(Pocket-lint) - Kürzlich wurde bekannt, dass Lionsgate ein Prequel zu den Hunger Games entwickelt, aber zu diesem Zeitpunkt war unklar, wo der Film nach seiner Veröffentlichung gestreamt werden kann. Jetzt hat Peacock bekannt gegeben, dass es einen mehrjährigen Vertrag für das Streaming von Lionsgate-Filmen ab 2024 unterzeichnet hat.

Die Vereinbarung beginnt mit den Filmen des Studios aus dem Jahr 2022. Der erste Film, der bei Peacock erscheinen wird, ist The Unbearable Weight of Massive Talent mit Nicolas Cage in der Hauptrolle. Im Laufe der Zeit wird Lionsgate weitere Filme für einen exklusiven Streaming-Zeitraum auf Peacock anbieten, darunter John Wick: Chapter 4, Borderlands und, ja, das Hunger Games-Prequel The Ballad of Songbirds and Snakes.

Weitere Filme sind Expendables 4, Are You There God? It's Me, Margaret und White Bird: Eine Wundergeschichte.

Peacock wird jedoch nicht für alle diese Filme unmittelbar nach ihrem Kinostart die exklusiven Streaming-Rechte besitzen. Einige werden auch auf Starz und dem Roku Channel zu sehen sein.

Peacock ist erst im Jahr 2020 gestartet. Es handelt sich dabei um einen Video-Streaming-Dienst in den USA, der sich auf das breite Spektrum von NBCUniversal stützt. Er ist in drei Stufen verfügbar: Peacock Free, Peacock Premium with Ads (eine werbefinanzierte Version, die 4,99 US-Dollar pro Monat oder 49,99 US-Dollar pro Jahr kostet) und Peacock Premium (ein Abonnement für 9,99 US-Dollar pro Monat oder 99,99 US-Dollar pro Jahr, das weniger Werbung enthält).

Mehr über Peacock erfahren Sie im Pocket-lint Leitfaden.

Schreiben von Maggie Tillman.