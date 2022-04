Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Der Vorgängerroman der Hunger Games, The Ballad of Songbirds and Snakes, wird nächstes Jahr verfilmt. Leider gibt es nur wenige Details über die Verfilmung, aber Pocket-lint fasst alles zusammen, was wir bisher wissen, einschließlich des Veröffentlichungsdatums und Details über die Geschichte. Casting-Informationen und Trailer sind noch nicht verfügbar, aber wir werden sie hier hinzufügen, sobald sie bekannt gegeben werden.

Der Prequel-Film zu den Hunger Games wird den Titel The Ballad of Songbirds and Snakes tragen. Er basiert auf dem gleichnamigen Vorgängerroman von Suzanne Collins, der Autorin der ursprünglichen Hunger Games-Trilogie.

Kinostart: Der Film soll am 17. November 2023 in die Kinos kommen.

Der Film The Ballad of Songbirds and Snakes wird am 17. November 2023 in die Kinos kommen. Das Prequel wurde während der Veranstaltung von Lionsgate auf der Cinemacon angekündigt, einer jährlichen Konferenz, auf der Filmstudios ihre Projekte vorstellen.

Der Roman The Ballad of Songbirds and Snakes wurde 2020 veröffentlicht.

Die Geschichte handelt von Coriolanus Snow, dem Präsidenten von Panem während der ursprünglichen Trilogie, als junger Mann. Außerdem geht es um Lucy Gray Baird, ein mysteriöses Mädchen aus Distrikt 12, das Snow während der 10. Hungerspiele als Mentorin begleitet. Denken Sie daran, dass Katniss Everdeen - die Hauptfigur der Original-Trilogie, die über 60 Jahre später spielt - aus Distrikt 12 stammt und sich Snow und seinem Regime widersetzt.

In der Lionsgate-Synopsis zum Film heißt es:

"Jahre bevor er zum tyrannischen Präsidenten von Panem wird, sieht der 18-jährige Coriolanus Snow die Chance, sein Schicksal zu ändern, als er zum Mentor von Lucy Gray Baird, dem Mädchen aus dem verarmten Distrikt 12, ernannt wird.

Die Lionsgate-Logline für den Film lautet:

"Coriolanus Snow ist Mentor und entwickelt während der 10. Hungerspiele Gefühle für den weiblichen Tribut aus Distrikt 12.

The Ballad of Songbirds and Snakes wird von Color Force entwickelt und von Lionsgate vertrieben. Die Produktion soll laut Deadlinein der ersten Hälfte des Jahres 2022 beginnen .

Lionsgate hat noch keinen der Darsteller für The Ballad of Songbirds and Snakes bekannt gegeben.

Lionsgate gab bekannt, dass Francis Lawrence, der bereits bei den Filmen Hunger Games, Catching Fire und Mockington Regie führte, bei The Ballad of Songbirds and Snakes Regie führen wird: Catching Fire, Mockingjay Teil 1 und Mockingjay Teil 2. Die Hunger Games gehören zu den umsatzstärksten Filmreihen aller Zeiten. Sie hat weltweit fast 3 Milliarden Dollar eingespielt.

Der Film Ballad of Songbirds and Snakes wird von Catching Fire-Autor Michael Arndt geschrieben.

Es gibt noch keine Trailer für The Ballad of Songbirds and Snakes.

Lionsgate hat jedoch Berichten zufolge während der Präsentation auf der CinemaCon 2022 einen kurzen Teaser gezeigt. "Sie sind eingeladen, zu den Spielen zurückzukehren", war auf dem Bildschirm zu lesen, als sich in einer winterlichen Szene das Eis meldete und ein Vogel und eine Schlange zum Vorschein kamen, wie The Hollywood Reporter berichtet. "Im Jahr 2023 wird die Welt herausfinden, wer ein Singvogel und wer eine Schlange ist." Der Teaser ist noch nicht online verfügbar, um ihn mit der Öffentlichkeit zu teilen.

Sie sollten unbedingt die vorherigen Hunger Games-Filme sehen, um mit einem guten Wissen über die Welt, die Geschichte und die Charaktere in The Ballad of Songbirds and Snakes zu gehen:

Schreiben von Maggie Tillman.