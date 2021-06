Holen Sie sich alle Game of Thrones mit einem tollen Prime Day-Angebot

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es mag zwar eine Weile her sein, seit Game of Thrones zu Ende ist, aber wenn Sie die epische Fantasy-Serie noch nie gesehen haben, haben Sie wahrscheinlich bemerkt, dass die Box-Sets teuer sein können.

Zum Glück gibt es jedoch einen süßen Amazon Prime Day-Rabatt auf die gesamte Serie von Game of Thrones, mit dem Sie die gesamte Serie zu einem niedrigeren Preis als normal erhalten können.

Für das perfekte Seherlebnis können Sie sich die 4K-Blu-ray-Version des Box-Sets schnappen, die bei Amazon UK von 200 auf nur 135,99 GBP gesenkt wurde , während Sie sie in den USA für 153,99 USD von 254,99 USD erhalten können .

Wer keinen 4K-Fernseher hat oder den zugegebenermaßen immer noch stolzen Preis nicht mag, kann sich für die normale Blu-ray-Version der Serie entscheiden, die immer noch gestochen scharf aussieht. In Großbritannien ist es von 79,99 £ auf 67,99 £ gesunken , während es in den USA von 204,99 $ auf 115,99 $ gesunken ist .

Schließlich ist die Standard-DVD-Version der Serie auch gut vergünstigt, von 74,99 £ auf 54,39 £ in Großbritannien und von 169,99 $ auf 116,52 $ in den USA.

Natürlich haben Sie die Serie entweder schon gesehen und möchten mehr Action oder warten darauf, sie zu sehen, bis Sie die Quellenbücher fertig haben – in diesem Fall haben wir auch gute Neuigkeiten. Die vollständige Box aller bisher im Song of Ice and Fire veröffentlichten Bücher ist auch für den Prime Day rabattiert.

In Großbritannien sind es nur 24,50 £ , während Sie es in den USA für nur 26,93 $ kaufen können , was die Bücher zu einer wirklich preiswerten Möglichkeit macht, Westeros zu erkunden.

Schreiben von Max Freeman-Mills.