Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Diejenigen unter Ihnen, die alles, was mit Wikingern zu tun hat, lieben, werden sich freuen zu hören, dass The Northman jetzt auf Amazon Prime Video zum Ausleihen oder Kaufen verfügbar ist.

The Northman wurde im März 2022 uraufgeführt und kam einen Monat später in die Kinos. Während der Film von der Kritik für seine Kameraführung, die Produktion, den Aufbau der Welt und sogar die historische Genauigkeit gelobt wurde, hat er an den Kinokassen nicht besonders gut abgeschnitten - bisher hat er weltweit nur 58 Millionen Dollar eingespielt. Vielleicht ist das der Grund, warum der Film jetzt als Online-Stream verfügbar ist.

Lassen Sie sich von dem holprigen Kinostart nicht abschrecken. The Northman hat derzeit eine Bewertung von 89 % bei Rotten Tomatoes und 7,5 von 10 Punkten bei IMDb.

Einige Redakteure von Pocket-lint haben den Film ebenfalls gesehen und können berichten, dass er sehr unterhaltsam zu sehen ist. Uns gefällt besonders, dass die Wikinger nicht romantisiert werden. Der Film ist brutal, blutig und höllisch. Es lohnt sich, den Film auszuleihen oder auf Abruf bei Amazon Prime Video zu kaufen. Sie können ihn am Wochenende ausleihen. Gönnen Sie sich etwas.

The Northman ist ein Film aus dem Jahr 2022 unter der Regie von Robert Eggers, der auch das Drehbuch mitverfasst hat. Er basiert auf der Legende von Amleth und zeigt Alexander Skarsgard (der als Koproduzent fungierte) neben Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy, Ethan Hawke und Willem Dafoe. Skarsgard spielt die Hauptfigur Amleth, einen Wikingerprinzen, der versucht, den Mord an seinem Vater zu rächen.

Es ist erwähnenswert, dass die Geschichte der Wikinger nicht einfach ein weiterer Überfall auf England ist. The Northman spielt im "Land der Rus" - oder der heutigen Ukraine und Russland. In einem Interview mit Vanity Fair verriet Eggers, dass seine erste Version des Drehbuchs auf den britischen Inseln spielte, aber Skarsgard sagte, das sei schon oft gemacht worden: "Er sagte: 'Wenn wir nach Osten gehen könnten, wäre es viel interessanter.'"

Kinostart vonThe Northman in Streaming: 13. Mai 2022

Ab dem 13. Mai 2022 kann man The Northman bei Amazon Prime Video und anderen Videoplattformen leihen oder auf Abruf besitzen.

In den USA kann man The Northman für 19,99 $ in UHD bei Amazon Prime Video ausleihen. Oder Sie können ihn für $24,99 in UHD bei Amazon kaufen.

Schreiben von Maggie Tillman.