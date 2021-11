Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Peacock ist im Begriff, in Großbritannien und Irland zu fliegen.

Der Streaming-Dienst von NBC Universal, der letztes Jahr in den USA gestartet wurde, hat ein Veröffentlichungsdatum im Ausland erhalten. Wie erstmals von Variety berichtet , können Kunden von Sky TV und Now in Großbritannien und Irland ab dem 16. November 2021 ohne zusätzliche Gebühr auf Peacock zugreifen. Dort wird es zunächst einen "Soft Launch" bekommen und dann irgendwann in den nächsten Monaten für Sky-Kunden in anderen Gebieten, darunter Deutschland, Italien, Österreich und die Schweiz, eingeführt.

Dies ist das erste Mal, dass Peacock außerhalb der USA offiziell verfügbar ist, obwohl es eher ein Add-On als eine vollwertige, eigenständige App zu sein scheint.

In Europa können Sie erwarten, dass Peacock sowohl Originale als auch aktuelle und vergangene TV-Shows hat, darunter die amerikanische Version von The Office, Parks and Recreation, 30 Rock, Bates Motel, Friday Night Lights, Keeping Up With the Kardashians, The Real Housewives , und mehr. Zu den Filmen auf Peacock gehören The Last House on the Left, MacGruber, Seed of Chucky, The Skeleton Key, United 93, Very Bad Things, What Dreams May Come, and You, Me und Dupree.

NBC Universal kündigte im vergangenen Sommer erstmals Pläne an, Peacock als kostenloses Add-On für Sky-Satelliten-TV-Kunden in Europa auf den Markt zu bringen. Peacock folgt dem Debüt von HBO Max in Europa im letzten Monat . ViacomCBS kündigte unterdessen an, Paramount Plus in Europa im Jahr 2022 über Sky Cinema-Abonnements einzuführen.