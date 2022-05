Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - 36 Jahre ist es her, dass Top Gun in die Kinos kam. Die Fortsetzung, Top Gun: Maverick, kommt im Mai in die Kinos, und Tom Cruise wird wieder in seine Rolle als Kampfpilot Pete "Maverick" Mitchell schlüpfen. Hier erfahren Sie, wie und wo Sie den Sommerblockbuster selbst streamen können, sobald er online verfügbar ist.

Top Gun: Maverick ist die lang erwartete Fortsetzung von Top Gun aus dem Jahr 1986. Im Originalfilm wetteifern die Schüler der Eliteschule für Jagdwaffen der US Navy darum, die Besten ihrer Klasse zu sein. Einer der jungen Piloten, Pete "Maverick" Mitchell (Tom Cruise), lernt von einem zivilen Ausbilder ein paar Dinge, die im Klassenzimmer nicht gelehrt werden. Nach mehr als dreißig Dienstjahren als einer der besten Piloten der Navy geht Mitchell als mutiger Testpilot immer noch an die Grenzen des Machbaren und "weicht der Beförderung aus, die ihm Hausarrest einbringen würde".

Top Gun: Maverick ist in den USA als PG-13 eingestuft.

Top Gun: Maverick hat eine Gesamtlaufzeit von 2 Stunden und 11 Minuten inklusive Abspann.

Top Gun: Maverick wurde von Ehren Kruger, Eric Warren Singer und Christopher McQuarrie geschrieben. Regie führt Joseph Kosinski.

Hier sind die Hauptdarsteller des Films:

Tom Cruise als Pete "Maverick" Mitchell

Miles Teller als Lt. Bradley "Rooster" Bradshaw

Jennifer Connelly als Penny Benjamin

Jon Hamm als Admiral Beau "Cyclone" Simpson

Ed Harris als Radm. Chester "Hammer" Cain

Val Kilmer als Adm. Tom "Iceman" Kazansky

Top Gun: Maverick wird in den USA am 27. Mai 2022 in die Kinos kommen - nach einer Vorpremiere drei Tage zuvor.

Streaming-Veröffentlichungstermin: Voraussichtlich 11. Juli 2022

Top Gun: Maverick ist noch nicht als Online-Stream verfügbar. Paramount Pictures hat noch kein offizielles Streaming-Veröffentlichungsdatum für den Film bekannt gegeben. Paramount hat seine Filme etwa 45 Tage nach ihrem Kinostart zu Paramount+ hinzugefügt. Das bedeutet, dass Top Gun: Maverick könnte ein Streaming-Veröffentlichungsdatum am 11. Juli 2022 haben.

Wo man online streamen kann: Höchstwahrscheinlich Paramount+

Wenn Sie Top Gun nicht im Kino sehen wollen: Maverick nicht in Ihrem Kino sehen wollen, müssen Sie auf Top Gun warten: Maverick bei Streaming-Diensten oder als Video-on-Demand-Verleih erscheinen wird.

Da es sich um einen Paramount-Film handelt, können Sie davon ausgehen, dass Top Gun: Maverick sein US-Streaming-Debüt auf Paramount+ geben wird und nicht auf Netflix oder HBO Max. Paramount+ kostet 9,99 Dollar pro Monat für werbefreies Streaming in den USA. Sie können auch den Essential-Plan für 4,99 $ pro Monat ausprobieren. Hier gibt es Werbung und der Zugang zu Ihrem lokalen CBS-Live-Sender ist nicht möglich.

squirrel_widget_4261447

Ja. Der neueste Trailer ist oben in diesem Leitfaden eingebettet.

Trailer von vor ein paar Jahren sind unten zu sehen. Denken Sie daran, dass Maverick wegen der anhaltenden weltweiten Pandemie mehrmals verschoben wurde.

Top Gun: Maverick (2022) - Neuer Trailer - Paramount Pictures

Top Gun: Maverick - Offizieller Trailer (2022) - Paramount Pictures

Paramount Pictures hat außerdem die unten stehende Featurette zu Top Gun: Maverick.

Top Gun: Maverick | Die Macht des Marineflugzeugs Featurette (2022 Film)

Sie sollten sich unbedingt den ersten Top Gun-Film ansehen oder noch einmal ansehen, bevor Sie sich mit der Fortsetzung beschäftigen. Wenn Sie derzeit ein Netflix- oder Paramount+-Abonnement haben, können Sie Top Gun auf diesen Plattformen ohne zusätzliche Kosten streamen. Sie können den Film aber auch auf Amazon ausleihen oder kaufen. Unter den folgenden Links können Sie sich den Film ansehen.

Schreiben von Maggie Tillman.