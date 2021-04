Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es ist fast 30 Jahre her, dass Jurassic Park 1993 mit Stephen Spielbergs ursprünglichem Jurassic Park debütierte. Dieser Film erschreckte und begeisterte das Publikum auf der ganzen Welt, und man könnte behaupten, dass mehrere Generationen von Kindern Archäologen werden wollten.

Natürlich gibt es auch eine ganze Reihe neuer Filme, die jetzt veröffentlicht wurden, beginnend mit der Jurassic World 2015. Keiner der späteren Filme der Serie muss noch der Qualität des Originals gerecht werden, aber sie machen alle trotzdem großen Spaß. Die gute Nachricht ist, dass der nächste Film - Jurassic World: Dominion, der 2022 erscheinen wird - die Rückkehr eines Großteils der Besetzung von 1993 sehen wird. Dies ist äußerst aufregend und bedeutet, dass es sich wahrscheinlich lohnt, die gesamte Serie erneut zu besuchen, damit Sie vollständig vorbereitet sind .

HINWEIS: UNTEN KÖNNEN SPOILER SEIN. Gehen Sie zum Ende unseres Handbuchs, um die spoilerfreie Version mit Aufzählungszeichen zu erhalten.

Basierend auf dem Roman von Michael Chrichton und unter der Regie von Stephen Spielberg wurde Jurassic Park 1993 veröffentlicht und entwickelte sich zum umsatzstärksten Film aller Zeiten, bis die Titanic ihren Platz einnahm. Der Eigentümer des Jurassic Park, John Hammond (gespielt von Richard Attenborough), muss ein Team von Wissenschaftlern und Spezialisten einstellen, um seinen neuen Themenpark zu bewerten und sicherzustellen, dass er wirklich sicher ist, bevor er offiziell für die Öffentlichkeit geöffnet wird.

Das Team besteht aus den Archäologen Dr. Alan Grant (gespielt von Sam Neill) und Dr. Elliot Sattler (gespielt von Laura Dern) sowie dem Mathematiker Ian Malcolm (gespielt von Jeff Goldblum). Eine interessante Internet-Theorie, die wir erwähnen werden, bevor wir fortfahren: Erinnern Sie sich an das Kind, das Dr. Grant mit der Geschichte traumatisiert, wie Velociraptoren ihn jagen würden? Nun, vielleicht war er nicht so traumatisiert, weil Jurassic-Theoretiker glauben, er sei Chris Pratts Jurassic World-Charakter, der alle erwachsen ist.

Der zweite Eintrag in der Serie greift vier Jahre nach dem ersten Film auf und sieht Spielberg als Regisseur zurückkehren.

Hammond hat die Kontrolle über seine Firma InGen verloren, aber es ist ihm gelungen, die Existenz einer zweiten Insel, die für die Zucht der Dinosaurier genutzt wurde, geheim zu halten. Es war Teil einer Vertuschung, die die ganze Welt davon abhielt, über die Ereignisse des ersten Films Bescheid zu wissen. Nach einem Unfall auf der zweiten Insel rekrutiert Hammond Ian Malcolm (erneut gespielt von Jeff Goldblum), um ihn mit einem neuen Team zu besuchen. Malcolm hat zwar seine eigenen Gründe, aber sie ändern sich schnell, als die neue Führung von InGen auf der Insel eintrifft und beginnt, Dinosaurier für einen neuen Jurassic Park in San Diego zu fangen.

Im Jurassic Park III ist Sam Neill als Dr. Alan Grant zurückgekommen. Er war damit beschäftigt, die Intelligenz von Velociraptors zu erforschen, konnte jedoch keine Finanzierung für sein neues Projekt finden, bis er Paul und Amanda Kirby (gespielt von William H. Macy und Tea Leoni) kennenlernte. Das Paar verspricht, Grants Forschung vollständig zu finanzieren, wenn er ihnen eine Ariel-Tour durch Isla Sorna gibt. Unbekannt für Grant wollen die Kirbys landen, um nach ihrem Sohn zu suchen, der auf der Insel verschwunden ist.

Jurassic World hat das Franchise wiederbelebt, nachdem es 14 Jahre lang ruhte. Unter der Regie von Colin Trevorrow enthüllt Jurassic World, dass Simon Masrani, CEO der Masrani Global Corporation, 1997 InGen gekauft hat, um seinen eigenen Themenpark Jurassic World zu schaffen, der bei der Eröffnung des Films seit fast 10 Jahren in Betrieb ist.

