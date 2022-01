Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Das Kingsman-Franchise hat einen dritten Teil begrüßt – aber dieses Mal sind Taron Egerton und Colin Firth nicht beteiligt.

Der neueste Film heißt „The King’s Man“ und folgt auf „Kingsman: The Secret Service“ aus dem Jahr 2015, in dem sowohl Egerton als auch Firth mitspielten. Seine Fortsetzung Kingsman: The Golden Circle wurde zwei Jahre später uraufgeführt. Der dritte Film ist jetzt draußen und dient als Prequel, also hat er eine ganz neue Besetzung.

Hier ist alles, was Sie über The King's Man wissen müssen, einschließlich worum es geht, wer in der Besetzung ist und wo es zum Streamen verfügbar ist.

The King's Man verfolgt einen etwas anderen Ansatz als die beiden Filme davor. Es ist ein Prequel zum Kingsman-Franchise und erzählt die Entstehungsgeschichte des Geheimdienstes. Als solches stellt es eine neue Besetzung vor, darunter Harris Dickinson, Ralph Fiennes, Gemma Arterton und Djimon Hounsou.

Hier ist die Zusammenfassung des Films:

„Während eine Ansammlung der schlimmsten Tyrannen und kriminellen Drahtzieher der Geschichte zusammenkommen, um einen Krieg zu planen, um Millionen auszulöschen, muss ein Mann gegen die Zeit antreten, um sie aufzuhalten. Entdecken Sie die Ursprünge des allerersten unabhängigen Geheimdienstes in The King's Man.“

In The King's Man gibt es jede Menge Star-Power. Hier sind einige der größten Namen und ihre jeweiligen Rollen in The King's Man:

Ralph Fiennes spielt Orlando Oxford, den Co-Hauptdarsteller des Films

Gemma Arterton spielt Polly, die zur Spionin wurde

Harris Dickinson spielt Orlandos Schützling Conrad Oxford

Rhys Ifans spielt den russischen Mönch Grigori Rasputin

Tom Hollander spielt König Georg V. von England, Kaiser Wilhelm II. von Deutschland und Zar Nikolaus II. von Russland

Matthew Goode spielt Morton

Daniel Brühl spielt Erik Jan Hanussen

Djimon Hounsou spielt Shola

Charles Dance spielt Herbert Kitchener

Aaron Taylor-Johnson spielt Archie Reid

Aaron Vodovoz spielt Felix Yuzupov (Rasputins Mörder)

Abgerundet wird die Besetzung durch Todd Boyce als Mr. Alfred DuPont, Branka Katic als Zarin Alix von Russland, Valerie Pachner als Spionin Mata Hari, Olivier Richters als HMSG Hugh Machine Shark Guard), Stanley Tucci als US-Botschafter und Alison Steadman als Rita.

The King's Man wurde schließlich am 22. Dezember 2021 in den USA und am 26. Dezember 2021 in Großbritannien veröffentlicht.

Der Prequel-Film wurde aufgrund der COVID-19-Pandemie und anderer Faktoren mehrmals verschoben. Tatsächlich wollten Walt Disney Studios Motion Pictures (über ihr Label 20th Century Studios) The King's Man ursprünglich im November 2019 veröffentlichen.

Der Film läuft 45 Tage lang in den Kinos, bevor er auf digitale Plattformen in den USA, Großbritannien und anderen internationalen Märkten geht.

18. Februar 2022: In den USA wird The King's Man auf Hulu debütieren. Es wird erwartet, dass es auch auf HBO Max ankommt.

squirrel_widget_4152470

The King's Man wird auf Disney+ unter dem Star-Banner in ausgewählten internationalen Märkten debütieren:

9. Februar 2022: Vereinigtes Königreich, Irland, Japan und Korea

Vereinigtes Königreich, Irland, Japan und Korea 23. Februar 2022: Deutschland, Schweiz, Österreich, Italien, Spanien, Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark, Niederlande, Portugal, Belgien, Australien, Neuseeland, Taiwan, Singapur, Hongkong, Luxemburg

Deutschland, Schweiz, Österreich, Italien, Spanien, Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark, Niederlande, Portugal, Belgien, Australien, Neuseeland, Taiwan, Singapur, Hongkong, Luxemburg 2. März 2022: Lateinamerika (über Star+)

squirrel_widget_187869

Ja, Sie können sich eine oben auf dieser Seite ansehen.

Wir haben auch Teaser, Trailer und Featurettes unten eingebettet.

Der Mann des Königs | Offizieller Anhänger 2 | Studios des 20. Jahrhunderts

Der Mann des Königs | Offizieller Teaser-Trailer | Studios des 20. Jahrhunderts

Der Mann des Königs | Vermächtnis besonderer Look | Studios des 20. Jahrhunderts

Offizielles Rasputin-Tanzvideo | Der Mann des Königs | Studios des 20. Jahrhunderts

Geschichte | Der Mann des Königs | Studios des 20. Jahrhunderts

Um vollständig vorbereitet und bereit zu sein, The King's Man zu sehen, sollten Sie sich wirklich die anderen beiden Filme, die davor liefen, noch einmal ansehen. Aber da The King's Man ein Prequel-Film ist, ist es nicht unbedingt notwendig - nur etwas Spaß für Liebhaber des Franchise. Sie können sie streamen – siehe unten.

Sie können die DVD auch kaufen, wenn Sie lieber eine physische Kopie besitzen möchten:

squirrel_widget_6482035

Und hier ist die Blu-Ray von The Golden Circle:

squirrel_widget_6482064

Schreiben von Maggie Tillman.