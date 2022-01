Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Machen Sie sich bereit zu schreien: Ghostface ist zurück.

Es ist über ein Jahrzehnt her, seit Wes Cravens vierter Scream-Film in den Kinos Premiere hatte. Und obwohl die Horror-Ikone 2015 verstorben ist, ist sein Scream-Franchise noch lange nicht tot. Tatsächlich ist die neueste Ergänzung ein kompletter Relaunch der Serie. Hier finden Sie alles, was Sie über den neuen Scream wissen müssen, der auch als Scream 5 oder Scream 2022 bekannt ist. Pocket-Lint hat sogar Trailer und Details darüber zusammengefasst, wann Sie den Film streamen können.

25 Jahre nach den ursprünglichen Morden in Woodsboro spielt ein neues Ghostface in der Stadt, das Teenager tötet, und Sidney Prescott muss zurückkehren, um die Wahrheit aufzudecken. Neve Campbell wiederholt tatsächlich ihre Rolle. Sogar Courteney Cox und David Arquette sind als Gale Weathers und Dewey Riley zurück, was bedeutet, dass die Nostalgie in Scream 5 sicherlich aus den Charts verschwinden wird. Tatsächlich sind die ersten Kritiken für diesen neuesten Teil absolut umwerfend.

Neben dem ursprünglichen Trio – Neve Campbell, Courteney Cox und David Arquette – aus den vorherigen Filmen wird die Besetzung durch Marley Shelton als Judy Hicks und Roger L Jackson als die Stimme von Ghostface abgerundet. Zu den neuen Darstellern zählen Melissa Barrera, Mason Gooding, Jenna Ortega, Jack Quaid, Dylan Minnette, Mason Gooding, Kyle Gallner, Jasmin Savoy Brown, Mikey Madison und Sonia Ben Ammar.

Matt Bettinelli-Olpin und Tyler Gillett führten gemeinsam Regie bei Scream 5, während James Vanderbilt und Guy Busick als Co-Autoren in Rechnung gestellt werden.

Der neue Scream kommt am 14. Januar 2022 in die US-Kinos.

USA: Voraussichtlich im Februar 2022 auf Paramount+

Es wurde noch nicht bekannt gegeben, wann der neue Scream-Film online gestreamt werden kann. Da Paramount den Film jedoch in den USA vertreibt, wird er wahrscheinlich dem Streaming-Dienst Paramount+ hinzugefügt. Im Jahr 2021 wurden Paramount-Filme 30 bis 45 Tage nach ihrer Kinopremiere online veröffentlicht. Wenn diese Praxis im Jahr 2022 fortgesetzt wird, können Sie davon ausgehen, dass Scream 5 Mitte bis Ende Februar 2022 zum Streamen verfügbar sein wird.

squirrel_widget_4261447

Paramount+ muss in Großbritannien noch veröffentlicht werden, soll aber Anfang 2022 dank eines Deals zwischen ViacomCBS Networks International und Comcasts Sky veröffentlicht werden, bei dem die Streaming-Plattform nach Großbritannien und in andere europäische Gebiete kommen wird. Wenn es ankommt, wird Scream 5 vielleicht in den Startkatalog der Filme aufgenommen. Pocket-Lint wird dieses Handbuch sicher aktualisieren, wenn internationale Streaming-Optionen bestätigt werden.

Ja, Sie können sich eine oben auf dieser Seite ansehen.

Wir haben auch Teaser und Featurettes unten eingebettet.

Scream (2022) – Finaler Trailer – Paramount Pictures

Schrei | Ghostface ist zurück Featurette (Film 2022)

Scream (2022) – Treffen Sie das neue Blut – Paramount Pictures

Es gibt vier weitere Scream-Filme und sogar eine Scream-Serie, die Sie sich ansehen sollten, bevor Sie in Scream 5 eintauchen. Pocket-Lint hat die beste Reihenfolge zusammengestellt, um das Franchise mit all Ihren Streaming-Optionen anzusehen. Wenn Sie die DVDs lieber besitzen möchten, sehen Sie sich die folgenden Angebote an:

squirrel_widget_6478702

squirrel_widget_6458711

Schreiben von Maggie Tillman.