Fast X: Alles, was wir bisher über Fast and Furious 10 wissen

(Pocket-lint) - Dominic Toretto und seine Crew mischen seit über zwei Jahrzehnten die Straßen auf, und obwohl sich die Fast and Furious-Filme im Laufe der Jahre stark verändert haben - sowohl die Handlungen als auch die Stunts sind extremer geworden -, ist die Reihe auch 21 Jahre nach dem ersten Film noch immer erfolgreich.

Der letzte Film - Fast 9 - kam 2021 in die Kinos, und nun richten sich alle Augen auf Fast and Furious 10 - bekannt als Fast X.

Hier ist alles, was wir bisher über den ersten Teil des zweiteiligen Finales wissen, das die Fast-Saga abschließen wird, einschließlich des voraussichtlichen Erscheinungstermins, der Darsteller und aller Neuigkeiten rund um den Film.

19. Mai 2023

Ursprünglich wurde von Universal bestätigt, dass Fast and Furious 10, oder Fast X, wie er jetzt offiziell heißt, am 7. April 2023 in die Kinos kommen würde.

Dieses Datum wurde nun jedoch etwas nach hinten verschoben, und der neue Termin wurde auf den 19. Mai 2023 festgelegt.

Vin Diesel (Dominic Toretto) bestätigte am 20. April auf seinem Instagram-Account, dass die Dreharbeiten begonnen haben, und gab auch den Titel des Films bekannt.

Es wäre nicht richtig, ein Fast and Furious-Finale ohne den Großteil der Stammbesatzung zu drehen, oder? Und ja, einige von ihnen sind nicht mehr am Leben - Gisele zum Beispiel -, aber das hat die Fast-Saga nicht davon abgehalten, einen Weg zu finden, wichtige Figuren aus der Vergangenheit zurückzubringen. Ja, Han, wir sprechen von dir.

Mit Brian O'Connor wird es angesichts des tragischen Todes von Paul Walker im November 2013 natürlich schwieriger werden, aber O'Connor lebt in der Saga weiter, so dass er zweifellos zumindest erwähnt werden wird, und wer weiß, was die Regisseure mit der heutigen Technik alles machen könnten, um O'Connors Charakter in diesem Film leuchten zu lassen.

Da keiner der Hauptdarsteller in Fast 9 gestorben ist, erwarten wir, dass die folgenden Darsteller in Fast X zurückkehren:

Vin Diesel als Dom

Michelle Rodriguez als Letty

Tyrese Gibson als Roman

Ludacris als Tej

Nathalie Emmanuel als Ramsey

Sung Kang als Han

Jordana Brewster als Mia

Charlize Theron hat ihre Rückkehr zur Fast-Saga bestätigt, was bedeutet, dass Cipher als Bösewicht zurückkehren wird. Es würde uns nicht überraschen, wenn Jason Statham als Deckard Shaw zurückkehren würde, da er bereits im Abspann von Fast 9 zu sehen war. Auch seine Mutter, Magdalene "Queenie" Shaw, gespielt von Helen Mirren, würde überraschend fehlen.

Da in Fast 9 auch Doms Bruder Jakob Toretto, gespielt von John Cena, mit von der Partie ist, könnten wir davon ausgehen, dass auch er in irgendeiner Funktion zurückkehren wird - und zwar von Anfang an auf der Seite der Guten und nicht auf der Seite der Bösen in Fast X.

In Fast 9 war das Schicksal von My Nobody (Kurt Russell) noch ungewiss, aber da er der Grund dafür ist, dass Han dank seiner Hilfe, seinen Tod vorzutäuschen, noch am Leben ist, erwarten wir, dass er im Finale eine Rolle spielen wird. Leider sieht es so aus, als ob die Rückkehr von Dwayne Johnson (The Rock), der Luke Hobbs in mehreren Fast and Furious-Filmen gespielt hat, nicht auf dem Plan steht.

