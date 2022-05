Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die beliebte Slasher-Franchise hat nach dem Erfolg des "Requel" von 2022 neuen Schwung bekommen. Während zwischen dem dritten und vierten Teil der Reihe sowie zwischen dem vierten und fünften Film elf Jahre lagen, sollten wir auf den nächsten Film gar nicht lange warten müssen.

Der fünfte Scream-Film, einfach Scream genannt, kam im Januar 2022 in die Kinos, und nach einem erfolgreichen Start an den Kinokassen wurde im Februar grünes Licht für den sechsten Film gegeben. Es ist noch zu früh und es wurde noch nicht viel über den kommenden Film verraten, aber wir haben alles zusammengetragen, was wir bisher wissen - und wir werden diese Seite ständig aktualisieren, sobald wir mehr erfahren.

Der letzte Scream-Film war eine Art Neustart für das Franchise. Er brachte zwar die Originalbesetzung zurück, fügte aber gleichzeitig neue Charaktere hinzu, die die Fackel in die Zukunft tragen sollten. Die ursprüngliche Bande war immer noch ein wesentlicher Bestandteil der Handlung von Scream, aber wir können uns vorstellen, dass sie im weiteren Verlauf der Reihe an Bedeutung verlieren werden.

Bislang wissen wir, dass Courtney Cox in ihrer Rolle als kultige Reporterin Gale Weathers zurückkehren wird. Es gibt noch kein offizielles Wort über unsere ursprüngliche Schrei-Königin, Neve Campbell, aber wir halten es für mehr als wahrscheinlich, dass sie irgendwann wieder auftauchen wird. Im Februar 2022 sagte Campbell, dass man an sie herangetreten sei, um sie zurückzuholen, dass sie aber erst das Drehbuch lesen wolle.

Interessanterweise soll Hayden Panettiere als Kirby Reed aus Scream 4 zurückkehren. Während es am Ende von Scream 4 so aussah, als hätte sie nicht überlebt, wurde ihr Schicksal schließlich über ein Jahrzehnt später in Scream bestätigt. Dies wird ihre erste Rolle in einem Spielfilm seit acht Jahren sein. Sie wird sich den letzten Überlebenden, Melissa Barrera, Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding und Jenna Ortega, anschließen.

Für Trailer ist es noch viel zu früh, stattdessen empfehlen wir, die Reihe noch einmal von Anfang an zu sehen. Alle Filme haben ihre Berechtigung, und wenn du dich fragst, in welcher Reihenfolge du sie am besten sehen solltest - hier ist unsere Empfehlung:

Die Handlung von Scream 6 ist zu diesem Zeitpunkt reine Spekulation. Am Ende von Scream gab es kein offensichtliches Set-up, aber das gab es in dieser Reihe auch noch nie.

Wir könnten uns vorstellen, dass Sidney und Gale gegenüber den neuen, jüngeren Darstellern in den Hintergrund treten, aber ein Fandom-Interview mit Bettinelli-Olpin legt nahe, dass das nicht der Fall sein könnte. Er sagte: "Wir sehen es eher so, dass wir neue Leute in der Familie haben. Für uns ist das, was für den nächsten richtig ist, auch richtig."

"Wir würden sehr gerne wieder mit Neve und Courteney zusammenarbeiten. Das war wirklich eine wunderbare Erfahrung und sie waren die ganze Zeit so fantastisch."

Wir sind uns ziemlich sicher, dass wir noch viel mehr von Sam und Tara Carpenter sehen werden, vor allem angesichts der elterlichen Verbindung von Sam zum ursprünglichen Scream.

Wie immer wird es auch eine gewisse Meta-Comedy rund um moderne Horrortropen geben. Der fünfte Film nahm "Requels", obsessive Fandoms und "gehobenen Horror" ins Visier. Was bedeutet das für Scream 6? Ihr könnt genauso gut raten wie wir, vielleicht "Requel Sequels" - obwohl sie dafür vielleicht einen eingängigeren Namen finden müssen.

Paramount hat angekündigt, dass der nächste Scream-Film am 31. März 2023 in die Kinos kommen wird. Die Dreharbeiten sollen im Sommer 2022 beginnen.

Das ist die kürzeste Pause zwischen den Scream-Filmen seit dem ersten und zweiten Film. Könnten wir ein neues goldenes Zeitalter von Ghostface erleben? Wir hoffen es jedenfalls.

PC Gaming Week (9. - 13. Mai) in Zusammenarbeit mit Nvidia GeForce RTX

Egal, ob Sie ein PC-Gaming-Veteran oder ein absoluter Neuling sind, wir haben alles für Sie!

In unserem PC-Gaming-Hub findest du die neuesten Nachrichten und Testberichte, tolle Features und Details zu den besten Produkten auf dem Markt.

Jeden Tag gibt es neue Inhalte, also merken Sie sich diese Seite und kommen Sie täglich wieder.

Schreiben von Luke Baker.