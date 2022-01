Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Diese Fortsetzung von How I Met Your Mother hat eine lange und holprige Entwicklungsgeschichte hinter sich, aber sie kommt fast ein Jahrzehnt nach dem Original endlich auf unsere Bildschirme.

How I Met Your Father ist ein Hulu-Original , in dem unsere Protagonistin Sophie ihrem Sohn die Geschichte erzählt, wie sie seinen Vater kennengelernt hat.

Ähnlich wie die Serie, aus der sie stammt, spielt die Show in New York und folgt einer Gruppe junger Freunde, die versuchen, ihren Weg durch das Single-Leben zu finden.

Wir stehen gerade erst am Anfang und lernen diese neuen Charaktere noch kennen, aber vielleicht wird es ja genauso „legen – warte mal – dary“ wie das Original.

Die erste Staffel von How I Met Your Father begann am 18. Januar 2022 mit dem Streaming. Hulu veröffentlichte zwei Folgen für die Premiere, und jeden Dienstag folgt eine neue Folge. Dies wird für die Dauer der Serie fortgesetzt und endet voraussichtlich am Dienstag, den 15. März 2022.

Die erste Serie von How I Met Your Father wird insgesamt 10 Folgen haben, unten sind alle voraussichtlichen Veröffentlichungstermine aufgeführt:

Folge 1: 18. Januar 2022

Folge 2: 18. Januar 2022

Folge 3: 25. Januar 2022

Folge 4: 1. Februar 2022

Folge 5: 8. Februar 2022

Folge 6: 15. Februar 2022

Folge 7: 22. Februar 2022

Folge 8: 1. März 2022

Folge 9: 8. März 2022

Folge 10: 15. März 2022

How I Met Your Father ist eine Originalproduktion von Hulu und als solche exklusiv für Hulu in den USA erhältlich.

Hulu kostet 6,99 $ pro Monat oder 69,99 $ pro Jahr, ist nur in den USA verfügbar und werbefinanziert.

Für 12,99 $ pro Monat können Sie auf Hulu werbefrei schauen.

Disney, die Muttergesellschaft von Hulu, hat bestätigt, dass How I Met Your Father auf Disney+ verfügbar sein wird, allerdings zu einem späteren Zeitpunkt.

In Großbritannien kann How I Met Your Father ab Mittwoch, dem 9. März 2022 gestreamt werden.

Disney+ kostet in Großbritannien 7,99 £ pro Monat oder 79,90 £ mit einem Jahresabonnement.

squirrel_widget_187869

Was ist das beste Streaming-Gerät für Ihren Fernseher? Unsere Top-Empfehlung ist der Amazon Fire TV Stick 4K Max . Ebenfalls hervorragend sind der Google Chromecast mit Google TV , der Roku Express 4K , der Apple TV 4K und der Amazon Fire TV Stick .

Das gibt es tatsächlich, und für eine Vorstellung davon, was Sie von der Serie erwarten können, können Sie sie sich hier ansehen:

Nichts wurde offiziell angekündigt und wir müssen wahrscheinlich abwarten, wie die erste Staffel abschneidet, bevor wir Neuigkeiten über eine Verlängerung hören.

Historisch gesehen hat Hulu jedoch eine Erfolgsbilanz darin, mehr als eine Saison bei Shows zu bleiben, also besteht eine gute Chance, dass mehr auf dem Weg sind.

Schreiben von Luke Baker.