Jason Momoa, Daniela Melchior und Brie Larson sind alle für Fast X bestätigt worden, obwohl wir derzeit ihre Rollen nicht kennen, außer dass Momoa einen Bösewicht spielen wird.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist es schwierig zu sagen, wie die Handlung von Fast X aussehen wird. Es wird davon ausgegangen, dass die letzten beiden Filme eine übergreifende Geschichte erzählen werden, aber im Moment ist unklar, worauf sich diese Geschichte konzentrieren wird.

Doms Crew wird zweifelsohne die Welt retten und Cipher wird zweifelsohne versuchen, sie zu zerstören, aber wer auf welcher Seite stehen wird und was die Charaktere vorhaben, ist im Moment noch ungewiss. Bei Fast 9, wo Tej und Roman in den Weltraum fliegen, ist aber, seien wir ehrlich, alles möglich.

Wir vermuten, dass wir herausfinden werden, ob Mr. Nobody tot oder lebendig ist, und die Abspannsequenz von Fast 9 deutet darauf hin, dass die Geschichte von Han und Shaw im nächsten Film eine wichtige Rolle spielen könnte, aber wir müssen erst einmal abwarten, wohin das Finale damit führt.

Es gibt noch keinen Trailer für den Fast X-Film - es ist noch ein bisschen früh. Wir empfehlen, Vin Diesel auf Instagram zu folgen, da er dort häufig Material von den Dreharbeiten hinter den Kulissen teilt, so dass Sie in den kommenden Monaten wahrscheinlich einen kleinen Vorgeschmack bekommen werden. Er hat bereits ein Video von der ersten Woche der Dreharbeiten gepostet.

Als Fast 9 im Juni 2020 erwartet wurde, wurde ein Trailer bereits im Januar 2020, also sechs Monate vorher, veröffentlicht. Es ist daher unwahrscheinlich, dass wir einen Fast X-Trailer vor November 2022 sehen werden.

23. April 2022: Adir Abergel postete zwei Bilder von Charlize Theron am Set von Fast X. Er schrieb: "Cipher ist zurück und bereit! Fast and Furious X, @thefastsaga Let's go!"

View this post on Instagram Ein Beitrag geteilt von Adir Abergel (@hairbyadir)

21. April 2022: Vin Diesel zeigt ein Video, in dem er sich mit Regisseur Justin Lin unterhält, der sagte, dass sich die Dreharbeiten zu Fast X Woche eins "wie der Beginn eines epischen Endes" anfühlen. Diesel fragte, ob es "fair sei zu sagen, dass dies der beste Film bisher sein wird" und Lin antwortete "in meinem Herzen, ja".

Diesen Beitrag auf Instagram anzeigen Ein Beitrag geteilt von Vin Diesel (@vindiesel)

20. April 2022: Vin Diesel sagte, dass das ursprüngliche Drehbuch für den Fast 10-Film Mia Toretto nicht vorsah und seine Tochter dem Regisseur sagte: "Keine Mia, kein Fast 10". Angesichts der Tatsache, dass Brewster für Fast X bestätigt ist, hatte dies offensichtlich Auswirkungen.

20. April 2022: Vin Diesel bestätigt, dass die Dreharbeiten zu Fast and Furious 10 begonnen haben und der Film Fast X heißen wird.

10. April 2022: Vin Diesel bestätigt, dass Brie Larson von Captain Marvel im Film Fast and Furious 10 mitspielen wird. "Ihr habt keine Ahnung, wie zeitlos und erstaunlich sie in unserer Mythologie sein wird. Abgesehen von ihrer Schönheit, ihrem Intellekt... ihrem Oscar, haha, ist sie eine tiefgründige Seele, die etwas hinzufügt, was man vielleicht nicht erwartet hat, aber wonach man sich sehnt. Willkommen in der FAMILIE Brie."

