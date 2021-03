Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Der Zack Snyder-Schnitt der Justice League ist kürzlich gelandet, und jetzt wurde eine zweite Version des neuen Schnitts angekündigt.

Zack Snyders Justice League genannt: Justice is Grey ist im Wesentlichen eine Schwarz-Weiß-Version des Films. Es ist derselbe neue Schnitt, der auf HBO Nax im Seitenverhältnis 4: 3 Premiere hatte, nur in Graustufen. Justice is Grey wurde auf dem offiziellen Twitter-Account der Justice League von Zack Snyder ohne Veröffentlichungsdatum angekündigt. Aber ein Schwarz-Weiß-Clip der neuen Version war im Tease enthalten.

Zack Snyders Justice League: Justice is Grey kommt bald zu @HBOMax . #SnyderCut pic.twitter.com/tT4GGngktI - Zack Snyders Justice League (@snydercut) 21. März 2021

Zack Snyder war zuvor Regisseur von Man of Steel und Batman gegen Superman : Dawn of Justice. Er startete die Justice League 2017, erlitt jedoch tragischerweise eine Familientragödie mit dem Tod seiner Tochter, die dazu führte, dass er den Film verließ, bevor er fertig war. Warner Bros tippte auf Joss Whedon, um den Film zu beenden, und der Rest ist Geschichte. Grundsätzlich enttäuschte es DC-Fans auf der ganzen Welt.

Schneller Vorlauf bis heute, und Zack Snyder erhielt ein riesiges Budget von 70 Millionen US-Dollar, um die Justice League in das zu überarbeiten, was er ursprünglich vorhatte. Jetzt wurde die zweite Veröffentlichung der Justice League - auch bekannt als Snyder Cut - am 18. März 2021 über HBO Max uraufgeführt.

Wenn Sie es sich ansehen möchten - entweder noch einmal oder zum ersten Mal -, sollten Sie sich ein paar DCEU-Filme ansehen, um sich an alles zu erinnern oder es zu wissen, was in der Justice League vor sich geht. Um Ihnen zu helfen, haben wir zusammengefasst, was Sie hier sehen müssen .

Wir haben auch diesen Leitfaden, wie Sie die Justice League sowohl in den USA als auch in Großbritannien erreichen können, und diesen Leitfaden zu allem, was Sie über HBO Max wissen müssen .

Denken Sie daran, dass Zack Snyders Justice League nicht der erste beliebte Film ist, der eine Schwarz-Weiß-Wiedergabe erhält. Dasselbe geschah für Mad Max: Fury Road und den eigenständigen Wolverine-Film Logan. Es ist auch nur eine andere Möglichkeit, Sie dazu zu bringen, sich wieder auf HBO Max einzustellen.

