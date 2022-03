Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Hulu mit Live TV bietet allen Nutzern ab nächstem Monat eine unbegrenzte DVR-Funktion. Diese Funktion wird ohne zusätzliche Kosten verfügbar sein.

Wenn Sie also ein Hulu mit Live TV-Abonnement haben, können Sie ab dem 13. April 2022 DVR nutzen und Ihre Aufnahmen bis zu neun Monate lang abspielen und vorspulen. Das ist derselbe Speicherzeitraum, den auch der Konkurrent YouTube TV anbietet. Zuvor bot Hulu mit Live TV bis zu 50 Stunden DVR-Speicherplatz an, mit der Option, diesen durch Add-Ons, die bei 10 US-Dollar pro Monat begannen, auf bis zu 200 Stunden Speicherplatz zu erweitern. Wenn Sie sich für ein Paket mit zusätzlichem DVR-Speicherplatz entschieden haben, wird Ihnen der zusätzliche Speicherplatz ab April nicht mehr in Rechnung gestellt.

Durch das Angebot eines unbegrenzten DVR-Speicherplatzes für alle Abonnenten kann Hulu mit Live TV besser mit YouTube TV konkurrieren, das über die gleiche Funktion verfügt und Zugang zu über 100 Kanälen bietet. Abonnenten von Hulu mit Live TV erhalten zwar nur etwa 80 Kanäle, dafür aber auch alle großen Sender sowie Hulu, Disney+ und ESPN+ gebündelt.

Denken Sie daran, dass Hulu mit Live TV vor kurzem den Preis für seinen Basisplan von 65 $ pro Monat auf 70 $ pro Monat erhöht hat - den gleichen Preis wie YouTube TV.

Schreiben von Maggie Tillman.