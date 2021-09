The Last of Us TV-Serie: Erscheinungsdatum, Besetzung und wie man es sieht

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Eines der besten Spiele aller Zeiten, The Last of Us , wird für den kleinen Bildschirm adaptiert.

Es wurde im Sommer 2021 angekündigt, hat seitdem die Produktion aufgenommen und wird voraussichtlich 2022 auf unseren Fernsehern erscheinen.

Hier ist alles, was wir bisher darüber wissen.

Einen offiziellen Release-Termin gibt es noch nicht.

Angesichts der Tatsache, dass die vollständige Produktion voraussichtlich nicht vor Juni 2022 abgeschlossen sein wird, ist es unwahrscheinlich, dass sie zumindest später in diesem Jahr ausgestrahlt wird. Es könnte sogar die Frühjahrs-TV-Saison 2023 erreichen.

Die Dreharbeiten sind angeblich abgeschlossen, aber der Post-Effect-Prozess wird ein gewaltiges Unterfangen, können wir uns vorstellen.

Die Show wird von PlayStation Productions und Naughty Dog für HBO produziert. Das bedeutet, dass die erste Staffel und darüber hinaus exklusiv für HBO in den USA verfügbar sein wird.

Dank eines Deals zwischen HBO und Sky wird es voraussichtlich auf Sky Atlantic in Großbritannien zu sehen sein.

The Last of Us wurde erstmals im Juni 2020 angekündigt und ist eine Adaption des Videospiels von Naughty Dog. Die erste Staffel könnte auch einige Story-Punkte aus The Last of Us Part 2 enthalten , obwohl dies noch nicht bestätigt werden muss.

Es folgt dem unwahrscheinlichen Duo von Joel und Ellie, das durch die postapokalyptischen Vereinigten Staaten wandert, die von zombieartigen Mutanten (den Infizierten) und tödlichen menschlichen Banditen geplagt werden. Sie ist immun gegen die Pflanzenkrankheit, von der so viele andere betroffen sind, und könnte die letzte Hoffnung der Menschheit sein. Joels Aufgabe ist es, sie zu den Glühwürmchen zu bringen - einer militaristischen Gruppe, die um jeden Preis die Welt retten will.

Die Show wurde vom Tschernobyl-Schöpfer Craig Mazin geschrieben, mit zahlreichen Regisseuren an Bord, die die Episoden betreuen. Der Pilot wurde von Kantemir Balagov (Closeness, Beanpole) geleitet, während der Regisseur des Spiels, Neil Druckmann, auch bei mindestens einer Episode der TV-Serie Regie führen wird.

Er twitterte im September das erste offizielle Bild der Produktion, das Joel und Ellie von hinten zeigt. Ihr Styling ist nahezu identisch mit ihren Gegenstücken im Spiel.

Als ich sie zum ersten Mal in vollem Kostüm am Set sah, dachte ich: "Hooooooly shit! Its Joel & Ellie! !"



Die @HBO- Adaption von @Naughty_Dog s The Last of Us läuft auf Hochtouren!



Ich kann es kaum erwarten, euch mehr zu zeigen (von all unseren Projekten!) Happy #TLoUDay !!! pic.twitter.com/trq9N340FW — Dr. Uckmann (@Neil_Druckmann) 27. September 2021

Joel Miller wird von Pedro Pascal, dem Star von The Mandarin und Narcos, gespielt. Ellie wird von Bella Ramsey von Game of Thrones gespielt.

Andere, die mit dem Projekt verbunden sind, sind Gabriel Luna als Joels Bruder Tommy, Murray Bartlett als Frank und Merle Dandridge als Marlene. Anna Torv (Mindhunter) spielt Tess.

Leider gibt es noch keine Trailer zur Serie.