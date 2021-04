Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Paramount + von ViacomCBS hat am ersten Kontakttag bekannt gegeben, dass es in Kürze eine Reihe neuer Star Trek- Inhalte gibt.

Ähnlich wie Disney jedes Jahr am 4. Mai den Star Wars Day feiert, hat Paramount + beschlossen, den First Contact Day (ein Hinweis auf den 1996er Film Star Trek: First Contact, bei dem die Menschheit zum ersten Mal Kontakt mit einer außerirdischen Rasse aufgenommen hat) mit einer Menge Star zu ehren Trek-bezogene Ankündigungen, einschließlich der zweiten Staffel von Star Trek: Picard, werden 2022 im Streaming-Service veröffentlicht.

Paramount + hat sogar einen Trailer veröffentlicht, der neckt, dass John de Lancie Q. Yay, Picard und Q wieder zusammen zurückbringen wird!

Als nächstes wird die nächste Staffel von Star Trek: Discovery, Paramount + s Flaggschiff-Star Trek-Serie, später in diesem Jahr Premiere haben. Die neue Staffel kommt "bald" und das ist ungefähr alles, was wir wissen. Oh, und ein Teaser für die vierte Staffel der Show wurde veröffentlicht.

Ein Veröffentlichungstermin und ein Trailer wurden auch für die zweite Staffel von Star Trek: Lower Decks bekannt gegeben. Es wird Paramount + am 12. August 2021 treffen. Jonathan Frakes wird seine Rolle als Captain William Riker wiederholen, während John de Lancie seine Rolle als Q wiederholen wird.

Paramount + gab uns auch unseren ersten Blick auf die Cartoon-Version Captain Janeway, die in der Zeichentrickserie Star Trek: Prodigy (Ende 2021) zu sehen sein wird. Kate Mulgrew wird den Charakter für die Serie, die von Nickelodeon Animation Studio produziert wird, erneut spielen.

Sieht sie nicht absolut fantastisch aus? Ein großes Dankeschön an das # StarTrekProdigy- Team, das diese nächste Iteration von Captain Janeway zum Leben erweckt hat. Eine Ehre, mit einer neuen Show, die sich an die nächste, nächste Generation richtet, wieder in meiner Trek-Familie zu sein! @brothershageman @StarTrek pic.twitter.com/PaluRAWozB - Kate Mulgrew (@TheKateMulgrew), 5. April 2021

Schließlich kündigte Paramount + einen Dokumentarfilm mit dem Titel Woman in Motion an: Nichelle Nichols, Star Trek und das Remaking der NASA. Es geht um die Star Trek-Schauspielerin Nichelle Nichols und ihre Bemühungen, die NASA dazu zu bringen, mehr farbige Menschen und erste weibliche Astronauten einzustellen.

Der Dokumentarfilm wird am 3. Juni 201 Paramount + uraufführen.

Hier sind alle neuen Star Trek-Inhalte, die zu Paramount + kommen:

Star Trek: Picard - Staffel 2 (2022)

Frauen in Bewegung: Nichelle Nichols, Star Trek und das Remaking der NASA (3. Juni 2021)

Star Trek: Discovery - Staffel 4 (2021)

Star Trek: Lower Decks - Staffel 2 (12. August 2021)

Star Trek: Prodigy (Ende 2021)

Schreiben von Maggie Tillman.