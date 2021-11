Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Dexter endete 2013 nach acht Spielzeiten. Aber die erfolgreiche Krimiserie kehrt zurück und Showtime veröffentlicht eine Miniserie mit dem Titel Dexter: New Blood. Das Revival spielt fast 10 Jahre nach dem Finale und spielt wieder Michael C Hall als Antihelden-Protagonisten und Serienmörder Dexter Morgan.

Dexter: New Blood wurde von Clyde Phillips entwickelt, dem Showrunner der ersten vier Staffeln von Dexter und für Dexter: New Blood.

Die ersten sechs Episoden werden von Marcos Siega inszeniert, der auch mehrere Episoden für Dexter inszeniert hat. Siega ist neben Michael C Hall, Clyde Phillips, John Goldwyn, Sara Colleton, Bill Carraro und Scott Reynolds Executive Producer.

Neben Hall als Dexter gehören zur Besetzung der neuen Miniserie die Schauspieler Clancy Brown, David Magidoff, Julia Jones, Alano Miller, Johnny Sequoyah, Jack Alcott und Jennifer Carpenter als Dexters Schwester Debra Morgan. ( Spoiler-Alarm: Debra starb während des Finales der 8. Staffel, also stellt sich Dexter sie in New Blood vor).

Zu den wiederkehrenden Darstellern in New Blood gehören Jamie Chung, Oscar Wahlberg, Michael Cyril Creighton, Katy Sullivan und John Lithgow (der auch einen Cameo-Auftritt als Arthur Mitchell, alias Trinity Killer) haben wird.

New Blood beginnt fast 10 Jahre nach dem Finale der 8. Staffel von Dexter. Der geliebte Serienmörder führt nun ein ruhiges Leben in einer Kleinstadt. Aber eine Reihe von Ereignissen - darunter das Auftauchen seines Sohnes - führt dazu, dass Dexters Dark Passenger wieder an die Oberfläche sprudelt. Hier ist die offizielle Zusammenfassung von Showtime für die Serie:

„Die Welt im Allgemeinen glaubt, dass Dexter Morgan bei einem tragischen Bootsunfall ums Leben gekommen ist, und in gewisser Weise irrt sich die Welt nicht. Weit entfernt von dem Leben, das er kannte, lebte er unter einem falschen Namen in der kleinen Stadt Iron Lake, NY. Er hat seinen Dark Passenger seit fast 10 Jahren erfolgreich gebremst. Mit einem normalen Job und einer Freundin des Polizeichefs scheint er das Leben im Griff zu haben - bis sein Sohn auftaucht und seine Welt auf den Kopf stellt. Erschrocken gibt Dexter seinem Mörder nach drängt und befindet sich bald auf Kollisionskurs mit einem sehr gefährlichen Einheimischen."

New Blood wird 10 Folgen haben, von denen jede Woche eine ausgestrahlt wird. Bisher wurden nur die Titel der ersten acht Folgen veröffentlicht:

"Cold Snap" - 7. November 2021 "Sturm der Fick" - 14. November 2021 "Rauchsignale" - 21. November 2021 "H ist für Hero" - 28. November 2021 "Ausreißer" - 5. Dezember 2021 "Zu viele Thunfisch-Sandwiches" - 12. Dezember 2021 "Haut ihrer Zähne" - 19. Dezember 2021 "Großes Spiel" - 26. Dezember 2021

Die letzte Folge von Dexter: New Blood soll am 9. Januar 2022 ausgestrahlt werden.

Dexter: New Blood wird voraussichtlich am Sonntag, den 7. November 2021 um 21:00 Uhr ET/PT auf Showtime ausgestrahlt. Wöchentlich werden neue Folgen ausgestrahlt.

Showtime hat bisher Folgendes veröffentlicht:

Sie können Dexter: New Blood nicht ohne Showtime sehen. Aber Sie haben Streaming-Optionen, wenn Sie in den USA ein Kabelschneider sind.

