Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wie schon 2020 wurde Glastonbury 2021 wegen der anhaltenden Pandemie abgesagt. Eine mit Stars besetzte Besetzung wird jedoch noch in diesem Mai von Worthy Farm in einer fünfstündigen Extravaganz auftreten, die live übertragen werden soll.

Der Livestream "Live at Worthy Farm" wird weltweit verfügbar sein und ist mit einem Ticket versehen. Der Erlös geht an drei gemeinnützige Partner: Oxfam, Greenpeace und Wateraid. Sie werden auch dazu beitragen, ein volles Glastonbury Festival im Jahr 2022 zu finanzieren.

Hier finden Sie Details darüber, wann es stattfinden wird, welche Künstler auftreten werden und wie Sie es sehen können.

Mit dem Festival 2021, das zum zweiten Mal abgesagt wurde, hat die Familie Eavis eine Alternative zusammengestellt, um Geld für wohltätige Zwecke zu verdienen und die Lücke zu füllen.

Die Veranstaltung wird von den üblichen Sehenswürdigkeiten von Worthy Farm an den traditionellen Sehenswürdigkeiten von Glasto gestreamt und bietet eine große Auswahl an Bands und Künstlern, die jeweils ihre Zeit haben, um die Sache zu unterstützen.

Überraschungsgäste werden ebenfalls erscheinen.

Es dauert fünf Stunden und ist eine Veranstaltung mit vollständigem Ticket. Tickets können weltweit gekauft werden. Mit jedem gekauften Ticket erhalten Sie Zugriff auf den Livestream.

Live at Worthy Farm findet am Samstag, 22. Mai 2021, ab 19 Uhr MEZ statt. Es wird auch zu geeigneten Zeiten an ein globales Publikum gestreamt (nicht live). Hier finden Sie eine Auswahl regionaler Anstoßzeiten:

Großbritannien: 19 Uhr MEZ

Mitteleuropa: 20 Uhr MESZ

US-Ostküste: 19 Uhr EDT

US-Westküste: 19 Uhr PDT

Australien: 19 Uhr AEST (Sonntag, 23. Mai)

Folgende Künstler wurden bestätigt:

Coldplay

Damon Albarn

HAIM

IDLES

Jorja Smith

Kano

Michael Kiwanuka

Wolf Alice

DJ Honey Dijon

Es wird auch Überraschungsgäste im ganzen Strom geben.

Die einzige Uhr, die das Ereignis live verfolgt (oder in Regionen außerhalb Großbritanniens und Europas aufgezeichnet wurde), ist der Kauf eines Tickets.

Tickets kosten £ 20, € 23, $ 27,50 und AUD $ 35 und sind bei worthfarmlive.com erhältlich .

Es wird nur eine Show in der Nacht geben, ohne Nachholbedarf. Livestream-Links und Zugangscodes werden sieben Tage vor der Veranstaltung per E-Mail gesendet.

Es gibt noch kein Wort darüber, ob es Sendepartner geben wird, die zu einem späteren Zeitpunkt Highlights-Pakete zeigen könnten, wie die BBC in Großbritannien, die Glastonbury normalerweise live über mehrere Kanäle und auf BBC iPlayer zeigt.

Wir werden aktualisieren, wenn wir mehr erfahren.

Schreiben von Rik Henderson.