersen der sozialen Ungleichheiten in unserem Land ist ein Paradebeispiel dafür, wie die Unternehmensgier von Hulu zu dieser tonlosen kulturellen Zweckentfremdung der Tyson-Lebensgeschichte führte.

"Diese Ankündigung während des Black History Month bestätigt nur, dass es Hulu mehr um das Geld als um den Respekt für die Rechte der schwarzen Geschichte geht. Hollywood muss sensibler mit den Erfahrungen der Schwarzen umgehen, vor allem nach all dem, was im Jahr 2020 passiert ist. Die echte, von Mike Tyson autorisierte Geschichte befindet sich in der Entwicklung und wird in den kommenden Tagen angekündigt. Die Ankündigung von Hulu, eine Geschichte über einen schwarzen Athleten während des Black History Month zu stehlen, könnte nicht unpassender und ungehöriger sein. #boycotthulu #corporategreed".

Nach der Ankündigung von Mike durch Hulu wurde eine weitere Serie mit dem Namen "Tyson" angekündigt, die Tyson selbst "autorisiert" hat. Sie ist noch nicht an einen Streaming-Dienst oder ein Netzwerk gebunden, aber Jamie Foxx wird Tyson spielen und auch als ausführender Produzent fungieren.

Trevante Rhodes wird Mike Tyson in Mike spielen, während B.J Minor den Teenager Tyson spielt. Der junge Mike wird von Ethan Barrett gespielt. Hier sind einige der anderen bestätigten Darsteller, wobei eine vollständige Liste auf IMDB zu finden ist:

Scott MacDonald als Tysons Trainer

Kerry Sims als Tysons Entourage

Russell Hornsby als Don King

Harvey Keitel als Cus D'Amato

Laura Harrier als Robin Givens

Li Eubanks als Desiree Washington

Kale Browne als Bill Cayton

Jackie Sanders als Barbara Walters

Ethan Dubin als Teddy Atlas

Greg Kaston als Rev. Jesse Jackson

Die limitierte Serie Mike auf Hulu wird insgesamt acht Episoden haben. Wie wir bereits erwähnt haben, ist jedoch noch nicht bekannt, ob alle auf einmal zu sehen sein werden oder ob sie wöchentlich veröffentlicht werden.

Hulu hat einen Teaser von Mike veröffentlicht. Es handelt sich zwar nicht um einen vollständigen Trailer, aber er gibt einen kleinen Einblick in das, was uns erwartet.

Es ist eine weitere Serie über das Leben von Mike Tyson mit dem Titel Tyson in Arbeit. Obwohl bisher nur wenige Informationen über die Serie verfügbar sind, wird es sicherlich interessant sein zu sehen, wie sich die autorisierte Serie mit dem "unautorisierten" Blick auf das Leben des Boxers in Mike vergleicht.

Wenn Sie sich für Dokumentarfilme über Sportpersönlichkeiten interessieren, können Sie sich noch ein paar andere anschauen.

