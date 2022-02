Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Netflix hat angekündigt, dass es eine Partnerschaft mit 2K und Take-Two Interactive eingeht, um eine Live-Action-Adaption von BioShock zu machen.

Der Streaming-Gigant verriet wenig anderes – einschließlich eines Veröffentlichungsdatums. Laut Variety hat die Show zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal einen Regisseur oder eine Besetzung. Auf der eigenen Website von Netflix wird nur klargestellt, dass es sich bei der Adaption um einen Film handelt, der auf dem BioShock-Franchise basiert. Bedeutet das, dass die Produktion in Spielfilmlänge Charaktere und Orte aus BioShock 1 oder 2 oder Infinite spielen wird?

Netflix hat ein Pressebild mit Little Sister und Big Daddy geteilt, was bedeutet, dass man davon ausgehen kann, dass diese BioShock-Charaktere im kommenden Film auftauchen werden.

„Wir alle treffen Entscheidungen, aber am Ende treffen unsere Entscheidungen uns.“



Netflix + BioShock. Würdest du freundlicherweise dran bleiben? pic.twitter.com/Ke1oJQileX – Netflix Geeked (@NetflixGeeked) 15. Februar 2022

„Netflix gehört zu den besten und zukunftsorientiertesten Geschichtenerzählern in der gesamten Unterhaltungsbranche“, sagte Strauss Zelnick, CEO von Take-Two, in einer Erklärung.

Zelnick fügte hinzu: „Wir sind begeistert, dass sie unsere Vision und unser Engagement für die BioShock-Franchise teilen, die von Millionen von Fans auf der ganzen Welt geliebt wird unserer Partnerschaft mit Netflix sind wir weiterhin sehr zuversichtlich, dass BioShock das Publikum weiterhin fesseln und begeistern wird".

Berichten zufolge hat Netflix etwa ein Jahr gebraucht, um seinen Deal mit 2K und Take-Two Interactive abzuschließen. Ihr BioShock-Film soll von Take Two zusammen mit Roy Lees Vertigo Entertainment produziert werden.

2K, das Take Two gehört, arbeitet auch am nächsten BioShock-Spiel. Aber es wurde erstmals im Jahr 2019 angekündigt – als erwartet wurde, dass es für „ die nächsten Jahre “ in Entwicklung sein wird.

Schreiben von Maggie Tillman.