Milliarden Staffel 6 Veröffentlichungsdatum, wie man zuschaut und wie man aufholt

(Pocket-lint) - Billions läuft bereits seit fünf Saisons und verfolgt die Machtspiele zwischen dem Milliardär Bobby Axelrod (Damien Lewis) und dem Anwalt Chuck Rhodes (Paul Giamatti), während sie darum kämpfen, sich gegenseitig zu überwältigen, ohne sich um diejenigen zu kümmern, die zu Sicherheiten werden Schäden auf dem Weg.

Aber was wird mit einer großen Wendung am Ende der fünften Staffel in der sechsten Staffel passieren und wird die Show mit der gleichen heftigen Herangehensweise fortgesetzt? Nur wer wird noch mit dem Aufsammeln der Scherben fertig werden und was wird als nächstes passieren?

Hier finden Sie alles, was Sie über die sechste Staffel von Billions wissen müssen, einschließlich wie Sie sie sehen können, wann sie voraussichtlich veröffentlicht wird, wer darin enthalten ist und was voraussichtlich passieren wird.

Die fünfte Staffel von Billions wurde in zwei Teile unterteilt, die nahtlos als eine einzige Staffel verliefen. Grund für die 18-monatige Pause zwischendurch war eine Drehpause aufgrund der weltweiten Pandemie. Die ersten sieben Folgen der Staffel mit 12 Folgen wurden zwischen Mai und Juni 2020 ausgestrahlt. Die letzten fünf Folgen schafften es schließlich im September 2021 auf unsere Fernsehbildschirme und endeten am 3. Oktober 2021. Die Handlung in Staffel 5 erwähnt die Pause außer Chuck Rhodes verliert seinen Bart.

Die Wartezeit auf die sechste Staffel ist zum Glück nicht so lang. Showtime hat bestätigt, dass die neue Staffel am 23. Januar in den USA ausgestrahlt wird, Großbritannien soll kurz darauf folgen.

In den USA wurde Billions in wöchentlichen Episoden auf Showtime gezeigt und kann über die Showtime-App gestreamt werden, und es wird erwartet, dass Staffel 6 dem gleichen Muster folgen wird.

In Großbritannien wird es auf Sky Atlantic gezeigt, zuvor ein paar Tage später und sollte über Sky Glass, Sky Q, die Sky Go-App und für diejenigen, die kein Sky haben, Now TV verfügbar sein.

Alle vorherigen Billions-Staffeln bestanden aus 12 einstündigen Episoden und es gibt keinen Grund anzunehmen, dass Staffel 6 diesmal anders sein wird.

Jawohl. Vorerst.

Damien Lewis, der in den letzten fünf Staffeln Bobby Axelrod spielte, schließt jedoch eine zukünftige Rückkehr in die Show nicht aus: "Vielleicht gibt es eine Gelegenheit für mich, zurückzukehren", sagte Lewis der New York Times in einem Interview. "Aber im Moment ist Ax im Großen und Ganzen besiegt."

Nachdem Axelrod in die Schweiz geflohen ist und Mike Prince (Corey Stoll) Ax Cap und Ax Bank gekauft hat, konzentriert sich die sechste Staffel stattdessen auf einen neuen Milliardär und wie er und sein Team mit der Nachfolge von Ax Cap-Mitarbeitern umgehen die ganze Zeit über Chuck Rhodes abwehren, der darauf aus ist, Prince nach dem Doppelkreuz am Ende der fünften Staffel zu zerstören.

Inzwischen gibt es Hinweise darauf, dass Condola Rashads Charakter Kate Sacker auch eine stärkere Rolle spielen wird, und wir werden sehen , wie sie Chuck immer ähnlicher wird, bis sie ihren moralischen Kompass verlieren könnte, wenn sie sich der Herausforderung stellt, Mike Prince zu Fall zu bringen.

„Je länger Kate mit Chuck zusammenarbeitet, desto rutschiger wird es“, verriet Rashad in einem Interview mit TV line . "Sie wird Bewegungen machen, die auf dem Papier legitim aussehen, aber das ist es eigentlich nicht. Kate findet einen Weg, um zwielichtige Dinge zu erledigen. Sie ist sehr schlau. Kate hat das von Chuck gelernt und deshalb haben sie diese Verbindung. Es ist wie eine Mentorschaft , oder eine Onkel-und-Nichte-Atmosphäre."

Während Mafee und Dollar Bill Ax Cap verlassen, um ihr eigenes Unternehmen zu gründen, könnte dies auch eine potenzielle Handlung in der sechsten Staffel sein, da die beiden einen "Shop" gründen.

Was wir nicht wissen, ist, was mit Charakteren wie Wags, Wendy und Taylor Mason passieren wird, obwohl sie alle im Teaser der sechsten Staffel erscheinen.

Wie der Teaser-Trailer zu Staffel 6 aussieht, haben alle außer Damien Lewis bereits alle im Hintergrund veröffentlicht.

Mit der nächsten Staffel von Billions, die im Januar fällig ist, müssen Sie nicht lange warten, bis die Geschichte weitergeht, aber das bedeutet nicht, dass Sie nicht alle 60 Folgen bis jetzt nachholen können. In den USA sind sie auf Showtime Anytime und in Großbritannien über Sky oder Now TV verfügbar. Sie können jede Episode der Staffeln eins bis vier auch über Apple TV kaufen.

Jawohl. Gary Levine, President of Entertainment von Showtime, erklärte gegenüber Deadline, dass die Crew einfach die letzten Episoden der fünften und der gesamten sechsten Staffel zusammen gedreht habe. „Wir fühlten uns schuldig, dass das Publikum so lange warten musste, um den Rest der fünften Staffel zu sehen, also senkten wir und der Rest der Produzenten einfach den Kopf und sagten, mach einfach weiter“, sagte er.

Bisher gibt es keine Bestätigung für Billions Staffel 7. Da die Show gerade eine ihrer Schlüsselfiguren verloren hat, vermuten wir, dass Showtime sehen möchte, wie die Show ohne Damien Lewis abschneidet, um zu sehen, ob sie für eine siebte Staffel verlängert wird. Daumen drücken, es geht weiter.