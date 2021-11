Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - No Time to Die, der neueste Eintrag in der James-Bond- Franchise, kann für 19,99 USD auf digitalen Plattformen in den USA ausgeliehen werden.

Ab dem 9. November 2021 können Sie den neuen Blockbuster 007 von Amazon Prime Video streamen. Es kann auch von anderen großen Streaming-Plattformen wie Google und Vudu ausgeliehen werden . Egal für welche Option Sie sich entscheiden, wenn Sie No Time to Die digital mieten, haben Sie 48 Stunden Zeit, um es anzusehen.

Im neuesten Bond-Eintrag wird ein pensionierter 007 wieder in Aktion gezwungen – um eine Verschwörung eines Bösewichts namens Satin zu stoppen, der Millionen von Menschenleben bedroht. Bond wird wieder von Daniel Craig gespielt, aber diesmal wird er von einer Frau namens Nomi sowie seinen alten Freunden Miss Moneypenny, Q und M unterstützt.

Trailer zum Film necken auch die Rückkehr von Christoph Waltz Blofeld.

No Time to Die sollte ursprünglich letztes Jahr veröffentlicht werden, kam aber aufgrund der Pandemie zu mehreren Verzögerungen. Es wurde letzten Monat endlich in den Kinos in Nordamerika uraufgeführt, was bedeutet, dass seine "PVOD" -Veröffentlichung etwas mehr als einen Monat später eingetroffen ist. Bisher wurden an den Kinokassen weltweit 600 Millionen US-Dollar überschritten, was es zum höchsten Einspielergebnis des Jahres macht. Als Referenz zogenCasino Royale und Quantum of Solace 600 Millionen US-Dollar bzw. 585 Millionen US-Dollar weltweit brutto ein.

Weitere Informationen zu No Time to Die, einschließlich der Zeit, die Sie in der James-Bond-Timeline sehen sollten, finden Sie im Handbuch von Pocket-lint: