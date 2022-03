Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Neuverfilmung der West Side Story von Steven Spielberg kam letzten Dezember in die Kinos. Jetzt ist es auf einigen ausgewählten Streaming-Diensten zu sehen, was bedeutet, dass Sie das von der Kritik gefeierte Musical bequem von Ihrer Couch aus ansehen können. Hier erfahren Sie alles, was Sie über den Blockbuster wissen müssen, und wo Sie ihn online sehen können.

Steven Spielbergs West Side Story ist bereits die zweite abendfüllende Verfilmung des gleichnamigen Bühnenmusicals von 1957. Die neueste Version der West Side Story, die der Verfilmung von 1961 mit der verstorbenen Natalie Wood in der Hauptrolle in nichts nachsteht, hat bereits sieben Oscar-Nominierungen erhalten. Sie ist derzeit für die beste Regie (Steven Spielberg), die beste Nebendarstellerin (Ariana DeBose), das beste Kostümdesign, das beste Sounddesign, die beste Kameraführung und das beste Produktionsdesign nominiert.(Die nächste Oscar-Verleihung ist für den 27. März 2022 geplant).

Hier ist die offizielle Synopsis für West Side Story:

"Es ist Liebe auf den ersten Blick, als der junge Tony 1957 in New York City auf einem Highschool-Ball Maria entdeckt. Ihre aufkeimende Romanze hilft, das Feuer zwischen den sich bekriegenden Jets und Sharks zu schüren - zwei rivalisierende Gangs, die um die Kontrolle über die Straßen kämpfen."

Die Laufzeit von West Side Story (2021) beträgt 2 Stunden und 36 Minuten, und der Film hat ein PG-13 Rating.

Nachdem sich der Kinostart von West Side Story aufgrund der COVID-19-Pandemie mehrfach verzögert hatte, kam er Ende 2021 weltweit in die Kinos - gerade noch rechtzeitig zur diesjährigen Preisverleihungssaison.

Die neue West Side Story feierte am 10. Dezember 2021 in den US-Kinos Premiere. In den USA wird der Film auf ausgewählten Streaming-Diensten verfügbar sein, bevor das traditionelle 90-Tage-Kinofenster schließt.

Die neue West Side Story hat am 10. Dezember 2021 in den britischen Kinos Premiere.

In den USA stehen Ihnen zwei Streaming-Optionen zur Verfügung.

West Side Story wird am 2. März 2022 auf Disney+ zum Streamen verfügbar sein. Ein einstündiges Special (Something's Coming: West Side Story, eine Sonderausgabe von 20/20) ist bereits auf dem Dienst verfügbar. Die Preise für ein Disney+-Abonnement beginnen in den USA bei nur 7,99 Dollar pro Monat und beinhalten den sofortigen Zugang zu West Side Story, sobald es als Stream verfügbar ist. Wenn Sie nicht für Disney+ bezahlen möchten, können Sie als Abonnent von Amazon Music Unlimited sechs Monate lang Disney+ kostenlos nutzen. Melden Sie sich hier für Amazon Music Unlimited an, um West Side Story kostenlos zu sehen.

Dank eines Abkommens, bei dem die Streaming-Rechte für die 20th Century Studios-Veröffentlichung zwischen Disney+ und HBO Max aufgeteilt werden, wird West Side Story am 2. März 2022 auch auf HBO Max veröffentlicht.

In den USA kostet HBO Max $14,99 pro Monat für den werbefreien Tarif. Die werbefinanzierte Version kostet 9,99 Dollar pro Monat. HBO Max bietet derzeit keine kostenlose Testversion an. Es gibt jedoch eine Abhilfe: Sie können ein HBO Max-Testangebot erhalten, indem Sie sich hier für die 7-tägige Hulu-Testversion anmelden, die HBO Max kostenlos enthält.

Neben Steven Spielberg als Regisseur ist die Crew mit einigen großen Namen aus der Branche besetzt, darunter Broadway-Veteranen wie Drehbuchautor Tony Kushner, Choreograf Justin Peck und Komponistin Jeanine Tesori sowie der Dirigent des Los Angeles Philharmonic Gustavo Dudamel.

Bei den Darstellern gibt es sowohl Neulinge als auch viele bekannte Gesichter in der Besetzungsliste. Hier sind die Schlüsselrollen und ihre Darsteller in dieser Adaption:

Rachel Zegler - Maria

Ansel Elgort - Tony

Ariana DeBose - Anita

David Alvarez - Bernardo

Mike Faist - Riff

Josh Andres Rivera - Chino

Ana Isabelle - Rosalia

Corey Stoll - Leutnant Schrank

Maddie Ziegler - Velma

Brian d'Arcy James - Wachtmeister Krupke

Rita Moreno (spielte im Film von 1961 mit) - Valentina, die den Ladenbesitzer Doc ersetzt

Unten findest du einige Trailer und Featurettes zu West Side Story (2021).

Steven Spielbergs "West Side Story" | Offizieller Trailer | 20th Century Studios

West Side Story - Besetzung 2021 - Amerika (aus "West Side Story")

Rachel Zegler, Ansel Elgort - Balkonszene (heute Abend) (aus "West Side Story")

West Side Story | Die Besetzung bespricht 'America' | Jetzt in den Kinos

Steven Spielbergs "West Side Story" | Dies ist unsere Zeit | 20th Century Studios

Wenn Sie nicht blind in den neuen Film gehen wollen, sehen Sie sich vielleicht das Original von West Side Story an. Sie können West Side Story (1961) derzeit auf Amazon Prime in 4K HD ausleihen oder kaufen.

Schreiben von Maggie Tillman.