Der Film zeigt, was als normaler Tag beginnt. Die Brüder Zach und Gray besuchen den Themenpark, in dem ihre Tante Claire Dearing (gespielt von Bryce Dallas Howard) die Leitung hat. Die Dinge beginnen durcheinander zu kommen, als die neueste Attraktion des Parks, ein gentechnisch veränderter Hybrid namens Indominus Rex, aus seinem Gehege entkommt. Während der Park auseinander fällt, muss sich Claire an den Velociraptor-Spezialisten des Parks, Owen Grady (gespielt von Chris Pratt), wenden, um ihre Neffen zu retten.

Wie wir bereits erwähnt haben, ist eines an diesem Film zu beachten: Eine populäre Internet-Theorie legt nahe, dass Pratts Charakter Owen Grady die erwachsene Version des Kindes ist , das Alan Grant zu Beginn des ersten Jurassic Park-Films erschreckt. Berichten zufolge war er von Grants Zusammenbruch ihres Jagdstils inspiriert, Velociraptors zu studieren.

Camp Cretaceous ist eine animierte Netflix-Serie, die gleichzeitig mit Jurassic World spielt. Im Mittelpunkt steht ein Teenager namens Darius (von Paul-Mikel Williams geäußert), der einen Wettbewerb gewinnt, bei dem er Jurassic World am selben Tag besuchen kann, an dem der Park zufällig auseinander fällt. Zusammen mit einer Gruppe anderer Teenager, die ebenfalls den Wettbewerb gewonnen haben, muss er nun einen Weg finden, um einer Insel zu entkommen, auf der Dinosaurier grassieren. Die Serie hat zwei Staffeln, eine dritte soll am 21. Mai 2021 erscheinen.

Fallen Kingdom nimmt vier Jahre nach Jurassic World Fahrt auf. Unter der Regie von JA Bayona haben die Dinosaurier wieder die Kontrolle über Isla Nubar erlangt. Sie haben die letzten vier Jahre friedlich ohne Menschen auf der Insel gelebt, aber ein bevorstehender Vulkanausbruch wird sie auslöschen, wenn sie dort bleiben.

Claire Dearing (wieder gespielt von Bryce Dallas Howard) hat sich mit Hilfe eines ehemaligen Partners von John Hammond, Sir Benjamin Lockwood (gespielt von James Cromwell), der Rettung der Dinosaurier von der Insel verschrieben. Claire rekrutiert Owen Grady (wieder gespielt von Chris Pratt), um zurückzukehren und seinen Velociraptor Blue zu retten.

Dieser Kurzfilm wurde von Jurassic World und Jurassic World: Dominion-Regisseur Colin Trevorrow gedreht. Es findet nach den Ereignissen von Fallen Kingdom statt, bei denen die Dinosaurier auf der ganzen Welt freigelassen werden. Der Film konzentriert sich auf ein kleines Familiencamping in einem Park namens Big Rock. Sie werden von einem erwachsenen und einem kindlichen Nasutoceratops überrascht. Das beeindruckende Treffen zwischen der Familie und den Dinosauriern wird von einem Allosaurus verwöhnt, der das Baby zum Mittagessen haben möchte.

Plötzlich steckt die Familie in ihrem Wohnmobil fest, während die Dinosaurier um sie herum kämpfen. Der Kurzfilm ist hier auf YouTube verfügbar.

Im nächsten Film der Serie und im Finale der Jurassic World-Trilogie wird Colin Trevorrow als Autor und Regisseur zurückkehren, zusammen mit einer Reihe alter Favoriten aus früheren Filmen. Chris Pratt und Bryce Dallas Howard werden als ihre Charaktere aus den vorherigen Jurassic World-Filmen zurückkehren, und Sam Neill, Jeff Goldblum und Laura Dern werden als ihre Charaktere aus dem ursprünglichen Jurassic Park-Film zurückkehren. Über die Handlung des Films ist nicht viel bekannt, außer dass es sich nicht um einen weiteren Themenpark handelt, da Dinosaurier jetzt von der Insel entfernt und in der ganzen Welt unterwegs sind, wie der Kurzfilm Battle at Big Rock zeigt.

Jurassic World: Dominion wird voraussichtlich am 10. Juni 2022 veröffentlicht.

Hier ist die gleiche Anleitung wie oben, nur spoilerfrei und in Form von Listen mit Aufzählungszeichen.

Jurassic Park (1993 - Film)

Die verlorene Welt: Jurassic Park (1997 - Film)

Jurassic Park III (2001 - Film)

Jurassic World (2015 - Film)

Jurassic World: Camp Cretaceous (2020 bis heute - Zeichentrickserie)

Jurassic World: Gefallenes Königreich (2018 - Film)

Schlacht am Big Rock (2019 - Kurzfilm)

Jurassic World: Dominion (Film 2022)

