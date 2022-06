Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Freddy Krueger ist einer der kultigsten Horrorschurken aller Zeiten, und das nicht nur, weil er ein einfaches Halloween-Kostüm ist. Freddy hat in neun Kinofilmen über drei Jahrzehnte hinweg gewütet und dabei jede Menge Schrecken hinterlassen.

Egal, ob Sie wegen der witzigen Sprüche oder der kreativen Tötungen dabei sind, an der Nightmare on Elm Street-Reihe gibt es viel zu lieben. Aber wenn Sie die ganze Geschichte sehen wollen, müssen Sie sich viel ansehen. Wo sollte man also anfangen?

Wir haben die beste Reihenfolge, in der man alle Nightmare on Elm Street-Filme sehen kann, aufgeschlüsselt und am Ende eine spoilerfreie Version bereitgestellt. Die Reihenfolge ist im Grunde chronologisch, aber die Namen der Filme können etwas verwirrend sein, deshalb haben wir sie für dich zusammengestellt, zusammen mit Informationen über den Fortgang der Geschichte.

Für echte Komplettisten haben wir auch die Reihenfolge des erweiterten Universums skizziert, das alle Freitag-der-13-Filme enthält, die zu Freddy vs. Jason führen.

Am besten fängt man dort an, wo alles begann. Der Slasher-Klassiker von Wes Craven stellt Freddy Krueger vor, einen entstellten Killer mit einem Klingenhandschuh, der Teenager in ihren Träumen jagt. Der Haken an der Sache: Wenn Freddy dich in deinen Träumen erwischt, stirbst du im wahren Leben.

Es ist die Aufgabe von Nancy Thompson und ihren Freunden, die dunkle Wahrheit hinter dem Traumkiller aufzudecken.

Fünf Jahre später ist eine neue Familie in das verhängnisvolle Haus in der Elm Street eingezogen. Und wie nicht anders zu erwarten, wird es in den Träumen der Kinder ziemlich unheimlich.

Diesmal will Freddy von einem Teenager Besitz ergreifen, um in der realen Welt Chaos zu stiften.

Der dritte Teil spielt ein Jahr nach dem zweiten Teil. In diesem Teil spielt sich die Handlung in einer psychiatrischen Klinik ab, in der die Träume der Kinder von unserem Lieblingsdämon mit der Klingenhand heimgesucht werden.

Wir lernen Nancy aus dem ersten Film wieder kennen, als sie in der Klinik anfängt zu arbeiten. Nancy, die nur zu gut weiß, wie sich die Situation entwickelt, entdeckt, dass eines der Kinder, Kristen Parker, eine Gabe hat, die helfen könnte, Freddy ein für alle Mal zu besiegen.

Der dritte Film lässt uns glauben, dass Freddy endlich besiegt wurde, aber Teil 4 wäre ziemlich langweilig, wenn das der Fall wäre. Tatsächlich ist Freddy scheinbar wieder auferstanden und versucht, die überlebenden Elm Street Kids zu jagen und zu töten.

Es werden neue Charaktere eingeführt, darunter Alice Johnson, die die Macht haben könnte, Freddy endlich zur Ruhe zu bringen.

Alice, die den vierten Film überlebt hat, wird schwanger und stellt fest, dass Krueger den schlafenden Geist ihres ungeborenen Kindes infiziert. Freddy hat es darauf abgesehen, in die reale Welt geboren zu werden.

Es liegt an Alice, ihren Sohn zu retten und im Gegenzug Freddy daran zu hindern, in die reale Welt einzutreten.

Der Titel lässt vermuten, dass dies Freddys letzter Auftritt ist, aber keine Angst, es gibt noch viel mehr Brutalität zu sehen.

Dieser Film spielt ein Jahrzehnt später, und Freddy hat endlich alle Kinder in seiner Heimatstadt getötet. Jetzt ist er auf der Suche nach grüneren Weiden und quält die Bewohner eines Heims für gestörte Teenager.

Der neue Film schlägt eine neue Richtung für die Franchise ein, und die Dinge werden sehr meta. Die Geschichte folgt Heather Langenkamp, der Schauspielerin, die Nancy in den vorherigen Filmen gespielt hat. Sie wird von einem Stalker verfolgt, und es stellt sich heraus, dass er verblüffende Ähnlichkeiten mit ihrem fiktiven Widersacher Freddy Krueger hat.

Irgendwie hat eine dämonische Macht Freddy in die reale Welt geholt, und Langenkamp muss ihre Rolle als Nancy wieder aufnehmen, um den Tag zu retten.

Es ist Zeit für den Kampf der Slasher-Titanen. Viele ruhige Jahre sind in der Elm Street vergangen, und die Kinder der Gegend werden mit Traumunterdrückungstabletten gefüttert, um sie zu schützen. Aber Freddy ist noch nicht fertig mit dem Quälen, also sucht er nach einer anderen Möglichkeit.

Freddy gelingt es, Jason wiederzuerwecken, und er schickt ihn in die Elm Street, um die Bewohner in Angst und Schrecken zu versetzen, aber die Dinge laufen nicht nach Plan. Als Freddy das Gefühl hat, dass Jason ihm einige seiner wohlverdienten Morde stiehlt, kommt es zu einer Schlacht für die Ewigkeit.

Schließlich haben wir noch das Remake von 2010. Wir sind nicht der Meinung, dass man es unbedingt sehen muss, aber es taucht ein wenig mehr in Freddys Ursprungsgeschichte ein als das Original. Jackie Earle Haley, den Sie vielleicht als Rorschach aus "Watchmen" kennen, verleiht der Figur eine extrem gruselige Note.

Ein Albtraum in der Elmstraße (1984)

Ein Albtraum in der Elmstraße 2: Freddys Rache (1985)

Ein Albtraum in der Elmstraße 3: Traumkrieger (1987)

Ein Albtraum in der Elmstraße 4: Der Traummeister (1988)

Ein Albtraum in der Elmstraße 5: Das Traumkind (1989)

Freddy's Dead: Der letzte Alptraum (1991)

Wes Cravens Neuer Alptraum (1994)

Freddy gegen Jason (2003)

Ein Albtraum in der Elmstraße (2010)

Wenn du die ganze Geschichte, die zum Freddy vs. Jason Crossover geführt hat, sehen willst, dann musst du dir eine ganze Menge Filme ansehen. Die gute Nachricht ist, dass es einige absolute Kracher dabei gibt.

Diese Liste führt dich in chronologischer Reihenfolge durch die gesamte Geschichte von Jason Voorhees und Freddy Krueger, bevor sie in ihrem epischen Showdown gipfelt.

Freitag, der 13. (1980)

Freitag, der 13. Teil II (1981)

Freitag, der 13. Teil III (1982)

Freitag, der 13.: Das letzte Kapitel (1984)

Alptraum in der Elm Street (1984)

Freitag, der 13: Ein neuer Anfang (1985)

Alptraum in der Elmstraße II: Freddys Rache (1985)

Freitag, der 13. Teil VI: Jason lebt (1986)

Alptraum in der Elmstraße III: Traumkrieger

Freitag, der 13. Teil VII: Das neue Blut (1988)

Alptraum in der Elmstraße IV: Der Traummeister (1988)

Freitag, der 13. Teil VIII: Jason erobert Manhattan (1989)

Alptraum in der Elmstraße V: Das Traumkind (1989)

Freddy's Dead: Der letzte Alptraum (1991)

Jason geht in die Hölle: Der letzte Freitag (1993)

Freddy gegen Jason (2003)

