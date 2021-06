Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Patrick Stewart konnte 2020 mit der Veröffentlichung von Star Trek: Picard auf CBS All Access (jetzt Paramount+ ) in eine seiner ikonischsten Rollen zurückkehren.

In der TV-Serie wird einer der beliebtesten Charaktere des Star Trek-Universums - Stewarts Kapitän Jean Luc Picard - wieder in die Action gezwungen, nachdem er von der Sternenflotte zurückgetreten ist und ein Jahrzehnt damit verbracht hat, sein Familienweingut zu führen. Die erste Staffel befasste sich mit der Zerstörung von Romulus und einer Verschwörung mit synthetischen Menschen, aber diese Handlung wurde am Ende ziemlich ordentlich abgeschlossen, was bedeutet, dass die zweite Staffel in unbekannte Bereiche vordringen wird.

Es gibt auch eine Wäscheliste von Picards alten Freunden und Schiffskameraden, die für die erste Staffel zurückgekehrt sind und möglicherweise für die zweite Staffel wiederkommen. Tatsächlich ist die bisher größte Neuigkeit in Bezug auf die zweite Staffel die Rückkehr eines mächtigen Bösewichts in das Star Trek-Universum. Hier ist, was Sie wissen müssen.

HINWEIS: UNTEN KÖNNEN SPOILER SEIN.

Die erste Staffel von Star Trek: Picard befasste sich mit zwei Ereignissen, die eigentlich Überbleibsel aus verschiedenen Star Trek-Filmen in der Vergangenheit waren: Datas Tod in Star Trek: Nemesis von 2002 (mit dem Picard während der gesamten ersten Staffel zu kämpfen hatte) und die Zerstörung von Romulus in Star Trek von 2009 (das verwendet wurde, um die synthetischen Menschen vorzustellen, die dazu beigetragen haben, die Rettung romulanischer Flüchtlinge zu verhindern und schließlich den Weg für Picards Austritt aus der Sternenflotte bereitete).

Die Synthesizer unterliegen einem Verbot, und Picard wird wegen zweier synthetischer Zwillinge, die mit seinem alten Freund Data verwandt sind, zu Hilfe gedrängt. Spoiler-Alarm: Dies alles gipfelt darin, dass Picard das Zuhause von Datas ursprünglichem Schöpfer findet und sich am Ende der ersten Staffel selbst zu einem synthetischen wird, um seinen eigenen Tod zu verhindern. Dies bringt uns an den Punkt, an dem wir Picard zuletzt verlassen haben – mit einer neuen provisorischen Crew auf dem Schiff La Sirena loszufahren, um zu jedem neuen Abenteuer zu gehen, das uns erwartet.

Es wurde angekündigt, dass John De Lancies gottähnliches Wesen Q in dieser zweiten Staffel von Picard auftreten wird – und der erste Teaser zeigt sogar, wie Q zu Picard zurückkehrt und ihm erzählt, wie er ihn vermisst. Wir wissen nicht viel mehr über die Rückkehr des Charakters, aber Qs langjährige Beziehung zu Picard aus der Serie The Next Generation, einschließlich seiner Rolle bei der Einführung der Menschheit in das Borg-Kollektiv, bedeutet, dass Q für die Handlung dieser Staffel von entscheidender Bedeutung sein könnte.

Der vielleicht größte Aspekt der ersten Staffel von Picard war, alte Charaktere wie Jonathan Frakes William Riker und Marina Sirtis Deanna Troi einzuholen. Die zweite Staffel bereitet sich auf mehr davon vor – mit Whoopi Golbergs Charakter Guinan, der zurückkehren wird .

LeVar Burton bestätigte, dass er zumindest Diskussionen darüber hatte, seine Rolle als Geordi La Forge aus The Next Generation wieder aufzunehmen. Es ist nicht offiziell, aber es wäre aufregend für die Fans, ihn wiederzusehen, da er einer der wenigen Hauptcharaktere von The Next Generation war, die in der ersten Staffel nicht zu sehen waren.

Brent Spiner zögerte zunächst, als Data für die erste Staffel von Picard zurückzukehren, weil er dachte, dass sein Alter den alterslosen synthetischen Charakter stören könnte, aber er tat dies für einige ausgewählte Szenen, die in Picards Bewusstsein auftauchten. Im Rahmen der ersten Staffel spielte er jedoch auch einen anderen Charakter, Altan Inigo Soong, den Sohn von Datas Schöpfer Noonian Soong und Datas menschlichem Bruder. Stewart schien zu verraten, dass Spiner für die zweite Staffel zurückkehren wird.

Der erste Teaser-Trailer zeigte Jeri Ryans Borg-Überlebende Seven of Nine, die verwirrt ohne jegliche Cyborg-Technologie aus ihrer Zeit als Mitglied des Borg-Kollektivs aufwachte. Es könnte ein kleiner Einblick sein, wie Q die Welt um Picard in der neuen Saison beeinflussen wird.

Terry Matalas soll Michael Chabon als Showrunner für die zweite Staffel von Picard ablösen. Chabon wird jedoch weiterhin als Autor und Produzent tätig sein. Inzwischen wurde Jonathan Frakes ausgewählt, um bei zwei Episoden der nächsten Staffel Regie zu führen. Es ist unklar, ob Frakes seine Rolle als William Riker wiederholen wird. Hier ist eine Aufschlüsselung der bestätigten Besetzung für die zweite Staffel von Star Trek: Picard:

Patrick Stewart als Jean Luc Picard

Alison Pill als Agnes Jurati

Isa Briones als Soji Asha

Evan Evagora als Elnor

Michelle Hurd als Raffi Musiker

Santiago Cabrera als Cristobal "Chris" Rios

Jeri Ryan als Seven of Nine

Orla Brady als Laris

Brent Spiner als Altan Inigo Soong

Whoopi Golberg als Guinan

John De Lancie als Q

LeVar Burton als Geordi Le Forge (unbestätigt)

Es gibt noch keinen Veröffentlichungstermin für die zweite Staffel von Picard, obwohl wir wissen, dass die Dreharbeiten der Serie im Februar 2021 nach mehreren Verzögerungen aufgrund der Pandemie begannen. Das sollte die zweite Staffel für ein Veröffentlichungsdatum Ende 2021 oder Anfang 2022 positionieren.

Der erste Teaser zur zweiten Staffel von Picard wurde am 17. Juni 2021 veröffentlicht. Schaut es euch unten an

Schauen Sie sich Pocket-lints an, was Sie vor der ersten Staffel von Star Trek: Picard und unserer Star Trek-Uhrenbestellung sehen sollten, um zu sehen, wie alle Filme und Shows zusammenpassen.

