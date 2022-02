Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Werbespots und Filmtrailer zu sehen, die jedes Jahr während des Super Bowl ausgestrahlt werden, macht genauso viel Spaß wie das Spiel selbst zu sehen. In diesem Jahr besiegten die Los Angeles Rams die Cinncinatti Bengals (23 zu 20) im SoFi-Theater in Inglewood. Das Spiel dauerte vier Stunden und war mit Dutzenden von Anzeigen gespickt, darunter die neuesten Filmtrailer und TV-Show-Trailer. Marvel gewährte uns Einblicke in den kommenden Doctor Strange -Film und die Moon Knight Disney+-Show , während Universal die nächste Folge von Jurassic Park neckte und Amazon eine Vorschau auf seine neue Lord of The Rings -Show gab.

Wenn Sie in den Pausen zu beschäftigt waren, um die Trailer zu sehen, oder vielleicht bei der Arbeit feststeckten und das große Spiel verpasst haben, finden Sie hier alle Film- und Showspots, die während des Super Bowl LVI ausgestrahlt wurden. Wenn Sie nach den Anzeigen und Werbespots suchen – wissen Sie, wie diese Polestar EV-Anzeige, die Volkswagen und Tesla angegriffen hat – sehen Sie sich hier unsere separate Zusammenfassung dieser Anzeigen an.

Unten ist jeder Filmtrailer, der während des Super Bowl ausgestrahlt wurde. Lesen Sie weiter, um zu den Trailern der TV-Show zu gelangen.

Außerdem: MCU-Timeline: Die Reihenfolge, um jeden Marvel-Film und jede Show anzusehen

Außerdem: Erscheinungsdatum von Jurassic World Dominion, Trailer, wie man streamt

Unten ist jeder Serientrailer, der während des Super Bowl ausgestrahlt wurde.

Außerdem: Erscheinungsdatum von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht und mehr

Außerdem: Marvel's Moon Knight: Erscheinungsdatum, Trailer und wie man es sich ansieht

Der Super Bowl fand am Sonntag, den 13. Februar 2022 statt, mit Anpfiff um 18:30 Uhr Eastern Time.

Das ist Super Bowl LVI oder Super Bowl 56.

Das SoFi-Stadion in Inglewood, Kalifornien, war zum ersten Mal Gastgeber des Super Bowl.

Die Cincinnati Bengals traten im Super Bowl LVI gegen die Los Angeles Rams an.

Die Bengals haben in der regulären Saison 10 zu 7 gewonnen, zum ersten Mal seit 2015 die AFC North gewonnen und sich in den AFC-Playoffs den vierten Platz gesichert. Sie besiegten die Las Vegas Raiders (26 bis 19) in der Eröffnungsrunde, besiegten dann die Tennessee Titans (19 bis 16) und die Kansas City Chiefs (27 bis 24), um den Super Bowl zu erreichen. Die Los Angeles Rams waren nach einer regulären Saison von 12 zu 5 und einem NFC West-Titel auch die Nummer 4 in den NFC-Playoffs. Die Rams besiegten die Arizona Cardinals (34 zu 11), die Tampa Bay Buccaneers (30 zu 27) und die San Francisco 49ers (20 zu 17), um den Super Bowl zu erreichen.

Vor dem Super Bowl LVI spielten die Bengals zweimal im Super Bowl und verloren beide Male gegen die 49ers: 26 zu 21 im Super Bowl XVI im Jahr 1982 und 20 zu 16 im Super Bowl XXIII im Jahr 1989.

In der Zwischenzeit hatten die Rams vier vorherige Super Bowl-Auftritte, von denen sie nur einen gewannen. Sie gewannen 2000 im Super Bowl XXXIV mit 23 zu 16 gegen die Titans; aber sie verloren 31 zu 19 gegen die Pittsburgh Steelers im Super Bowl XIV im Jahr 1980, 20 zu 17 gegen die New England Patriots im Super Bowl XXXVI im Jahr 2002 und 13 zu 3 gegen die Patriots im Super Bowl LIII im Jahr 2019.

In diesem Jahr besiegten die Los Angeles Rams die Cincinnati Bengals (23 zu 20).

Schreiben von Maggie Tillman.