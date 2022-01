Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Eines der größten Spiele aller Zeiten, The Last of Us , wird für den kleinen Bildschirm angepasst.

Es wurde im Sommer 2021 angekündigt, hat seitdem die Produktion aufgenommen und wird voraussichtlich Mitte 2022 fertig gestellt.

Hier ist alles, was wir bisher darüber wissen.

Es gibt noch kein offizielles Veröffentlichungsdatum.

In Anbetracht der Tatsache, dass die volle Produktion voraussichtlich erst im Juni 2022 abgeschlossen sein wird, werden wir sie wahrscheinlich erst später in diesem Jahr ausstrahlen. Es ist wahrscheinlicher, dass es 2023 in die Frühjahrs-TV-Saison kommt.

Die Dreharbeiten sind Berichten zufolge abgeschlossen, aber der Post-Effekt-Prozess wird ein gewaltiges Unterfangen, wie wir uns vorstellen können.

Die Show wird von PlayStation Productions und Naughty Dog für HBO produziert. Das bedeutet, dass Staffel eins und darüber hinaus exklusiv für HBO in den USA sein wird.

Dank eines Deals zwischen HBO und Sky wird es wahrscheinlich auf Sky Atlantic in Großbritannien gezeigt .

Andere Regionen haben andere lokale Angebote.

Was ist das beste Streaming-Gerät für Ihren Fernseher? Unsere Top-Empfehlung ist der Amazon Fire TV Stick 4K Max . Ebenfalls hervorragend sind der Google Chromecast mit Google TV , der Roku Express 4K , der Apple TV 4K und der Amazon Fire TV Stick .

The Last of Us wurde erstmals im Juni 2020 angekündigt und wird eine Adaption des Videospiels von Naughty Dog sein. Die erste Staffel könnte auch einige Story-Punkte aus The Last of Us Part 2 enthalten , obwohl dies noch bestätigt werden muss.

Es folgt dem ungleichen Duo Joel und Ellie auf ihrer Reise durch die postapokalyptischen Vereinigten Staaten, die von zombieähnlichen Mutanten (den Infizierten) und tödlichen menschlichen Banditen geplagt werden. Sie ist immun gegen die Pflanzenkrankheit, von der so viele andere betroffen sind, und könnte daher die letzte Hoffnung der Menschheit sein. Joels Aufgabe ist es, sie den Fireflies auszuliefern – einer militaristischen Gruppe, die die Welt um jeden Preis retten will.

Die Show wurde von Tschernobyl-Schöpfer Craig Mazin geschrieben, mit zahlreichen Regisseuren an Bord, um die Episoden zu handhaben. Der Pilot wurde von Kantemir Balagov (Closeness, Beanpole) geleitet, während der Regisseur des Spiels, Neil Druckmann, auch bei mindestens einer Episode der TV-Serie Regie führen wird.

Er twitterte das erste offizielle Bild der Produktion im September 2021 und zeigte Joel und Ellie von hinten. Ihr Styling ist nahezu identisch mit ihren Gegenstücken im Spiel.

Als ich sie zum ersten Mal in vollem Kostüm am Set sah, dachte ich nur: „Hooooooly shit! It’s Joel & Ellie!!“



Die @HBO- Adaption von @Naughty_Dogs The Last of Us ist in vollem Gange!



Ich kann es kaum erwarten, dir mehr zu zeigen (von all unseren Projekten!) Happy #TLoUDay !!! pic.twitter.com/trq9N340FW — Dr. Uckmann (@Neil_Druckmann) 27. September 2021

Joel Miller wird von The Mandalorian, Game of Thrones und Narcos-Star Pedro Pascal gespielt. Ellie wird von Bella Ramsey gespielt, die ebenfalls aus Game of Thrones bekannt ist.

Andere an dem Projekt beteiligte Personen sind Gabriel Luna als Joels Bruder Tommy, Murray Bartlett als Frank und Merle Dandridge als Marlene. Anna Torv (Mindhunter) spielt Tess, während Storm Reid von Euphoria für die Rolle von Ellies Freundin Riley bestätigt wurde.

Die Tochter von Thandie Newton, Nico Parker, spielt Joels Tochter Sarah.

Leider gibt es noch keine Trailer zur Serie.

Schreiben von Rik Henderson.