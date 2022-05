SEAL Team Staffel 6: Alles, was wir bisher über Staffel 6 und den Film wissen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Bei der Suche nach einem fesselnden TV-Drama über die US Navy SEALs hat sich SEAL Team durchgesetzt, während sich andere - wie History's Six - freiwillig abgemeldet haben.

SEAL Team Six stand nach der Bin-Laden-Razzia im Jahr 2011 im Rampenlicht, genießt aber schon seit vielen Jahren einen mythischen Status. Technisch gesehen handelt es sich um die United States Naval Special Warfare Development Group (DEVGRU), und an Action mangelt es der Darstellung in SEAL Team nicht.

Angeführt von David Boreanaz - ja, Angel aus Buffy the Vampire Slayer - als Master Chief Jason Hayes, stand in Staffel 5 alles auf der Kippe. Wird SEAL Team charlie mike?

Hier erfährst du alles, was du wissen musst, wie du alles nachholen kannst und was dich erwartet.

Ja, Staffel 6 ist bestätigt worden. Sie wurde am 1. Februar von Paramount+ bestätigt.

Auch das ist zu bejahen. Am 15. Februar 2022 gaben die CBS Studios bekannt, dass sie einen eigenständigen Film zur TV-Serie SEAL Team produzieren werden.

Dieser wird exklusiv für Paramount+ produziert, nachdem SEAL Team von CBS auf die Streaming-Plattform umgezogen ist, und es sieht so aus, als wolle man mit dieser Art von Inhalten mehr Abonnenten zu Paramount+ locken.

Die gute Nachricht ist, dass der Film vom gleichen Team wie die Fernsehserie produziert wird, aber wir wissen noch nicht, wie sie zusammenspielen werden. Es gibt Spekulationen, dass der Film die Ereignisse am Ende von Staffel 5 mit einer neuen Ära verknüpfen und der Serie die Möglichkeit geben wird, neue Charaktere einzuführen.

Das ergibt sich zum Teil aus dem Wortlaut der Ankündigung, in der es heißt, dass CBS "das erzählerische Universum erweitern" wird, könnte aber auch einfach eine Anspielung auf die Tatsache sein, dass CBS SEAL Team-Inhalte in einem anderen Format herausbringt.

Das wissen wir nicht. Wir wissen auch nicht, wann der Film erscheinen wird, und wir wissen auch nicht, was zuerst erscheinen wird.

Je nachdem, was zuerst erscheint, wird die Verwirrung darüber, wie sich die Handlung entwickeln wird, natürlich ausgeräumt, es sei denn, das Ganze ist eine Nebenhandlung oder eine Rückblende und keine lineare Fortsetzung.

Die einzige Bestätigung für Aktivitäten war ein Instagram-Post von David Boreanaz, in dem er mitteilte, dass er am 28. März ins SEAL Team-Studio zurückkehren wird - inzwischen gelöscht.

Auch das ist unbekannt, aber es wird angenommen, dass Max Thieriot - Clay Spencer - laut Deadline dabei sein wird. Aber mit einem anderen Projekt - Fire Country - bei dem Thieriot die Hauptrolle spielen und produzieren wird, könnte die Zeit des Charakters bei SEAL Team begrenzt sein.

Es wird erwartet, dass andere große Stars - einschließlich Boreanaz selbst - zurückkehren werden. Dazu gehören Jessica Pare (Mandy Ellis), Neil Brown Jr. (Ray Perry), A. J. Buckley (Sonny Quinn) und Toni Trucks (Lisa Davis) in Hauptrollen.

Angesichts der Art und Weise, wie Staffel 5 endete, stehen wir jedoch vor einem Cliffhanger in Bezug auf die Handlung.

Was den Film angeht, so wissen wir auch hier nicht, wer wo mitspielen wird.

Wie wir bereits gesagt haben, wissen wir nicht, wie Staffel 6 und der Film zusammenhängen werden. Derzeit gibt es keine konkreten Details darüber, wie sich die Geschichte entwickeln wird, also können wir nur spekulieren. Im Folgenden gibt es Spoiler, wenn ihr also Staffel 5 noch nicht beendet habt, solltet ihr etwas anderes lesen.

Staffel 5 endet abrupt. Mit einer Laufzeit von 14 Episoden statt 22 (in den ersten beiden Staffeln), 20 (Staffel 3) und 16 (Staffel 4) hat man das Gefühl, dass die Dinge irgendwie unterbrochen wurden.

Und das ist genau der Punkt, an dem wir das Bravo-Team verlassen haben, nämlich in Mali, wo sie in einem Hinterhalt mit Panzerfäusten beschossen wurden.

Wenn das SEAL Team mit Ruhm und Ehre abtreten wollte, dann wäre das sicherlich ein guter Schlusspunkt für die Geschichte, aber die Bestätigung des Films und der 6. Staffel sagt uns, dass jemand - etwas - überlebt.

Als Clay Spenser sagte, er wolle sich aus dem Bravo-Team zurückziehen, um mehr Zeit mit Stella und dem Baby zu verbringen, und als Jason Hayes am Breacher-Syndrom litt, war die Tür für eine Veränderung im Bravo-Team bereits offen.

Außerhalb des Teams hat Hayes gerade Schritte unternommen, um eine Beziehung zu Mandy Ellis aufzubauen, aber wenn das nicht klappt, wird das niemanden überraschen, der sich die Serie ansieht - die Nebenhandlung des gesamten SEAL Teams dreht sich um den Druck, der persönliche Beziehungen beeinflusst.

In Wahrheit wissen wir nicht, wohin die Serie gehen wird - wir wissen nur, dass sie sich vorwärts bewegt, und dass SEAL Team sicherlich charlie mike sein wird.

SEAL Team wurde ursprünglich auf CBS in den USA und Sky Max im Vereinigten Königreich ausgestrahlt. Die Serie war auch auf den entsprechenden Catch-up-Plattformen zu sehen, aber da CBS All Access am 4. März 2021 zu Paramount+ wechselt, müssen Sie zu Paramount+ gehen, um die Serie zu sehen.

Für die Briten ist SEAL Team Staffel 1-5 auf Now verfügbar. Ob sie auf dieser Plattform verbleibt oder mit dem Start in Großbritannien zu Paramount+ wechselt, bleibt abzuwarten - wir gehen aber davon aus, dass sie die Sky-eigene Plattform verlassen wird. Der Start von Paramount+ in Großbritannien ist für den 22. Juni 2022 geplant.

Schreiben von Chris Hall.