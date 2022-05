Paramount+ gibt Starttermin und Preise für die Einführung in Großbritannien bekannt

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Paramount+ hat die lang erwartete Nachricht bestätigt, dass der Streaming-Dienst in Großbritannien starten soll. Zuvor war bekannt geworden, dass der Dienst dank eines Abkommens zwischen Viacom und CBS auf der Sky-Plattform verfügbar sein wird - jetzt haben wir alle Details darüber, wann, wo und wie viel Sie zahlen werden.

Der Streaming-Dienst - eine Umbenennung von CBS All Access - wird ab dem 22. Juni 2022 in Großbritannien verfügbar sein.

Wie bereits erwähnt, wird Paramount+ eine Option für Sky-Kunden sein, die in das Sky-Erlebnis integriert ist, aber es wird auch über die Paramount+-App und über Apple-, Amazon-, Google-, Roku- und Samsung-Geräte verfügbar sein.

Das bedeutet, dass Sie Paramount+ über so ziemlich alle wichtigen Geräte streamen können, was den Zugang erleichtern dürfte.

Paramount+ verspricht 8000 Stunden an Inhalten, darunter Filme wie Yellowstone, Star Trek - einschließlich Discovery, South Park und vieles mehr.

Paramount+ wird zum Start im Juni in Großbritannien 6,99 Pfund pro Monat kosten. Es besteht auch die Möglichkeit, ein Jahresabonnement für 69,90 Pfund abzuschließen, bei dem Sie über das Jahr gesehen etwa 14 Pfund sparen.

Dank der Vereinbarung mit ViacomCBS wird Sky Cinema jedoch ohne zusätzliche Kosten Zugang zu Paramount+ erhalten.

Es wird eine kostenlose Testphase geben, in der Sie 7 Tage lang Zugang erhalten.

Paramount+ wird im Juni auch in Korea eingeführt und kommt in der zweiten Jahreshälfte 2022 auch nach Irland, Italien, Deutschland und Österreich. Ein weiterer Start in Indien ist für 2023 geplant.

Schreiben von Chris Hall.