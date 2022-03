Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die National Football League entwickelt Berichten zufolge ihren eigenen Abonnement-Streaming-Dienst.

Laut The Athletic haben NFL-Beamte den Teambesitzern bei der jährlichen Offseason-Versammlung der Liga kürzlich eine Vorschau auf den Dienst, der derzeit NFL+ heißt, gegeben. Er wird aber wahrscheinlich erst bei der nächsten Sitzung der Teambesitzer im Mai 2022 einsatzbereit sein - dann müssten sie darüber abstimmen, ob die NFL den Dienst offiziell einführt. Es ist unklar, wie sich eine solche Plattform auf die bestehenden Verträge der NFL auswirken würde.

Bis 2021 hatte Verizonmehrere Jahre lang die Exklusivrechte für das mobile Streaming von NFL-Spielen. Daher wird spekuliert, dass die NFL die Idee von NFL+ nutzen könnte, um Verizon zu einem besseren Deal zu zwingen. Man darf nicht vergessen, dass die NFL Berichten zufolge auch mit Apple und Amazon verhandelt , um NFL Sunday Ticket zu bekommen, den Dienst der Liga für Spiele außerhalb des Marktes, nachdem der Vertrag mit DirecTV 2023 ausläuft.

Und ab der Saison 2022 bis 2033 wird Amazon Prime Video der einzige Ort sein, an dem man Thursday Night Football sehen kann. Da die NFL die Rechte an den meisten ihrer Live-Spiele bereits über das Sunday Ticket und den Donnerstagabend-Deal mit Amazon verkauft, stellt sich die Frage: Was werden die Verbraucher tatsächlich bekommen, wenn sie sich für ein Abonnement für NFL+ entscheiden?

Live-Spiele sind sicherlich das, was die Leute am meisten wollen, und The Athletic scheint zu glauben, dass NFL+ neben Podcasts und "Team-Inhalten" auch weiterhin Live-Spiele zu einem unbekannten monatlichen Preis anbieten wird.

Pocket-lint wird Sie auf dem Laufenden halten, wenn die NFL eine Ankündigung macht, und natürlich werden wir Sie mit allen Informationen versorgen, sobald sie auftauchen.

Schreiben von Maggie Tillman.