View this post on Instagram Ein Beitrag geteilt von Vin Diesel (@vindiesel)

21. Juli 2021: Im Gespräch über seine Zukunft in den Fast and Furious-Filmen sagte Dwayne Johnson: "Ich wünsche ihnen alles Gute für Fast 9. Und ich wünsche ihnen viel Glück für Fast 10 und Fast 11 und den Rest der Fast & Furious-Filme, die sie ohne mich machen werden."

26. Juni 2021: Vin Diesel sagte der Metro: "Wir arbeiten seit einem Jahr an 10, also habe ich so viel zu erzählen und ich halte mich zurück. Ich weiß, dass Justin unter anderem auf allen sieben Kontinenten drehen will, was ich ziemlich spektakulär finde, als Hommage an die Welt, die diese Saga als ihre eigene angenommen hat.

Er fügte hinzu: "Ich glaube, Sie werden ziemlich schockiert sein, wenn Sie Fast 10 sehen. Es muss nicht unbedingt an einem bestimmten Ort liegen, an den wir gehen, aber es wird etwas Besonderes kommen, auf das ich mich sehr freue. Ich kann es euch nicht sagen, aber ich wünschte, ich könnte es."

20. Oktober 2020: Deadline berichtet, dass Justin Lin, der bei fünf der Fast and Furious-Filme Regie geführt hat, bei den letzten beiden Filmen Regie führen wird.

Im Oktober 2020 wurde bekannt, dass Justin Lin bei den letzten beiden Filmen der Fast and Furious-Reihe Regie führen wird. Tyrese Gibson - der Roman spielt - sagte zuvor, dass der Plan sei, Fast and Furious 10 und Fast and Furious 11 hintereinander zu drehen.

Derzeit gibt es noch kein Veröffentlichungsdatum für Fast and Furious 11, aber wenn die beiden Filme hintereinander gedreht werden, müssen wir hoffentlich nicht allzu lange nach Fast X warten, bis wir den zweiten Teil des Finales sehen. Wahrscheinlich wird es aber immer noch 2024 sein, da wir Fast X nicht vor Mai 2023 sehen werden.

In einem separaten Beitrag erfahren Sie, in welcher Reihenfolge Sie sich die Fast and Furious-Filme am besten ansehen sollten. Wenn Sie jedoch wissen möchten, wo Sie die Filme sehen können, haben wir im Folgenden eine Übersicht für Sie zusammengestellt.

Hier erfahren Sie, wo Sie die Fast and Furious-Filme in Großbritannien streamen können:

Fast and Furious (2001) - Amazon Prime Video

2 Fast 2 Furious (2003) - Amazon Prime Video

The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006) - Amazon Prime Video

Schnell und furios 4 (2009) - Amazon Prime Video

Fast Five (2011) - Amazon Prime Video

Fast and Furious 6 (2013) - Amazon Prime Video

Furious 7 (2015) - Sky Cinema oder NOW Cinema

The Fate of the Furious 8 (2017) - Nur zum Kaufen oder Leihen verfügbar

Fast and Furious Presents: Hobbs and Shaw (2019) - Nur zum Kaufen verfügbar

Fast and Furious 9 (2021) - Sky Cinema oder NOW Cinema

Hier erfahren Sie, wo Sie die Fast and Furious-Filme streamen können, wenn Sie in Großbritannien leben:

Fast and Furious (2001) - Hulu oder HBO Max

2 Fast 2 Furious (2003) - Hulu oder HBO Max

The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006) - Nur im Handel erhältlich

Fast and Furious 4 (2009) - Peacock

Fast Five (2011) - Pfau

Fast and Furious 6 (2013) - Hulu, Peacock oder Sling

Furious 7 (2015) - Hulu oder Sling

The Fate of the Furious 8 (2017) - Nur zum Kaufen oder Leihen verfügbar.

Fast and Furious Presents: Hobbs and Shaw (2019) - Nur zum Kaufen verfügbar.

Fast and Furious 9 (2021) - Amazon Prime Video

Schreiben von Britta O'Boyle.