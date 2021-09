Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - In einer Zeit, in der es sich anfühlt, als ob jede Woche ein anderer Streaming-Dienst auftaucht, gibt es DAZN seit 2016 – obwohl Sie es vielleicht erst jetzt erfahren, weil Ihre Lieblingssportliga jetzt exklusiv auf dem Dienst streamt.

Auf jeden Fall verraten wir dir alles, was du wissen musst, was DAZN ist, welche Art von Inhalten du darauf ansehen kannst, wie du dich anmeldest und was du dich sonst noch fragst.

Zunächst ist es wichtig zu beachten, dass DAZN eine sehr globale Marke ist und damit eine Fragmentierung der Inhalte einhergeht. Im Fall von DAZN ist die Fragmentierung jedoch enorm.

Grundsätzlich ist DAZN je nachdem, in welchem Land Sie leben, ein ganz anderer Streaming-Dienst, aber im Kern ist es im Wesentlichen Netflix für den Sport. Die Frage für Sie sollte lauten: „Sind die Sportarten, die ich mir ansehe, in meinem Land auf DAZN oder anderswo verfügbar?“

Um zusammenzufassen, wie kompliziert das weltweite Streaming-Netzwerk von DAZN wirklich ist, hat das Unternehmen Teilrechte an über 30 verschiedenen Sportkategorien, die aus mehr als 180 spezifischen Sportereignissen oder Ligen in 120 verschiedenen Ländern (und noch mehr) bestehen. Jonglieren Sie diese Zahlen, und Sie haben eine fast unzählige Kombination aus dem, was in einigen Gebieten verfügbar ist und was nicht.

Nehmen wir zum Beispiel WWE. In den Vereinigten Staaten ist es ausschließlich im Peacock-Netzwerk von NBC verfügbar, und im Vereinigten Königreich benötigen Sie das WWE-eigene WWE-Netzwerk, wenn Sie zuschauen möchten. Aber wenn du in Deutschland bist, hält DAZN die exklusiven Rechte am gesamten WWE-Katalog und streamt alle aktuellen Events live, während es ausgestrahlt wird.

Das gleiche gilt für populärere Veranstaltungen wie die Premier League, die Serie A und die UEFA Champions League. In Großbritannien können Fußballfans Spiele über Sky Sports oder BT Sport verfolgen, aber wenn Sie in Kanada leben, können Sie sowohl Spiele der Premier League als auch der UEFA Champions League live auf DAZN streamen.

Wenn Sie in Italien sind, hält DAZN die vollen Streaming-Rechte für die Serie A, die sich auch auf die UEFA Europa League erstrecken, aber versuchen Sie, die Champions League zu sehen, und Sie haben kein Glück – dafür benötigen Sie Amazon Prime.

squirrel_widget_6095774

DAZN kostet in den USA branchenweit 19,99 US-Dollar pro Monat, ist jedoch viel günstiger als 99,99 US-Dollar pro Jahr, wenn Sie bereit sind, all das Geld auf einmal auszuzahlen. In Großbritannien kostet DAZN 7,99 £ pro Monat , ein starker Anstieg gegenüber den vorherigen monatlichen Kosten von 1,99 £. Interessanterweise scheint es in Großbritannien keine Option für einen Jahresplan zu geben.

Es ist wichtig zu beachten, dass DAZN kein echter Fernsehsender ist, sondern ein Online-Streaming-Dienst, was bedeutet, dass Sie im Internet oder auf einem internetfähigen Smart-TV sehen müssen.

In den USA ist Boxen die beliebteste Sportart auf DAZN, seit HBO angekündigt hat, keine Sportveranstaltungen mehr zu veranstalten oder auszustrahlen.

DAZN hält auf die eine oder andere Weise die Rechte an fast allen bekannten Sportarten der Welt; die Frage ist, ob sie in dem Land, in dem Sie wohnen, die Rechte an dem sportlichen Wettbewerb besitzen, den Sie sehen möchten.

Das kannst du am einfachsten feststellen, indem du auf die DAZN-Website gehst und oben auf den „Sport“-Banner klickst. Da die Website weiß, in welchem Land Sie sich befinden, sollten die Ergebnisse, die Sie sehen, alle Sportarten umfassen, die gestreamt werden können, falls Sie sich für eine Anmeldung entscheiden.