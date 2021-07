Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - CNN, ein beliebter Kabelnachrichtensender in den USA, startet einen kostenpflichtigen Streaming-Dienst namens CNN+.

Viele Details fehlten in der ersten Ankündigung von CNN, einschließlich der Erwähnung, wie viel der Dienst kosten wird. Daher plant Pocket-lint, diesen Leitfaden im Laufe der Zeit mit den neuesten Erkenntnissen zu aktualisieren. Vorerst jedoch alles, was bisher über CNN+ (auch CNN Plus genannt) bekannt ist.

In einer Pressemitteilung kündigte CNN seinen bevorstehenden Streaming-Dienst CNN+ an und sagte, er werde "die linearen Kernnetzwerke und digitalen Plattformen von CNN ergänzen, um CNN-Superfans, Nachrichtenjunkies und Fans von hochwertigen Sachprogrammen zu bedienen". CNN beschrieb CNN+ auch als „eigenständigen Direkt-zu-Verbraucher-Dienst“, der „getrennt und getrennt von CNN, CNN International, HLN und den linearen TV-Kanälen von CNN en Espanol“ sein wird.

CNN+ wird irgendwann im ersten Quartal 2022 auf den Markt kommen.

CNN hat noch keine Preisinformationen für CNN+ bekannt gegeben.

Laut Variety prüft das Unternehmen noch, wie viel es kosten wird, aber anscheinend wird es zum Start keine werbefinanzierte Stufe des Dienstes geben.

Der Streaming-Dienst von CNN wird nur in den USA starten.

CNN sagte, dass CNN+ die folgenden Arten von Inhalten bieten wird, die beim Start angesehen werden können...

Dazu gehören:

Eine "tiefe" Bibliothek mit Sachbüchern und Langformprogrammen Vergangene Staffeln von CNNs Originalserien und Filmen wie Anthony Bourdain: Parts Unknown und Stanley Tucci: Searching for Italy Neue Originalserien und Filme für CNN+ entwickelt CNN wird diese später im Jahr 2021 enthüllen

Dazu gehören:

Acht bis 12 Stunden Live-Programm täglich daily "Aktuelle Deep Dives und Lifestyle-Inhalte" von prominenten CNN-Talenten Sie können auch "mehrere neue Gesichter" erwarten, sagte CNN

Es wird eine „Community“-Komponente für Abonnenten geben, um sich direkt mit Ankern und Experten in „Echtzeit-Gesprächen“ zu verbinden, sagte CNN.

CNN plant, weiterhin eine einzige App zu haben: die CNN Mobile App . Hier können CNN+-Abonnenten auf CNN+-Programme zugreifen, während Pay-TV-Abonnenten dort auch ihr TVE-Erlebnis genießen können. (Pay-TV-Abonnenten können auch CNN+ abonnieren, um an einem Ort auf das vollständige CNN+-Programm zuzugreifen.)

Wenn Sie nicht abonnieren, bleiben die CNN-App (und CNN.com) eine separate und kostenlose Ressource für die Leute, um ihre Nachrichten zu erhalten. Sie können einfach keine CNN+-Inhalte ansehen.

CNN sagte, dass weitere Details vor dem Start veröffentlicht werden. Weitere Informationen finden Sie unter cnnplus.com .