Die besten U-Boot-Filme, die Sie sich ansehen sollten, bevor Sie Vigil sehen

(Pocket-lint) - Es gibt einen neuen Thriller von den Machern vonLine of Duty – einer der meistgesehenen Shows der BBC – und er heißt Vigil.

Die Handlung dreht sich um HMS Vigil, als das Verschwinden eines schottischen Fischtrawlers und der Tod auf der Vigil Polizei, Marine und Sicherheitsdienste zusammenbringen.

Die neue Show wird mit Suranne Jones (Coronation Street, Doctor Foster), Martin Compston (Line of Duty) und Rose Leslie ("du weißt nichts Jon Snow") zu sehen sein und wird ab dem 29. August 2021 auf BBC One ausgestrahlt.

Aber bevor Sie dort ankommen, sollten Sie sicherstellen, dass Sie vollständig in die besten Filme über U-Boote eintauchen.

Nichts bringt Sie so nah an den Rand des Wahnsinns wie Wolfgang Petersons Das Boot. Es geht um die Besatzung von U-96 und einem deutschen U-Boot im Atlantik im Jahr 1941. Es erforscht die Trennung zwischen Ideologie und Zynismus rund um den Krieg, die Aufregung und Angst vor dem Handeln sowie das Gefühl der Enge, das mit einem U-Boot einhergeht . Es ist nicht nur ein großartiger U-Boot-Film, es ist ein großartiger Kriegsfilm. Wie Downfall ist dieser Film in seiner deutschen Originalfassung zu sehen, da dieser so viel besser ist als die englische Synchronfassung.

U-571 erzählt die Geschichte über die Eroberung einer Enigma-Chiffriermaschine durch die US Navy. Diese fiktive Geschichte versetzt Sie in jede Menge U-Boot-Action mit einer A-Liste-Besetzung: Matthew McConaughey, Bill Paxton, Harvey Keitel. Die Handlung, die 1942 spielt, zog Kritik auf sich, weil sie als die erste Erfassung einer Enigma-Maschine bezeichnet wird; Tatsächlich erbeutete der britische Zerstörer HMS Bulldog im Mai 1941 die erste Enigma-Maschine von U-110. Trotzdem ist es ein großartiger U-Boot-Film.

Es spielt 1961 auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges und K19 ist das erste Atom-U-Boot der Sowjetunion. Dies ist die Geschichte eines sowjetischen U-Bootes, basierend auf historischen Ereignissen mit einigen großartigen Auftritten von Harrison Ford und Liam Neeson. Wenn Sie keine Angst vor Strahlung haben, könnten Sie es nach dem Anschauen sein.

Es ist wahrscheinlich das berühmteste Tom Clancy-Buch und sicherlich einer der besten Filme, es hat eine hochkarätige Besetzung, angeführt von Sean Connery als Captain Marko Ramius mit seinem schottisch-russischen Akzent, Alec Baldwin als Jack Ryan, dem CIA-Agenten, der ausgesandt wurde Finden Sie heraus, was mit Red October passiert. Dies ist ein klassischer Thriller des Kalten Krieges. "Reichweite zum Ziel überprüfen, nur ein Ping."

Crimson Tide stellt Captain Gene Hackman in einem spannenden Thriller an Bord der USS Alabama, einem U-Boot mit ballistischen Raketen, gegen XO Denzel Washington an. Von Kommunikationsproblemen und wiederholten Angriffen russischer U-Boote heimgesucht, dreht sich die Handlung um eine einfache Entscheidung: ob die ballistischen Raketen gestartet werden sollen oder nicht.

Hunter Killer hat gegenüber einigen anderen Unterfilmen auf dieser Liste den Vorteil, dass er neuer, also schneller und actionreicher ist. Die Handlung weicht nicht allzu sehr ab, aber ohne einen Kalten Krieg, auf den man sich stützen kann, ist es stattdessen eine Schurkenfraktion auf Russisch, die die USA zum Handeln auffordert. Gary Oldman, Gerard Butler und Toby Stephens bringen die Schlagkraft Hollywoods mit, auch wenn alles etwas weit hergeholt ist.