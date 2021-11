Was ist Pluto-TV? Der kostenlose Streaming-TV-Dienst erklärt

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Der Streaming-Dienst Pluto TV ist seit vielen Jahren in Betrieb, insbesondere in den USA, wo er auf mehr als 200 Kanäle mit kostenlosem Live-TV und On-Demand-Inhalten angewachsen ist.

Außerhalb der USA ist es jedoch vielleicht weniger bekannt, wo es seit kurzem verfügbar ist – einschließlich Großbritannien, Deutschland, Spanien, Italien, Frankreich, Österreich, der Schweiz und Lateinamerika.

Eine Sache, die sich wahrscheinlich ändern wird, ist Star Trek: Discovery. Es wurde bekannt, dass Pluto TV die vierte Staffel in Regionen zeigen wird, in denen Paramount+ noch nicht gestartet wurde.

Also, was ist Pluto TV und was bietet es? Hier erklären wir alles.

Pluto TV ist ein völlig kostenloser Internet-Fernsehdienst, der Hunderte von Live-Kanälen mit Inhalten bietet, die von Partnern und Internetquellen stammen.

In den USA gibt es weit über 200 Kanäle, in anderen Regionen weniger. Großbritannien hat zum Beispiel rund 65 Kanäle.

Es gibt Kanäle zu vielen Themen, wie Unterhaltung, Filme, Nachrichten und Sport. Es gibt auch viele Partnerkanäle, wie My5 in Großbritannien, die Inhalte von Kanal 5 anbieten.

Pluto TV ist im Allgemeinen über eine Smart-TV- oder Set-Top-Box-Anwendung verfügbar.

Die Zugänglichkeit hängt von der Region ab, aber Pluto TV-Apps sind im Allgemeinen für Folgendes verfügbar:

Amazon Fire TV

Android

Android-TV

Apple TV

Chromecast

iOS

LG Smart-TVs

PS4 & PS5

Roku

Samsung Smart-TVs

Sie müssen sich nicht bei der Pluto TV-App anmelden. Einfach starten und los gehts.

Neben mehreren Live-Streaming-Kanälen, die Programme wie ein traditioneller terrestrischer TV-Dienst zeigen, steht eine umfangreiche Bibliothek mit On-Demand-Serien und Filmen zum Streamen zur Verfügung.

All das ist kostenlos.

Bis Paramount+ außerhalb der USA auf den Markt kommt, ist die einzige Möglichkeit, die vierte Staffel von Star Trek: Discovery zu sehen, auf Pluto TV.

Zuschauer in Österreich, Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, der Schweiz und Großbritannien können jede Folge freitags (ab 26. November) um 21:00 Uhr Ortszeit live verfolgen.

Mehr dazu erfahren Sie hier .