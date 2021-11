Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Weniger als die Hälfte der Discovery+ -Abonnenten in den USA haben auch HBO Max abonniert. Aber würden sie eher dazu neigen, einen einzigen Video-Streaming-Dienst zu abonnieren, wenn dieser Inhalte von beiden anbietet?

Anfang des Jahres hat AT&T WarnerMedia ausgegliedert und mit Discovery zu einem 43-Milliarden-Dollar-Deal fusioniert, der in den kommenden Monaten abgeschlossen werden soll. Wenn das passiert, könnten sich, wie erstmals von Gizmodo und FierceVideo berichtet, ihre Flaggschiff-Video-Streaming-Dienste HBO Max und Discovery+ zu einem Mega-Dienst vereinen.

Der Präsident und CEO von Discovery Streaming, JB Perrette, deutete dies kürzlich bei einer Telefonkonferenz zu den Ergebnissen an . Es klingt so, als könnten HBO Max und Discovery+ anfangs als Bundle angeboten werden. Aber schließlich könnte Warner Bros Discovery (der neue Name des fusionierten Unternehmens) die beiden Video-Streaming-Dienste zu einem zusammenführen. Perette beschrieb die Kombination beider Dienste als etwas, das einem "unglaublich attraktiven Tech-Buffet" gleichkommen würde.

Perrette sagte auch, er glaube, dass ein kombinierter Dienst den Abonnenten "sinnvolle Kosteneinsparungen" und "sinnvolle Verbrauchervorteile" bieten würde.

Denken Sie daran, dass Discovery+ ab 5 $ pro Monat mit Anzeigen beginnt und Inhalte von jedem Medienunternehmen unter dem Dach von Discovery umfasst, einschließlich HGTV, Food Network, TLC, Animal Planet, OWN, Discovery, Discovery+ Originals, Magnolia Network, A&E, Lifetime, History, Science Channel und The Dodo.

HBO Max beginnt bei 10 US-Dollar pro Monat mit Anzeigen und hat alles im HBO-Katalog, wie The Game of Thrones, sowie Max Originals wie Mare of Easton. Es streamt auch Inhalte von anderen Warner Media-Marken, darunter DC Entertainment, The CW, Cartoon Network, TNT und TCM.

Es ist natürlich unklar, wann ein HBO Max- und Discovery+-Paket oder die Fusion stattfinden wird, geschweige denn, wie viel sie jeweils kosten werden. Aber zumindest diskutieren Führungskräfte darüber offen bei Gewinnaufrufen.

