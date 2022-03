Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Paramount, ehemals ViacomCBS, hat den ersten Trailer für eine neue Star Trek-Serie veröffentlicht, die für den Streaming-Dienst Paramount+ vorgesehen ist.

Die neue Serie heißt Star Trek: Strange New Worlds und dreht sich um die USS Enterprise. Es ist sowohl ein Spin-off als auch ein Prequel - denn es spielt die Crew der USS Enterprise nach ihrem Auftritt in der zweiten Staffel von Star Trek: Discovery, aber es ist auch ein Prequel zu Star Trek: The Original Series, da diese Serie etwa ein Jahrzehnt vor Kirks Ernennung zum Captain spielt.

In der neuen Serie wird das Schiff von Captain Pike geführt, der von Anson Mount gespielt wird, während Rebecca Romijn Una Chin-Riley, seinen ersten Offizier, spielt. Ethan Pecks Spock ist der Wissenschaftsoffizier, und Nyota Uhura ist eine Kadettin, gespielt von Celia Rose Gooding.

Der Trailer zeigt einen bärtigen Captain Pike, der auf einem Pferd durch den Schnee reitet und rau und ungepflegt aussieht, als er den Befehl erhält, zur Sternenflotte zurückzukehren. Romijns Number One spricht den gesamten 1:25 Minuten langen Teaser, aber es wird nichts Konkretes über die Zusammenfassung der Handlung von Strange New Worlds verraten.

Alles, was wir laut Paramount sicher wissen, ist, dass Captain Pike und Wissenschaftsoffizier Spock "mit der USS Enterprise neue Welten rund um die Galaxie erforschen" werden.

Star Trek: Strange New Worlds ist nur der jüngste Teil der Star Trek-Franchise, nachdem Paramount bereits Star Trek: Discovery, Star Trek: Picard, Star Trek: Lower Decks und Star Trek: Prodigy veröffentlicht hat. Strange New Worlds wird sich diesen Produktionen ab dem 5. Mai 2022 auf Paramount+ anschließen.

squirrel_widget_4261447

Schreiben von Maggie Tillman.