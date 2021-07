Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - The Purge Universe ist eines der erfolgreichsten Horrorfilm-Franchises aller Zeiten.

Der Originalfilm The Purge, der 2013 debütierte, spielte mit einem Budget von nur 3 Millionen US-Dollar an den US-Kinokassen 90 Millionen US-Dollar ein. Das war gut genug, um ein Universum aus drei Fortsetzungen, einem Prequel und sogar einer TV-Serie hervorzubringen. Bis jetzt hat das gesamte Franchise weltweit über 6,2 Milliarden US-Dollar eingebracht.

Die Synopse hinter The Purge Universe dreht sich um eine alternative Version der USA – wo einmal im Jahr für nur einen Tag alle Verbrechen legalisiert werden. Um die Situation vielleicht noch beängstigender zu machen, tragen die meisten Säuberungskräfte (auch bekannt als die Menschen, die in dieser dystopischen Realität all das Töten tun) groteske Masken, während sie ihre Gewalttaten begehen. Die Filme konzentrieren sich auch auf eine Gruppe von Charakteren, die sich auf die 24-Stunden-Säuberungsperiode vorbereiten und versuchen, sie zu überleben.

In fünf Filmen und einer TV-Serie erfährt man viel mehr über den Ursprung der Säuberung, wer sie ins Leben gerufen hat und warum.

Der fünfte Film des Franchise, The Forever Purge, ist gerade erschienen. Es ist also der perfekte Zeitpunkt, um herauszufinden, wie Sie alle Filme in der Reihenfolge der Ereignisse ansehen können. Hier ist also eine chronologische Reihenfolge für The Purge Universe. Wenn Sie lieber nach Veröffentlichungsdatum sehen möchten, haben wir diese Reihenfolge unten angegeben.

HINWEIS: UNTEN KÖNNEN SPOILER SEIN.

Der erste Film in der Anzeigereihenfolge von Pocket-lint ist eigentlich der vierte Eintrag im Franchise. Die erste Säuberung zeigt die Ereignisse der ersten Säuberung. Der Film enthüllt, dass eine neue politische Partei, bekannt als die New Founding Fathers of America, entstanden ist und die Präsidentschaft der USA gewonnen hat.

Der Film folgt auf die erste experimentelle Purge im Jahr 2017. Er ist auf Staten Island in New York beschränkt. Es ist die Idee der Soziologin Dr. May Updale (Marisa Tomei), die verspricht, das Land zu retten, denn nur so können die Menschen ihre aufgestaute Wut auslassen. Die Geschichte konzentriert sich auf einen Drogenboss namens Dmitri (Ylan Noel) sowie seinen Bruder und seine Schwester Isaiah (Joivan Wade) und Nya Charm (Lex Scott Davis), die versuchen zu überleben.

Aber die Regierung macht es ihnen schwer, da sie während der ersten Säuberung Menschen schickt, um Gewalt und Mord anzustiften.

Der allererste Purge-Film spielt tatsächlich im Jahr 2022 und folgt den Ereignissen der sechsten Säuberung. Die Geschichte dreht sich um James Sandin von Ethan Hawke, einen Sicherheitssystemdesigner, der eine lukrative Karriere mit der Reinigung von Häusern gemacht hat. Wir folgen Sandins Familie, wie sie ihr eigenes Zuhause abschließen und auf das Ende der Säuberung warten. Doch es kommt noch schlimmer, als Sandins Sohn Charlie (Max Burkholder) einen Verwundeten ins Haus lässt.

The Purge: Anarchy beginnt ein Jahr nach dem ersten Film, The Purge, und sieht den Beginn eines Widerstands gegen die jährliche Säuberung.

Es beginnt mit Anti-Säuberungs-Demonstranten, darunter Dwayne (Edwin Hodge), der Fremde, der im ersten Film in das Haus der Sandins eingelassen wurde. Er entführt das Rundfunksystem der Regierung, um die Säuberung anzuprangern. Der Film folgt dann Eva Sanchez (Carmen Ejoga) und ihrer 17-jährigen Tochter Cali (Zoe Soul), die versuchen, die Säuberung mit Hilfe von Leo Barnes (Frank Grillo), einem Polizisten aus Los Angeles, zu überleben Rache an der Säuberung.

Die Purge-TV-Serie lief zwei Staffeln im USA Network. Jede Saison umfasst eine andere Säuberung.

Die erste Staffel spielt im Jahr 2027 in The Purge Universe und folgt verschiedenen Charakteren aus einer kleinen Stadt, die versuchen, die Nacht zu überleben. Die zweite Staffel folgt einer neuen Reihe von Charakteren und beschreitet neue Wege, indem sie zeigt, wie sich die Ereignisse am Tag nach der jährlichen Säuberung entwickeln. Es gibt keinen konkreten Zeitpunkt für die zweite Staffel, aber sie spielt zwischen der ersten Staffel und dem nächsten Film in unserem Auftrag, The Purge: Election Year.

Ein Bonus für diejenigen, die es durch die gesamte Show schaffen: Sie können Ethan Hawke in einer Rückblende in der letzten Episode der zweiten Staffel sehen, wie er seine Rolle wiederholt.

Das Wahljahr findet im Jahr 2040 statt und sieht die Ereignisse der 25. Säuberung. Der Film zeigt, dass die politische Partei, die The Purge gründete, die New Founding Fathers of America, begonnen hat, ihre Macht zu verlieren. Als eine Anti-Säuberungs-Kandidatin, Charlene Roan (Elizabeth Mitchell), bereit zu sein scheint, die Präsidentschaft zu gewinnen, widerrufen die Neuen Gründerväter die Immunität, die Politiker während der jährlichen Säuberung genießen, und planen, Roan zu töten.

Glücklicherweise ist Roans Sicherheitschef Leo Barnes von Frank Grillo, der seine Rolle aus The Purge Anarchy wiederholt. Edwin Hodge greift auch seine Rolle aus den ersten beiden Filmen auf und führt jetzt einen unterirdischen Säuberungswiderstand an.

Der neueste Film ist auch chronologisch der letzte Film im Franchise. Die Hauptrollen spielen Ana De La Reguera, Tenoch Huerta und Josh Lucas.

Die Forever Purge beginnt acht Jahre nach den Ereignissen des Wahljahres. Es ist auch acht Jahre her, dass Charlene Roan Präsidentin wurde, aber die neuen Gründerväter haben die letzten Wahlen gewonnen und die jährliche Säuberung wieder eingeführt. Aber wenn sie sagen, dass die Säuberung dieses Jahr vorbei ist, hören die Säuberungen nicht auf.

OK, hier ist also die Übersichtsversion des obigen Leitfadens, aber frei von Spoilern.

Die erste Säuberung (2018 - Film)

Die Säuberung (2013 - Film)

Die Säuberung: Anarchie (2014 - Film)

Die Säuberung (2018 bis 2019 - TV-Show)

The Purge: Wahljahr (2016 - Film)

Die ewige Säuberung (2021 - Film)

Hier ist eine Anzeigereihenfolge, die auflistet, wann die Purge-Filme in die Kinos kamen und wann die Show debütierte, beginnend mit dem ersten Eintrag bis zum neuesten.

Die Säuberung (2013 - Film)

Die Säuberung: Anarchie (2014 - Film)

The Purge: Wahljahr (2016 - Film)

Die erste Säuberung (2018 - Film)

Die Purge-TV-Serie (2018 bis 2019 - TV-Show)

Die ewige Säuberung (2021 - Film)

