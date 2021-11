Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Können Sie glauben, dass es fünf Jahre her ist, dass Downton Abbey endete?

Glücklicherweise hatten Fans des historischen Dramas 2019 die Möglichkeit, die Crawley-Familie und ihre vielen Dienstmädchen und Diener noch einmal mit einem abendfüllenden Spielfilm zu sehen. Aber das war nicht das große Finale des Downton Abbey-Universums. Im Jahr 2021 kündigte Focus Features eine Fortsetzung namens A New Era an.

Erscheinungsdatum: 18. März 2022

Im April 2021 bestätigte Focus Features, dass der Fortsetzungsfilm zu Weihnachten in die Kinos kommen wird. „Nach einem sehr herausfordernden Jahr, in dem so viele von uns von Familie und Freunden getrennt waren, ist es ein großer Trost, daran zu denken, dass bessere Zeiten vor uns liegen und wir nächstes Weihnachten mit den beliebten Charakteren von Downton Abbey wieder vereint sein werden“, Gareth Neame , sagte der Produzent des Films damals in einer Erklärung , doch im Juli 2021 wurde der Premierentermin auf den 18. März 2022 verschoben.

Bisher wurde nur ein Teaser-Trailer zum neuen Film veröffentlicht:

Die ersten Fotos aus dem neuen Film seht ihr hier:

Focus Features

Downton Abbey: A New Era wurde vom Schöpfer Julian Fellowes geschrieben und von Simon Curtis inszeniert.

Die Fortsetzung bringt die meisten Hauptdarsteller aus der Serie und dem ersten Film zurück. ( Per Focus Features : "Die ursprüngliche Hauptbesetzung wird für den zweiten Film noch einmal zurückkehren.) Es wird auch neue Charaktere geben, mit Hugh Dancy, Laura Haddock, Nathalie Baye und Dominic West, die alle zur Besetzung gehören.

Hugh Bonneville - Robert Crawley, der Earl of Grantham

- Robert Crawley, der Earl of Grantham Elizabeth McGovern - Cora Crawley, die Gräfin von Grantham

- Cora Crawley, die Gräfin von Grantham Michelle Dockery - Lady Mary Talbot, die älteste Crawley-Tochter

- Lady Mary Talbot, die älteste Crawley-Tochter Laura Carmichael - Edith Pelham, die Marchioness of Hexham und die mittlere Crawley-Tochter

- Edith Pelham, die Marchioness of Hexham und die mittlere Crawley-Tochter Maggie Smith - Violet Crawley, Gräfinwitwe von Grantham

- Violet Crawley, Gräfinwitwe von Grantham Allen Leech - Tom Branson, der verwitwete Ehemann der jüngsten Crawley-Tochter Sybil

- Tom Branson, der verwitwete Ehemann der jüngsten Crawley-Tochter Sybil Jim Carter - Charles Carson, der Butler im Ruhestand

- Charles Carson, der Butler im Ruhestand Phyllis Logan - Elsie Carson, die Haushälterin, früher bekannt als Mrs Hughes

- Elsie Carson, die Haushälterin, früher bekannt als Mrs Hughes Robert James-Collier - Thomas Barrow, der aktuelle Butler

- Thomas Barrow, der aktuelle Butler Joanne Froggatt - Anna Bates, die Zofe von Lady Mary

- Anna Bates, die Zofe von Lady Mary Lesley Nicol - Beryl Patmore, Chefköchin

- Beryl Patmore, Chefköchin Sophie McShera - Daisy Mason, Hilfsköchin

- Daisy Mason, Hilfsköchin Penelope Wilton - Isobel Grey, Baroness Merton und Marys ehemalige Schwiegermutter

- Isobel Grey, Baroness Merton und Marys ehemalige Schwiegermutter Samantha Bond - Lady Rosamund Painswick, Roberts Schwester

- Lady Rosamund Painswick, Roberts Schwester Harry Hadden-Paton - Bertie Pelham, Marquess of Hexham und Ediths Ehemann

- Bertie Pelham, Marquess of Hexham und Ediths Ehemann Matthew Goode - Henry Talbot, Marys Ehemann

- Henry Talbot, Marys Ehemann Douglas Reith - Dickie Grey, Baron Merton und Isobels Ehemann

- Dickie Grey, Baron Merton und Isobels Ehemann Kevin Doyle - Joseph Molesley, ehemaliger Diener und Lehrer

- Joseph Molesley, ehemaliger Diener und Lehrer Michael Fox - Andy Parker, Diener

- Andy Parker, Diener Imelda Staunton - Lady Maud Bagshaw, Roberts Cousine

- Lady Maud Bagshaw, Roberts Cousine Tuppence Middleton - Lucy Smith, Toms Verlobte und Lady Bagshaws Erbe

- Lucy Smith, Toms Verlobte und Lady Bagshaws Erbe Laura Schellfisch - Myrna Dalgleish

Der erste Trailer des Films neckt eine Hochzeit für den Charakter von Tom Branson und möglicherweise die Geschichte einer Affäre mit der Gräfinwitwe. Über die eigentliche Handlung des neuen Films ist sonst wenig bekannt, aber dank des Teaser-Trailers und einiger fundierter Vermutungen können wir Annahmen über mögliche Handlungsstränge treffen.

Der erste Film spielt 1927 und konzentriert sich auf einen Besuch von König George V. und Königin Mary in Downton Abbey. Die Fortsetzung scheint unmittelbar zu folgen, so dass sie um 1928 oder 1929 spielen könnte. Der Teaser-Trailer zeigt Tom Branson, wie er Lucy heiratet, die er im ersten Film kennengelernt hat.

Im ersten Film erzählt Violet, die Dowager Countess of Grantham, ihrer Enkelin Mary, dass sie im Sterben liegt. Zum Glück ist sie im Teaser-Trailer zu sehen.

Wir sehen, wie sie der Familie Crawley erzählt, dass sie einen Mann kennengelernt hat, bevor ihre Kinder geboren wurden, und deshalb besitzt sie jetzt eine Villa in Südfrankreich. Einige der Crawleys – darunter Lord und Lady Grantham, Lady Edith und ihr Ehemann sowie Tom Branson und seine neue Frau Lucy – scheinen alle die Villa zu besuchen.

Der Teaser-Trailer zeigt nicht Henry Talbot, Marys Ehemann und Toms Geschäftspartner. Er wird von Matthew Goode gespielt. Im Teaser-Trailer steht die Familie für Hochzeitsfotos an, aber Henry fehlt in Aktion. Henry tauchte im ersten Film nur kurz auf, um zu erklären, dass er auf einer Geschäftsreise gebraucht wird.

Goode spielt in A Discovery of Witches eine Hauptrolle, also hat er vielleicht nur Zeit für einen weiteren Cameo-Auftritt in A New Era. Aber im Moment ist nicht bekannt, ob er erscheinen wird, und es ist auch unklar, ob Mary und Henry noch verheiratet sind. Es gibt keinen Grund, etwas anderes zu vermuten, aber was ist eine Geschichte ohne ein wenig Drama und Konflikte?

Für Großbritannien und die USA wurden noch keine Streaming-Details bekannt gegeben. Wenn Focus Features weitere Informationen teilt, aktualisiert Pocket-lint dieses Handbuch.