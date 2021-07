Erscheinungsdatum der Nachfolge Staffel 3, wie man es sich ansieht und nachholt

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Als sich der Vorhang der zweiten Staffel von Succession – oh, dieses Ende – schloss, warteten begeisterte Zuschauer gespannt auf Staffel 3. Glücklicherweise ist dieses Warten nach einer Verzögerung aufgrund globaler Umstände jetzt fast vorbei, da die dritte Staffel von Succession später im Jahr 2021 ankommt.

Keine Sorge, keine Spoiler hier, nur alle Informationen, wie, wo und wann man Staffel 3 von Succession sehen kann...

Der offizielle Trailer wurde am 6. Juli veröffentlicht - Sie können ihn sich unten ansehen - und geht nur so weit, dass er "diesen Herbst" sagt (das ist Herbst, britische Leser).

Es gibt noch kein konkretes Datum, aber es kann nicht früher als Ende September sein, wobei ein "Q4" -Gerücht auf eine höhere Wahrscheinlichkeit eines Ausstrahlungstermins im Oktober hindeutet.

Succession, eine HBO-Original-Network-Show, wird auf HBO Max für das US-Publikum ausgestrahlt. Das sind 14,99 US-Dollar pro Monat ohne Werbung (oder 9,99 US-Dollar pro Monat mit Werbung).

Derzeit ist HBO Max jedoch in anderen Gebieten außerhalb der USA nicht verfügbar. Wie schon in der Vergangenheit würden wir jedoch Deals mit anderen Publishern und Netzwerken erwarten.

In Großbritannien ist das höchstwahrscheinlich Sky, wobei Now auch die Serie zum Streamen auf Abruf hostet – die auch von anderen Quellen außerhalb von Sky, wie BT-TV oder tatsächlich über verschiedene Set-Top-Boxen und Streaming-Sticks, zugänglich ist .

Die ersten beiden Staffeln hatten jeweils 10 Episoden, daher würden wir davon ausgehen, dass die dritte Staffel von Succession das gleiche Format mit weiteren 10 Episoden hat. Das sollte die Gesamtzahl auf 30 bringen – und in diesem Zeitrahmen kann viel passieren.

Nun, wir haben gesagt, keine Spoiler. Alles, was wir jetzt machen müssen, ist der oben gepostete Trailer, der alle unsere Lieblingscharaktere in verschiedenen Phasen des Zusammenbruchs präsentiert, zusammen mit Familienaufholjagden darüber, wer tatsächlich der Nachfolger von Waystar Royco sein wird. Wahrscheinlich niemand, wenn es nach Logan Roy geht. Armer alter Shiv, was?

Nachfolge Staffel 1 ist auf Blu-ray verfügbar, wenn Sie das Disc-Format von höchster Qualität wünschen. Staffel 2 schaffte es jedoch nie zu einer 4K-Disc-Veröffentlichung und wurde nur als DVD-Bundle für Staffel 1 und 2 gebündelt .

Natürlich gehört es zunehmend zum Seherlebnis, keine physischen Medien zu besitzen und stattdessen Ihre Lieblingssendungen zu streamen. Bei Succession ist das nicht anders, das an vielen Stellen zu Nachholzwecken zur Verfügung steht.

Wenn Sie ein Now-Kunde mit einem Entertainment-Mitgliedschaftspaket sind, können Sie die Staffeln 1 und 2 beide ohne zusätzliche Kosten außerhalb Ihres bestehenden Abonnements ansehen (das sind 9,99 £ pro Monat, zusätzliche 5 £ pro Monat für Boost, um die Qualität zu verbessern zu Full HD (1080p) - es gibt keine Option zum Anschauen in 4K).

Wenn Sie bestimmte Folgen woanders ansehen möchten, bieten Apple TV, Amazon Prime Video, YouTube und Google Play TV & Movies stattdessen Pay-per-Download an, was bedeutet, dass 4K möglich ist. Mit etwa £1,89/1,99 $ pro Folge wäre ein Streaming-Abonnement jedoch eine günstigere Möglichkeit, die vorherigen Staffeln zu genießen – wenn auch in niedrigerer Auflösung.

Dies ist noch nicht zu beantworten. Aber angesichts der Größe der ersten beiden Staffeln und der starken Fangemeinde, wenn die Zuschauerzahlen von Staffel 3 hoch genug sind, dann würden wir sehr erwarten, dass die vierte Staffel von Succession auf den Karten steht.

Aber lassen Sie uns noch nicht voreilig sein, denn es gibt noch 10 weitere Folgen von Aufruhr und Komödie, die wir später im Jahr 2021 durchstehen müssen ...