Im Allgemeinen werden der Showtime-App in den USA neue Folgen von Showtime-Sendungen gleichzeitig mit ihrer Ausstrahlung im Fernsehen hinzugefügt.

Sie benötigen kein Kabelabonnement, um die Showtime-App zu verwenden. In den USA fällt jedoch eine monatliche Abonnementgebühr von 10,99 USD an. Sie können jederzeit kündigen, genau wie bei jedem anderen Streaming-Dienst wie Netflix oder Disney+. Die Showtime-App bietet neuen Abonnenten auch eine kostenlose 30-Tage-Testversion.

Sie können auf die Showtime-App auf Roku, Apple TV und allen wichtigen mobilen und Smart-TV-Plattformen zugreifen.

Wenn Sie ein Kabelabonnement haben, verwenden Sie einfach die Showtime AnyTime App, um Dexter: New Blood in den USA zu streamen.

Sie müssen sich natürlich über Ihren TV-Anbieter einloggen. Neue Folgen von Showtime-Sendungen werden in der Showtime Anytime-App gleichzeitig mit der Ausstrahlung im Fernsehen live geschaltet. Mit der App können Sie sowohl Live-TV als auch On-Demand auf Ihrem Fernseher, Tablet, Telefon oder Computer ansehen.

Sind Sie verwirrt über den Unterschied zwischen der Showtime-App und der Showtime Anytime-App? Letzteres erfordert lediglich ein Kabelabonnement. Wenn Sie jedoch weitere Informationen benötigen, bietet Showtime eine Support-Seite mit allem, was Sie wissen müssen.

Sie können auf Inhalte des Showtime-Kanals – einschließlich Dexter: New Blood – zugreifen, wenn Sie Showtime als Premium-Add-On zu Ihrem bevorzugten Streaming-Dienst hinzufügen – wie Amazon Prime Video, Hulu und sogar fuboTV, DirecTV, Apple TV, Roku, Sling-TV und YouTube-TV. Wenn Sie das Showtime-Add-on in Prime Video abonnieren, können Sie grundsätzlich die Prime Video-App in den USA öffnen, um Showtime-Shows zu finden und anzusehen. So einfach ist das.

Die Abonnementpreise für das Showtime-Add-On variieren je nach Dienst, aber alle bieten in der Regel eine kostenlose 7-Tage-Testversion für neue Abonnenten. Denken Sie daran, dass Sie auch den Preis des Dienstes zahlen müssen, der das Showtime-Add-on anbietet. Prime Video erfordert beispielsweise ein Abonnement von 12,99 USD pro Monat für Amazon Prime.

Briten können Dexter: New Blood mit einem Sky-Abo sehen. Die erste Folge wird am Montag, den 8. November 2021 um 22:05 Uhr GMT auf Sky Atlantic ausgestrahlt.

Neue Folgen von Dexter: New Blood werden am selben Tag wie ihre TV-Ausstrahlung im vertragsfreien Now-TV-Dienst erscheinen. Der Entertainment-Pass kostet 9,99 £ pro Monat, aber für Neukunden gibt es eine 7-tägige kostenlose Testversion.

Hier sind einige praktische Streaming-Links für einige verschiedene Länder:

Sehnsucht (Kanada)

Paramount Plus (Australien)

(Australien) Neon-TV (Neuseeland)

Sie müssen sich die Staffeln eins bis acht der ursprünglichen Dexter-TV-Serie ansehen, wenn Sie vollständig auf New Blood vorbereitet sein möchten – da es sich um eine direkte Fortsetzung handelt, die jedoch ein Jahrzehnt später spielt. Alle acht Staffeln von Dexter sind derzeit in den USA über Amazon Prime Video , Spectrum , DirectTV und Showtime zum Streamen verfügbar.

Sie können die Serie auch auf allen wichtigen Plattformen kaufen oder ausleihen, einschließlich Apple TV , Amazon , Google Play und mehr.