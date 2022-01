Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die erfolgreiche TV-Serie Yellowstone hat gerade ihre vierte Staffel abgeschlossen. Wenn Sie ein Fan sind, fragen Sie sich wahrscheinlich, was als nächstes im Dutton-Universum kommt. Nun, es wird dank eines Spinoff-Prequels namens 1883 erweitert. Hier finden Sie alles, was Sie über die neue TV-Show wissen müssen, einschließlich der Hauptrollen, worum es geht, verfügbare Trailer, wie Sie es ansehen und sogar wie Sie es vor Ihnen aufholen können schau dir die premiere an.

squirrel_widget_4261447

Die neue TV-Serie 1883 folgt der Entstehungsgeschichte der Familie Dutton, als sie "den Westen durch die Great Plains zur letzten Bastion des nicht kolonisierten Amerikas expandieren". Das Prequel spielt Tim McGraw und Faith Hill mit. Und es wurde von Taylor Sheridon erstellt, der auch Yellowstone erstellt hat.

Neben Tim McGraw und Faith Hill wird die Besetzung von Sam Elliott als Shea Brennan vervollständigt, einem Cowboy, der die Duttons von Texas nach Montana führt. Es spielt auch Isabel May als Elsa, die älteste Tochter der Duttons; LaMonica Garrett als Thomas, ein Pinkerton, der mit Sam Elliotts Shea arbeitet; und es gibt einen Auftritt von Billy Bob Thornton als Marshal Jim Courtright.

Weitere Darsteller sind Audie Rick als Sohn der Duttons (und der zukünftige Großvater von Yellowstones John) John Dutton Sr sowie Dawn Olivieri als James Duttons Schwester Claire. Hinzu kommen Marc Rissmann, Eric Nelsen, James Landry Hebert, Emma Malouff, Alex Fine, Gratiela Brancusi, Anna Fiamora, Nichole Galicia, Stephanie Nur, Amanda Jaros und Noah Le Gros.

Die ersten beiden Folgen von 1883 wurden nach Yellowstone am 19. Dezember 2021 ausgestrahlt. Die erste Staffel wird aus 10 Folgen bestehen.

Sie können 1883 in den USA exklusiv beim Streaming-Dienst Paramount+ sehen , wobei sonntags neue Folgen verfügbar sind. Paramount+ bietet zwei Pläne: Die Essential-Stufe mit begrenzter Werbung für 4,99 USD pro Monat und die Premium-Version von 9,99 USD ohne Werbung (außer im Live-TV und einigen Shows).

Es ist noch nicht bekannt, wann 1883 oder Yellowstone in Großbritannien ausgestrahlt werden. Paramount+ wird jedoch voraussichtlich 2022 über Sky-Plattformen in Großbritannien verfügbar sein.

Ja, Sie können sich oben auf dieser Seite einen ansehen.

Wir haben auch unten Teaser und Featurettes eingebettet.

1883 | Teaser (Erweiterter Look) | Übergeordnet+

1893 Rückblende | Yellowstone | Überragendes Netzwerk

1893 Rückblende | Yellowstone | Überragendes Netzwerk

Um sich auf 1883 vorzubereiten, sollten Sie sich die ersten vier Staffeln von Yellowstone auf Peacock ansehen, dem Streaming-Dienst von NBC Universal in den USA. Jede Staffel kann auch über Amazon Prime Video gekauft werden, oder Sie können die Serie auf DVD kaufen, wenn Sie eine physische Kopie bevorzugen.

squirrel_widget_6464331

Das Dutton-Universum wird mit nicht einer, sondern zwei Spin-off-Serien erweitert. Yellowstone-Schöpfer Taylor Sheridan gab letztes Jahr bekannt, dass es zwei Shows geben wird. Einer davon ist 1883. Der andere ist Yellowstone 6666, der am 4. März 2022 auf Paramount+ erscheinen wird.

Hier ist die vollständige Zusammenfassung von 6666:

"Gegründet, als die Comanchen noch West-Texas regierten, ist keine Ranch in Amerika so tief in die Geschichte des Westens eingebettet wie die 6666. Die 6666 ist immer noch in Betrieb wie zwei Jahrhunderte zuvor und umfasst eine ganze Grafschaft die Naturgesetze verschmelzen an einem Ort, an dem das Gefährlichste das Nächste ist ... Der 6666 ist gleichbedeutend mit dem gnadenlosen Bemühen, die besten Pferde und Nutztiere der Welt zu züchten, und schließlich, wo Weltklasse-Cowboys geboren werden und Die Serie wird als Executive Producer von Sheridan, John Linson, Art Linson, David Glasser, Ron Burkle und Bob Yari produziert."

Schreiben von Maggie Tillman.