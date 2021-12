Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Harry-Potter-Fans freuen sich! Das Wiedersehen, auf das Sie gewartet haben, findet tatsächlich statt: Bei der Rückkehr nach Hogwarts werden Daniel Radcliffe, Rupert Grint und Emma Watson zusammen mit dem Filmemacher Chris Columbus und Darstellern aus allen Harry-Potter-Filmen nach Hogwarts zurückkehren.

Ähnlich wie beim Friends Reunion können Sie einschalten, der Besetzung beitreten und einige der größten Momente aus den Harry-Potter-Filmen noch einmal erleben.

20. Jubiläum von Harry Potter: Rückkehr nach Hogwarts wird am 1. Januar 2022 ausgestrahlt. Richtig, es wird am Neujahrstag gezeigt und bietet Ihnen eine perfekte Sehnsucht.

In den USA wurde bestätigt, dass es um Mitternacht verfügbar sein wird, in Großbritannien haben wir keine genaue Zeit dafür, aber es wird wahrscheinlich zur gleichen Zeit, dh um 05:00 Uhr, verfügbar sein.

Harry Potter 20. Jahrestag: Rückkehr nach Hogwarts wird auf HBO Max in den USA gezeigt und wird, wie gesagt, ab Mitternacht am Neujahrstag gestreamt werden können.

In Großbritannien können Sie Return to Hogwarts auf Sky oder über Now ansehen. Die genaue Uhrzeit muss noch bestätigt werden.

Dies ist im Grunde das gleiche Arrangement wie kürzlich bei der Friends-Show.

Während die meiste Aufmerksamkeit auf Harry, Ron und Hermine (Radcliffe, Grint und Watson) gerichtet ist, haben wir eine Liste der bestätigten Teilnehmer:

Helena Bonham Carter - Bellatrix Lestrange

Robbie Coltrane - Hagrid

Ralph Fiennes - Lord Voldemort

Jason Isaacs - Lucius Malfoy

Gary Oldman - Sirius Black

Imelda Staunton - Delores Umbridge

Tom Felton - Draco Malfoy

James Phelps - Fred Weasley

Oliver Phelps - George Weasley

Mark Williams - Arthur Weasley

Bonnie Wright - Ginny Weasley

Alfred Henoch - Dekan Thomas

Matthew Lewis - Neville Longbottom

Evanna Lynch - Luna Lovegood

Ian Hart - Professor Quirrell

Diese Liste ist nicht so vollständig, wie wir erwarten, dass auch andere Charaktere erscheinen werden.

Ja, ein Trailer hat die Show sowohl im Fernsehen als auch online geärgert. Dies verrät nicht allzu viel über das, was wir bei der Harry-Potter-Reunion sehen werden, aber ein Scherz zeigte, dass einige der Charaktere aufrichtig Einladungen nach Hogwarts erhielten.

Es gibt viele Möglichkeiten, die Filme zu sehen, und Weihnachten ist eine großartige Zeit, um sie zu sehen, da Weihnachten in den meisten Filmen eine Rolle spielt, so dass sie etwas festliches an sich haben.

Die Harry-Potter-Filme können Sie in den USA bei HBO Max nachholen und die gesamte Sammlung wird auch auf Sky verfügbar sein, mit einem Pop-up-Kanal ab 19. Dezember, der auch die beiden Phantastische Tierwesen-Filme enthält.

Um die beste Reihenfolge zum Ansehen der Filme aufzufrischen, sehen Sie sich unsere Reihenfolge an – einschließlich der neuesten Ergänzung, Die Geheimnisse von Dumbledore.